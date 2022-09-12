10 признаков, что вам нужно срочно проверить уровень селена в организме

Селен необходим для полноценного обмена веществ и защиты клеток от негативных внешних воздействий. Основной его источник для организма — это пища и вода. В последнее время, с активным внедрением в практику различных сложных лабораторных анализов врачи стали уделять больше внимания дефициту микроэлементов, в том числе — селена.

Сегодня выяснено, что селенодефицит возникает не так и редко, что связано с его недостаточным поступлением, плохим усвоением или активным расходованием в условиях определенных патологий. Как же определить дефицит селена и на какие функции он влияет? Об этом «Доктору Питеру» рассказала патофизиолог, врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.