Поймать вовремя: как диагностировать рак на ранней стадии

Современные методы инструментальной диагностики позволяют находить злокачественные образования, когда они только начинают развиваться. Но обычно люди идут к врачу, «когда заболит», «что-то беспокоит», а значит, рискуют узнать о диагнозе тогда, когда лечение может быть уже не таким эффективным.
Ранее выявление рака — один из ключевых параметров федеральной и региональной программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» — это часть национального проекта здоровье. В соответствии с ней, например, в Петербурге к 2024 году на I–II стадии должны выявлять 57% всех новых случаев, в целом по России планы более амбициозны — 63%. По данным Комитета по здравоохранению, в 2021 году Петербург даже слегка превзошел заявленную планку — доля злокачественных образований, обнаруженных на I–II стадиях, составила 57,4%.
Существенный откат дал 2020 год — когда началась пандемия, на несколько месяцев остановились плановая медицинская помощь и диспансеризация, а многие люди просто сидели дома и боялись ходить к врачам. Из-за этого в 2020 году было выявлено на 15% меньше случаев рака, чем годом ранее, а в 2021 году стало больше больных с раком на III–IV стадиях, особенно в регионах. Единственный плюс пандемии коронавируса — массовая компьютерная томография при диагностике ковида позволила обнаружить у ряда пациентов рак легких на ранней стадии.
заведующая рентгенотделением НМИЦ им. Бехтерева, профессор научно-клинического и образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина» СПбГУ
Пока гром не грянет
— Злокачественные новообразования, к сожалению, часто диагностируют уже на поздних стадиях — говорит Наталия Ананьева, заведующая рентгенотделением НМИЦ им. Бехтерева, профессор научно-клинического и образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина» СПбГУ. — Чаще всего на ранней стадии нет симптомов, либо они неспецифические. Боль в животе тоже рассматривается как частое явление при кишечных отравлениях, переедании; часто болит или кружится голова — вероятно, устал, переутомился, думает человек. Если у мужчин проблемы с мочеиспусканием, особенно в среднем и пожилом возрасте — ну а у кого нет аденомы простаты, считают пациенты. Плюс население наше таково, либо так складывается жизнь, что на профилактические приемы люди не ходят — к врачу их может привести только острая необходимость.
Например, рак кишечника сегодня практически вышел на первое место. Но при запорах, поносах или крови в стуле все списывают на обычный геморрой, продолжила Наталия Ананьева. Однако непроходимость или кровотечение — зачастую признак уже поздней стадии заболевания. И пока пациент дойдет до проктолога и колоноскопии, ситуация усугубляется. Поэтому после определенного возраста надо делать колоноскопию в рамках диспансеризации, ведь обнаруженную на этом этапе опухоль проще удалить, вторичные поражения возникают редко.
Так же можно рано выявить и рак предстательной железы — например, лабораторными исследованиями на простатспецифический антиген (ПСА). Проще разобраться и понять картину врач может с помощью МРТ, когда видны изменения простаты на ранней стадии.
Редко приходят и с раком молочной железы — хотя многие из новообразований женщина может обнаружить самостоятельно, если регулярно обследовать себя — насторожить должно любое уплотнение и узелок.
врач-рентгенолог кабинета МРТ в ICLINIC
— Основная проблема ранней диагностики в том, что люди в основном идут к доктору, когда что-то болит, — подтверждает Ксения Марченко, врач-рентгенолог кабинета МРТ в ICLINIC. — Для каждого вида рака есть свои есть определенные анализы, чек-апы, позволяющие найти проблемы вовремя, но люди пренебрегают профилактическими осмотрами, из-за чего очень легко упустить начало патологического процесса. На поздних стадиях врачи чаще всего обнаруживают рак прямой кишки и толстого кишечника, рак шейки матки и яичников.
Когда размер имеет значение
Судить о причинах роста случаев онкологии довольно сложно — каждый врач видит только свой сегмент, кроме того, качество диагностики тоже влияет на статистику.
— Я бы не сказала, что люди стали больше болеть раком, скорее всего, его стали лучше диагностировать, — добавила Ксения Марченко. — Например, МРТ-диагностика раньше не была так доступна, как сейчас, когда практически в любой частной клинике можно пройти это обследование на современных аппаратах.
Расширились возможности и лабораторной диагностики — тот же скрининговый тест при раке шейки матки (ПАП-тест) теперь уже можно сделать где угодно, и все гинекологи рассказывают об этом анализе и направляют на него при необходимости.
По словам Ксении Марченко, ранняя диагностика в онкологии — отсутствие метастазов и распространения новообразования за пределы органа. Например, если говорить о раке молочной железы, то маленький размер опухоли без метастазов — это уже более благоприятный прогноз, так как нет, например, поражения ближайших лимфоузлов. Поэтому при раннем выявлении рака молочной железы ключевую роль играет лучевая диагностика (маммография, УЗИ, МРТ). Женщинам с высокой плотностью молочной железы для скрининга лучше делать не маммографию, а МРТ с контрастом, советуют врачи.
Можно диагностировать на ранней стадии опухоли головного мозга. Например, при жалобах на головную боль, головокружение и т.д. при МРТ можно найти небольшое образование.
— Для каждого онкологического заболевания ранняя диагностика своя, — добавила Наталия Ананьева. — Все-таки для большинства новообразований имеет значение размер, желательно их увидеть на том этапе, когда возможно оперативное или лучевое лечение, чтобы остановить рост, не дать выйти за пределы органа. И для многих видов это критично — например, если лечить онкологическое заболевания на ранней стадии, то показатели выживаемости и качества жизни дальше прекрасные — человек живет себе как раньше, просто под наблюдением.
врач-рентгенолог МРТ-центра ICLINIC
— Диагностировать рано — значит поймать патологический процесс, пока он не распространен, — подтверждает Андрей Медеников, врач-рентгенолог МРТ-центра ICLINIC, — когда размер небольшой, нет инфильтрации соседних органов. Тогда можно применить органосохраняющее оперативное лечение. Например, образование в прямой кишке на поздней стадии с распространением за пределы кишки, наличием метастазов требует комплексного лечения, включающего операцию, химио- и лучевую терапию. При маленьком размере можно удалить опухоль даже с помощью колоноскопии. То же касается рака желудка — в Японии, например, высокий процент его выявления на ранней стадии в том числе и потому, что ФГДС там входит в скрининг, как у нас — флюорография в скрининге заболеваний легких. Некоторые ранние стадии лечатся оперативно, но есть запущенные, не подлежащие операции — их лечат химиолучевой терапией.
Четкие снимки для диагноза
При подозрении на разные виды и локализацию рака применяются разные виды лучевых исследований. Как пояснила Наталия Ананьева, МРТ чаще всего назначают для органов малого таза — как у мужчин, так и женщин. Можно найти на достаточно ранней стадии все подозрительные очаги предстательной железы, тела и шейки матки, яичников. Часто подобное «прицельное» обследование применяется после УЗИ для уточнения изменений.
Если говорить про КТ — это незаменимый метод при заболеваниях органов грудной клетки, в первую очередь легких, на ранней стадии можно увидеть подозрительный очаг и понять — это злокачественное образование или другое заболевание, требующее лечения и наблюдения.
Как рассказал Андрей Медеников, МРТ сегодня применяют и при обследовании головного мозга, где КТ менее информативно, так как многие патологические изменения головного мозга на КТ не видны в силу физико-технических особенностей метода. Образования мягких тканей шеи выявляют тремя методами — УЗИ (щитовидная железа, слюнные железы, лимфоузлы), МРТ и КТ. Но необходимо помнить, что часто для оценки распространенности поражения, прорастания окружающих тканей необходимо контрастирование. При исследовании органов брюшной полости с помощью МРТ оценивается печень, селезенка, поджелудочная, желчный пузырь, надпочечники и лимфоузлы. Для желудка и начального отдела тонкой кишки прибегают к ФГДС, для толстой — к колоноскопии.
КТ и МРТ основаны на разных принципах. Компьютерный томограф — это рентгеновская трубка и датчики-детекторы. Рентгеновский луч проходит через тот или иной орган и в зависимости от его структуры по-разному отражается на цифровых детекторах, превращаясь в изображение. Изображения разных срезов «собираются» в объеме в общую картину. Чем более современный томограф, тем быстрее обследование — уже за минуту и меньше можно получить данные, которые потом доктор тщательно анализирует разными программами. В МРТ же нет рентгеновской трубки. Поскольку человек на 80% состоит из воды, при подаче радиочастотных импульсов аппарата (тот самый стук, который пациенты слышат внутри томографа) вода набирает энергию и отдает обратно по -разному, а приемники это преобразуют в цифровое изображение. На разных импульсных последовательностях можно увидеть кисту, отек, ишемию, патологический воспалительный процесс.
Как подчеркнула Наталия Ананьева, важно качество оборудования — лучше делать исследование на высокопольном томографе на 1,5 или 3 Тесла. Также важно соблюсти все правила и стандарты, не пропустив ничего. И многое зависит от специалистов, интерпретирующих результат.
— МРТ пока не входит в какой-либо скрининг, и таких рекомендаций пока нет — сдерживающим фактором выступает высокая стоимость процедуры, — говорит Ксения Марченко. — Также не утихают споры по поводу выявления рака предстательной железы — стоит ли сразу делать МРТ малого таза с контрастом (до биопсии предстательной железы) после стандартных анализов и пальцевого обследования при повышенном ПСА.
В целом же, по словам Андрея Меденикова, методы лучевой диагностики сейчас на высоком этапе развития — по их данным определяется локализация и распространенность патологического процесса, от чего напрямую зависят протоколы лечения. В некоторых случаях их применение может быть решающим.
Время и результат
Ранее выявление рака влияет не только непосредственно на выживаемость пациентов, но и на выбранный метод лечения. Ксения Марченко отметила абсолютно прямую связь: например, если в молочной железе новообразование уже большое, то и лечение потребуется радикальное — удаление, агрессивная терапия. Чем менее распространен процесс, тем более щадящее лечение предстоит, и тем лучший прогноз врачи могут дать.
— Любая новая симптоматика должна насторожить, — добавила Наталия Ананьева. — Если что-то стало ощущаться по-новому — болеть или неметь, живот стал болеть необычно, появились поносы или запоры, кровь в кале, стало сложно мочиться или появилась кровь в моче — все это должно заставить человека пойти к доктору, а он уже направит на тот или иной вид обследования. Начинать всегда нужно с профильного специалиста — проходить профосмотр, и самому себе не назначать ни КТ, ни МРТ, ни анализы.
— Самое важное — это своевременность обращения и полноценная диспансеризация, — подытожил Андрей Меденников. - Многие ее не подходят вообще. Но и она не позволяет стопроцентно обнаружить рак, так что часть онкопациентов с пропущенной ранней стадией все равно будет.
Он отметил, что всем женщинам с 45 лет важно проходить маммографию, УЗИ малого таза, рентгенографию легких, мужчинам после 40 лет — УЗИ предстательной железы. Обязательно надо проходить колоноскопию. Важны и онкомаркеры — вещества, которые продуцируют опухолевые ткани. Например, при раке предстательной железы повышен маркер ПСА. Обычные анализы крови тоже никто не отменял — повышение или снижение показателей относительно нормы — сигнал для врачей начать искать проблему, даже если никаких проявлений еще нет.