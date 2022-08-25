Эндокринолог Янг объяснила, какое масло категорически не подходит для жарки

- Чтобы наш организм получал необходимое количество энергии, питательных веществ, а ЖКТ нормально работал и не страдал от воспаления, в рационе должны быть растительные масла. Но вот не стоит скупать все и сразу. Не все растительные масла одинаково полезны, — говорит эндокринолог.

Что льем в салат

Давайте по порядку. Некоторые масла отлично подойдут для того, чтобы вы заправляли ими салаты и различные другие готовые блюда. Так будет гораздо полезнее, чем залить тарелку майонезом. Для этой цели подходят масла холодного отжима, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты.

Например, вот эти:

Льняное,

Оливковое,

Конопляное,

Масло черного тмина,

Масло грецкого ореха,

Масло кедрового ореха,

Миндальное,

Масло абрикосовой косточки,

Фундучное.

Если же человек соблюдает аутоиммунный протокол (АИП) — это профилактическая диета, которая проводится курсами с целью снижения симптоматики аутоиммунных заболеваний, то список сужается до одного масла — оливкового.

Для жарки же все перечисленные масла не подходят — при нагревании они начинают дымить, окисляются, следовательно, выделяются свободные радикалы, говорит Екатерина Янг.