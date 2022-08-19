В документе есть важный нюанс

- Основной документ, определяющий, что должно быть бесплатным для пациента — это программа государственных гарантий оказания медицинской помощи, — рассказала «Доктору Питеру» эксперт по организации здравоохранения Татьяна Громут. — Особенность этого документа в том, что он не содержит перечня конкретных анализов или исследований, которые предоставляются по полису ОМС.

В этом документе прописан лишь перечень заболеваний, диагностика и лечение которых оплачиваются из средств ОМС.

- Перечень этот огромен, в него входят заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата и так далее, — говорит медик. — Так что, если пациент обращается в свою поликлинику или иную медицинскую организацию, включенную в программу ОМС с заболеванием, указанным в программе государственных гарантий, то все диагностические процедуры, назначенные врачом, должны быть для него бесплатными.

Таким образом, если у пациента есть медицинские показания, то ему должны выполнить бесплатно необходимые лабораторные анализы и инструментальные исследования, вроде УЗИ или КТ, говорит эксперт.

Уложиться в сроки

- Кроме того, для выполнения исследований установлены предельные сроки ожидания, за нарушение которых медицинская организация может быть оштрафована, — говорит Татьяна Громут.

Мало того, совершенно не повод отказывать пациенту в анализах и исследованиях, если в поликлинике нет нужных врачей и оборудования.

- Если поликлиника, которая назначает исследование, самостоятельно не может выполнить исследование, врач должен выдать направление в другую организацию, где исследование выполнят бесплатно, — объясняет эксперт.

Как ранее поясняла изданию юрист Васильева, отвечая на вопрос, можно ли лечиться по ОМС в частной клинике, нередко врачи прибегают к уловке и вместо направлений пациентам дают рекомендацию, но это не официальный документ и по ней никто не будет оплачивать лечение по ОМС.