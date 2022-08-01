Знакомая история? В районной поликлинике не попасть на прием к кардиологу (неврологу, хирургу, лору — и далее по списку), в регистратуре на все вопросы разводят руками — врач в отпуске (нет специалиста, болеет, на учебе — далее по списку) и вам приходится записываться на платный прием в частную клинику. Здоровье — дороже.

На самом деле, вполне реально добиться осмотра узкопрофильного специалиста — и абсолютно бесплатно. Есть частные клиники, которые охотно принимают пациентов по полису ОМС — в том числе, стоматологические.

Подробнее о том, как по полису ОМС лечиться в платной клинике, рассказывает кандидат юридических наук.