«Кровь на гормоны это вы сами сдавайте, за деньги, а биохимию — пожалуйста, можно бесплатно, вот направление!». Такую фразу услышала от врача в районной поликлинике читательница «Доктора Питера». Она поинтересовалась, а что — и правда есть список анализов, которые нельзя сдать по ОМС?
На самом деле, в поликлинике иногда очень неохотно дают направление на серьезные, узкопрофильные или дорогостоящие исследования — УЗИ, анализы на гормоны или на ферритин или, тем более, витамины. Можно ли настоять на том, чтобы их все же сделали бесплатно, и на каком основании? Какими документами регламентируется, какие анализы по полису ОМС бесплатны, а какие нет? «Доктор Питер» поговорил с экспертом.
эксперт по организации здравоохранения, стаж работы в системе ОМС более 12 лет, руководитель бесплатного сервиса по решению проблем с получением медицинской помощиbezbahil.ru
В документе есть важный нюанс
- Основной документ, определяющий, что должно быть бесплатным для пациента — это программа государственных гарантий оказания медицинской помощи, — рассказала «Доктору Питеру» эксперт по организации здравоохранения Татьяна Громут. — Особенность этого документа в том, что он не содержит перечня конкретных анализов или исследований, которые предоставляются по полису ОМС.
В этом документе прописан лишь перечень заболеваний, диагностика и лечение которых оплачиваются из средств ОМС.
- Перечень этот огромен, в него входят заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата и так далее, — говорит медик. — Так что, если пациент обращается в свою поликлинику или иную медицинскую организацию, включенную в программу ОМС с заболеванием, указанным в программе государственных гарантий, то все диагностические процедуры, назначенные врачом, должны быть для него бесплатными.
Таким образом, если у пациента есть медицинские показания, то ему должны выполнить бесплатно необходимые лабораторные анализы и инструментальные исследования, вроде УЗИ или КТ, говорит эксперт.
Уложиться в сроки
- Кроме того, для выполнения исследований установлены предельные сроки ожидания, за нарушение которых медицинская организация может быть оштрафована, — говорит Татьяна Громут.
Мало того, совершенно не повод отказывать пациенту в анализах и исследованиях, если в поликлинике нет нужных врачей и оборудования.
- Если поликлиника, которая назначает исследование, самостоятельно не может выполнить исследование, врач должен выдать направление в другую организацию, где исследование выполнят бесплатно, — объясняет эксперт.
Как ранее поясняла изданию юрист Васильева, отвечая на вопрос, можно ли лечиться по ОМС в частной клинике, нередко врачи прибегают к уловке и вместо направлений пациентам дают рекомендацию, но это не официальный документ и по ней никто не будет оплачивать лечение по ОМС.
Пример — анализ на ПСА
- Один из наиболее частых вопросов о возможности бесплатного проведения исследования — анализ на ПСА (простатический специфический антиген), — поясняет медицинский эксперт. — Исследование это должно быть выполнено бесплатно, так как заболевание включено в программу ОМС, а срок ожидания исследования составляет 7 рабочих дней.
По медицинским показаниям анализ выполняют при хроническом простатите (для выявления злокачественного процесса на фоне воспаления) и для контроля за эффективностью лечения рака простаты. Но есть ситуации, когда анализ на ПСА делают вне зависимости от наличия медицинских показаний.
- В программу диспансеризации взрослого населения включен скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний — в него включено и исследование на ПСА, — говорит Татьяна Громут. — Если в 2022 году мужчина достиг или достигнет возраста 45, 50, 55, 60 или 64 года, он может пройти исследование в рамках диспансеризации в своей поликлинике.
Платить или не платить
В нашей стране закон не запрещает оказывать платные услуги организациям, получающим финансирование из средств ОМС. Поликлиники этим пользуются — учитывая еще и то, что для пациента здоровье важнее денег и часто они просто не способны разобраться в нормативном разделении медицинских услуг на платные и бесплатные.
Как же в такой ситуации не платить за то, что уже оплачено нашими налогами?
- Основная рекомендация — спрашивать, почему исследование назначают платно, — рекомендует Татьяна Громут. — В некоторых случаях даже один этот заданный вопрос способен сэкономить деньги. Если от врача ответ получить не удалось — наберите в свою страховую компанию. Она должна подтвердить, что услуги не могут быть бесплатными, и объяснить — почему. Если же ситуация неотложная, и времени на правовые вопросы нет, оплачивайте услугу, но сохраняйте чеки и договор — его вам обязаны выдать. Если в дальнейшем окажется, что деньги взяли необоснованно, их можно будет вернуть, обратившись с чеком и договором самостоятельно в страховую компанию.