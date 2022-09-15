Терапевт Рожченко объяснила, какие продукты обязательно нужно замачивать перед готовкой

Оказывается, замачивать перед приготовлением нужно еще и цветную капусту, брокколи, некоторые другие растительные продукты. Зачем это делать, «Доктору Питер» объяснила врач Надежда Рожченко.

Овощами тоже можно отравиться

Обычно мы тщательно выбираем мясо и рыбу — чтобы не были подпорченными, отравиться-то легче легкого. Но что можно слечь с той же бедой, съев некачественную морковку — об этом думаем реже.