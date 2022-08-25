Эндокринолог Янг объяснила, какое масло категорически не подходит для жарки

Если составить рейтинг растительных масел, то самым популярным наверняка будет подсолнечное. Именно на нем наши бабушки и мамы жарили все: мясо, рыбу, овощи, пирожки. Это масло добавляли в тесто, заправляли им салаты.
Сейчас же в магазине рядом с подсолнечным стоит добрый десяток видов других масел — часть из них большинство людей даже никогда не пробовали. Все-таки масло — это продукт, на котором мы привыкли готовить обед и ужин, подойдет ли для этих целей вон та красивая бутылочка с этикеткой «масло черного тмина?» Давайте разбираться.
- Чтобы наш организм получал необходимое количество энергии, питательных веществ, а ЖКТ нормально работал и не страдал от воспаления, в рационе должны быть растительные масла. Но вот не стоит скупать все и сразу. Не все растительные масла одинаково полезны, —
Что льем в салат
Давайте по порядку. Некоторые масла отлично подойдут для того, чтобы вы заправляли ими салаты и различные другие готовые блюда. Так будет гораздо полезнее, чем залить тарелку майонезом. Для этой цели подходят масла холодного отжима, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты.
Например, вот эти:
Льняное,
Оливковое,
Конопляное,
Масло черного тмина,
Масло грецкого ореха,
Масло кедрового ореха,
Миндальное,
Масло абрикосовой косточки,
Фундучное.
Если же человек соблюдает аутоиммунный протокол (АИП) — это профилактическая диета, которая проводится курсами с целью снижения симптоматики аутоиммунных заболеваний, то список сужается до одного масла — оливкового.
Для жарки же все перечисленные масла не подходят — при нагревании они начинают дымить, окисляются, следовательно, выделяются свободные радикалы, говорит Екатерина Янг.
На чем лучше жарить
Теперь про жарку. Чтобы приготовить максимально полезный обед, лучше использовать масло с высокой температурой горения (дымления) — от 120 до 180 градусов. Помимо этого важно, чтобы в нем присутствовали как насыщенные, так и мононенасыщенные жирные кислоты, которые устойчивы к окислению.
К таким маслам относятся:
Кокосовое масло — можно рафинированное или нерафинированное с более насыщенным запахом и вкусом кокоса,
Оливковое рафинированное масло,
Масло авокадо.
На каком еще масле точно не стоит жарить:
Соевое,
Кукурузное,
Сафлоровое,
Масло из виноградных косточек,
Хлопковое,
Арахисовое,
Кунжутное,
Тыквенное,
Рыжиковое,
Горчичное.
- Так, в кукурузном, тыквенном, кунжутном и даже подсолнечном маслах высокое содержание Омега-6, это провоспалительный агент, который может провоцировать медленное хроническое воспаление в нашем организме. А в рыжиковом и горчичном масле содержится много эруковой кислоты, которая вредит нашему метаболизму, — поясняет эндокринолог.
Это вовсе не значит, что нужно отказываться от любимых масел — во всем нужен баланс. Омега 6 в умеренном количестве защищает организм. Но когда ее слишком много, то воспалительные процессы могут перейти в хроническую форму — ничего хорошего в этом точно нет.
Оптимальное соотношение Омега 3 и Омега 6 в маслах — 1:2, 1:4.
Чтобы соблюдать баланс, попробуйте миксовать масла с продуктами и теми же маслами, которые богаты Омега 3. Это поможет поддержать баланс жирных кислот. Например, хорошо сочетаются между собой оливковое и льняное — пропорция 1:1, заключила эндокринолог.