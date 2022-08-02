Поймать вовремя: как диагностировать рак на ранней стадии

— Диагностировать рано — значит поймать патологический процесс, пока он не распространен, — подтверждает Андрей Медеников, врач-рентгенолог МРТ-центра ICLINIC, — когда размер небольшой, нет инфильтрации соседних органов. Тогда можно применить органосохраняющее оперативное лечение. Например, образование в прямой кишке на поздней стадии с распространением за пределы кишки, наличием метастазов требует комплексного лечения, включающего операцию, химио- и лучевую терапию. При маленьком размере можно удалить опухоль даже с помощью колоноскопии. То же касается рака желудка — в Японии, например, высокий процент его выявления на ранней стадии в том числе и потому, что ФГДС там входит в скрининг, как у нас — флюорография в скрининге заболеваний легких. Некоторые ранние стадии лечатся оперативно, но есть запущенные, не подлежащие операции — их лечат химиолучевой терапией.

Четкие снимки для диагноза

При подозрении на разные виды и локализацию рака применяются разные виды лучевых исследований. Как пояснила Наталия Ананьева, МРТ чаще всего назначают для органов малого таза — как у мужчин, так и женщин. Можно найти на достаточно ранней стадии все подозрительные очаги предстательной железы, тела и шейки матки, яичников. Часто подобное «прицельное» обследование применяется после УЗИ для уточнения изменений.

Если говорить про КТ — это незаменимый метод при заболеваниях органов грудной клетки, в первую очередь легких, на ранней стадии можно увидеть подозрительный очаг и понять — это злокачественное образование или другое заболевание, требующее лечения и наблюдения.

Как рассказал Андрей Медеников, МРТ сегодня применяют и при обследовании головного мозга, где КТ менее информативно, так как многие патологические изменения головного мозга на КТ не видны в силу физико-технических особенностей метода. Образования мягких тканей шеи выявляют тремя методами — УЗИ (щитовидная железа, слюнные железы, лимфоузлы), МРТ и КТ. Но необходимо помнить, что часто для оценки распространенности поражения, прорастания окружающих тканей необходимо контрастирование. При исследовании органов брюшной полости с помощью МРТ оценивается печень, селезенка, поджелудочная, желчный пузырь, надпочечники и лимфоузлы. Для желудка и начального отдела тонкой кишки прибегают к ФГДС, для толстой — к колоноскопии.

КТ и МРТ основаны на разных принципах. Компьютерный томограф — это рентгеновская трубка и датчики-детекторы. Рентгеновский луч проходит через тот или иной орган и в зависимости от его структуры по-разному отражается на цифровых детекторах, превращаясь в изображение. Изображения разных срезов «собираются» в объеме в общую картину. Чем более современный томограф, тем быстрее обследование — уже за минуту и меньше можно получить данные, которые потом доктор тщательно анализирует разными программами. В МРТ же нет рентгеновской трубки. Поскольку человек на 80% состоит из воды, при подаче радиочастотных импульсов аппарата (тот самый стук, который пациенты слышат внутри томографа) вода набирает энергию и отдает обратно по -разному, а приемники это преобразуют в цифровое изображение. На разных импульсных последовательностях можно увидеть кисту, отек, ишемию, патологический воспалительный процесс.

Как подчеркнула Наталия Ананьева, важно качество оборудования — лучше делать исследование на высокопольном томографе на 1,5 или 3 Тесла. Также важно соблюсти все правила и стандарты, не пропустив ничего. И многое зависит от специалистов, интерпретирующих результат.

— МРТ пока не входит в какой-либо скрининг, и таких рекомендаций пока нет — сдерживающим фактором выступает высокая стоимость процедуры, — говорит Ксения Марченко. — Также не утихают споры по поводу выявления рака предстательной железы — стоит ли сразу делать МРТ малого таза с контрастом (до биопсии предстательной железы) после стандартных анализов и пальцевого обследования при повышенном ПСА.

В целом же, по словам Андрея Меденикова, методы лучевой диагностики сейчас на высоком этапе развития — по их данным определяется локализация и распространенность патологического процесса, от чего напрямую зависят протоколы лечения. В некоторых случаях их применение может быть решающим.