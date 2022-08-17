Врач-онколог Илья Фоминцев считает, что уже лет через 15 к раку мы будем относиться чуть ли не так, как к инфекционным болезням, от которых сейчас есть лекарства.
О настоящей революции в лечении онкологии эксперт рассказал в большом
онколог, основатель Фонда «Не напрасно», Высшей школы онкологии и онкологической клиники «Луч»
Надо ли бояться рака
90% всех опухолей возникает в пожилом возрасте. Подавляющее большинство онкологических пациентов — пожилые люди, в возрасте 70-80 лет. В молодом возрасте, до 50 лет, это процентов 15 случаев, не больше.
Рак — это 401-й способ умереть в старости, и не самый худший. Разве лучше, когда смерть наступает внезапно или разбивает инсульт? Я вот не уверен.
Как правило, рак в молодом возрасте — это агрессивный рак. Он очень быстро развивается. Один из самых опасных — рак поджелудочной железы. Он плохо контролируется и поддается лечению.
Сейчас идет революция
Сейчас настоящая революция происходит в онкологии — каждый год появляются новые не просто препараты, а целые классы новых препаратов — моноклональные антитела, антигормоны. И лет через 15 мы будем иметь такую же картину, как было с инфекциями, когда появились антибиотики. До этого они вызывали хтонический ужас (пневмония и бронхит). А сейчас к ним относятся просто, как к эпизоду в жизни. Будем говорить так и про онкологию: ну рак у него, ну поболеет, вылечат…
С каждым годом онкологи все больше и больше «отъедают» поле у рака.
Рак, который стал встречаться реже
Рак желудка в 60 годы буквально косил людей, но потом произошло стремительное падение числа случаев. Сейчас рак желудка далеко не на первом месте. В США, например, это просто редкое заболевание.
Дело в том, что в 60-х годах массово появились недорогие бытовые холодильники. В них перестала выживать бактерия Хеликобактер Пилори, которая вызывает язву и может провоцировать онкологию.
Рак легких сейчас тоже стал появляться реже, потому что люди стали меньше курить. Молодежь в основном не курит совсем, а нерегулярное курение не вызывает рак.
Главный фактор риска
Ожирение — основной фактор развития рака. В первую очередь — колоректального, рака молочной железы и рака яичников. К сожалению, городской стиль еды способствует ожирению. И дело не в фастфуде, а в составе еды. Если он сбалансированный — белки, сложные углеводы, жиры, пищевые волокна, то ничего страшного с вами не будет.
Еще один тренд, который сильно растет сейчас — рак, связанный с вирусом папилломы человека (рак шейки матки — чаще всего, реже — рак полового члена, рак ротоглотки, рак слизистых). Распространяется вирус половым путем.
В подавляющем большинстве случаев этот вирус совершенно ничего не вызывает. В 99% он элиминируется сам (организм сам освобождается от вируса), но в некоторых случаях он остается персистировать и вызывает генетические изменения в слизистой — и далее это может привести к раку.
Рак можно победить до того, как он начнется
И колоректальный рак, и рак шейки матки можно предотвратить. Первый почти всегда развивается через полипы, а их можно найти на колоноскопии и удалить заранее — тогда колоректального рака не будет. Поэтому достаточно проходить процедуру раз в три года-раз в пять лет, чтобы не заболеть.
Рак шейки матки можно выявить при помощи цитологического скрининга, делать его достаточно раз в три года.
Можно пройти вакцинацию против вируса паппиломы человека — делать ее лучше всего мальчикам и девочкам ДО начала половой жизни. Но можно и взрослым людям — до 45 лет.
Роль хирургии в онкологии уменьшается
Тенденция продолжается — сейчас режут все меньше и меньше. Проблему решает химио- и лучевая терапии. В Петербурге, например, достаточно скоро пустят в ход протокол безоперационного лечения рака молочной железы.
4 факта о диагностике рака, которые надо знать
Рак — это в первую очередь, генетическое заболевание. Это означает, что это вовсе не что-то неведомое, а абсолютно понятное нарушение в ДНК, довольно хорошо изученное. Это последовательное накопление мутаций в клетке, которая постепенно приобретает свойства рака,
Стадии рака — величайший миф 20 века. Видимые нами «стадии» — это прямое отражение существующих и приобретенных биологических свойств рака. Они используются для описания клинических проявлений биологии рака и прогноза лечения. Есть опухоли, которые не достигают 3 стадии, есть те, у которых нет 2-3 стадии, есть опухоли, у которых есть только 4. Все мы знаем случай с Андреем Павленко (петербургский врач-онколог за полтора года «сгорел» от рака желудка — прим. ред.). Его опухоль была такая, что у нее в принципе нет ранних стадий. И поэтому их невозможно пропустить.
Стадия рака — это не отображение процесса. Это просто грубо — прогноз.
Гипердиагностика может быть даже вредна. Подавляющее большинство опухолей развиваются очень медленно — например, рак щитовидки. Или, например, рак простаты. Если его находят у пожилого человека, он может прожить с ней до смерти. Но врачи выявляют опухоль и начинают ее активно лечить и сокращают жизнь человека.
Нельзя путать скрининг и раннее выявление рака. Первое — когда обследуют абсолютно здорового человека, и это не всегда необходимо, второе рекомендовано и стоит делать при появлении хоть каких-то симптомов, дискомфорта и подозрений.