Главный фактор риска

Ожирение — основной фактор развития рака. В первую очередь — колоректального, рака молочной железы и рака яичников. К сожалению, городской стиль еды способствует ожирению. И дело не в фастфуде, а в составе еды. Если он сбалансированный — белки, сложные углеводы, жиры, пищевые волокна, то ничего страшного с вами не будет.

Еще один тренд, который сильно растет сейчас — рак, связанный с вирусом папилломы человека (рак шейки матки — чаще всего, реже — рак полового члена, рак ротоглотки, рак слизистых). Распространяется вирус половым путем.

В подавляющем большинстве случаев этот вирус совершенно ничего не вызывает. В 99% он элиминируется сам (организм сам освобождается от вируса), но в некоторых случаях он остается персистировать и вызывает генетические изменения в слизистой — и далее это может привести к раку.

Рак можно победить до того, как он начнется

И колоректальный рак, и рак шейки матки можно предотвратить. Первый почти всегда развивается через полипы, а их можно найти на колоноскопии и удалить заранее — тогда колоректального рака не будет. Поэтому достаточно проходить процедуру раз в три года-раз в пять лет, чтобы не заболеть.

Рак шейки матки можно выявить при помощи цитологического скрининга, делать его достаточно раз в три года.