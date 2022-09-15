Терапевт Рожченко объяснила, какие продукты обязательно нужно замачивать перед готовкой

Оказывается, замачивать перед приготовлением нужно еще и цветную капусту, брокколи, некоторые другие растительные продукты. Зачем это делать, «Доктору Питер» объяснила врач Надежда Рожченко.
Овощами тоже можно отравиться
Обычно мы тщательно выбираем мясо и рыбу — чтобы не были подпорченными, отравиться-то легче легкого. Но что можно слечь с той же бедой, съев некачественную морковку — об этом думаем реже.
Врач-терапевт, врач-рентгенолог цифровой клиники ВСК
- Осенью возможны пищевые отравления и кишечные инфекции, заражение глистами, если сами овощи и фрукты невысокого качества — подгнили, переспели, заплесневели, — предупреждает Надежда Рожченко.
Но и свежими продуктами можно отравиться из-за неправильной обработки. Поскольку в салатах мы используем овощи, фрукты или ягоды, не подвергавшиеся температурным воздействиям, стоит помнить о нехитрых правилах гигиены:
Обязательно тщательно моем руки как перед едой, так и перед приготовлением пищи. Особенное внимание уделяем гигиене рук после возвращения с прогулки и контакта с деньгами.
Для более тщательной обработки можно использовать кожные антисептические средства и одноразовые полотенца.
Важную роль в профилактике проблем здоровья играют правильный выбор, обработка и хранение фруктов, овощей, зелени и ягод.
Как правильно мыть
Свеклу, картофель, морковь и другие корнеплоды рекомендовано очистить от налипшей земли, замочить на 10-15 минут в теплой воде, затем удалить кожуру. На очищенной поверхности овощей лучше видны следы повреждений и возможной болезни. Все потемнения и дефекты нужно без сожаления срезать.
Если вы решили приготовить салат из белокочанной или пекинской капусты, особое внимание уделите ее подготовке, тщательно промыв от возможных гельминтов и микроорганизмов. Для этого необходимо убрать верхний слой листьев, затем промывать кочаны 5-7 минут под проточной водой.
Цветную капусту нужно предварительно разделить на соцветия, замочить в прохладной воде и удалить потемневшие участки.
Замочите зелень и ягоды
Перед тем, как готовить что-то из свежей зелени, ее нужно перебрать и замочить в прохладной воде на 15 минут. Во время замачивания можно добавить столовый уксус или соль: эти вещества негативно влияют на яйца гельминтов и микроорганизмы. После этого зелень необходимо хорошо промыть под проточной водой в течение нескольких минут.
Перед употреблением ягод также нельзя пренебрегать тщательным очищением. Ягоды могут быть обработаны химическими веществами, на них могут размножаться бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы. Убедитесь, что ягоды свежие, на них нет участков гниения, затем приступайте к промыванию проточной водой. Предварительно их также можно замочить в прохладной воде на 10-15 минут.