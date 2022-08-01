Знакомая история? В районной поликлинике не попасть на прием к кардиологу (неврологу, хирургу, лору — и далее по списку), в регистратуре на все вопросы разводят руками — врач в отпуске (нет специалиста, болеет, на учебе — далее по списку) и вам приходится записываться на платный прием в частную клинику. Здоровье — дороже.
На самом деле, вполне реально добиться осмотра узкопрофильного специалиста — и абсолютно бесплатно. Есть частные клиники, которые охотно принимают пациентов по полису ОМС — в том числе, стоматологические.
Подробнее о том, как по полису ОМС лечиться в платной клинике, рассказывает кандидат юридических наук.
юрист, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ
Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
- Получить бесплатную услугу в частной клинике можно по направлению врача, — объясняет юрист, доцент Финансового университета Оксана Васильева. — По полису ОМС пациент прикрепляется к определенной поликлинике, где ему оказывают бесплатную медицинскую помощь. Но если в поликлинике нет должного оборудования для проведения обследования, то там должны выдать направление.
Также бесплатную медицинскую помощь в частной клинике можно получить, если она заключила с территориальным фондом ОМС соответствующее соглашение.
- Перечень медицинских организаций, в которых можно получить медицинские услуги бесплатно, как правило, размещается на сайте территориального фонда ОМС. Например, перечень медицинских организаций в Москве опубликован
На какие услуги можно рассчитывать
Объем медицинских услуг, которые пациент может получить в частной клинике бесплатно, зависит от условий соглашения частной поликлиники с территориальным органом ОМС, уточняет юрист. Касается это и услуг стоматологии.
- Если стоматологическая компания заключила договор с территориальным органом ОМС, то в ней точно также можно бесплатно получить медицинские услуги, — говорит Оксана Васильева. — Как правило, в платной поликлинике по полису ОМС можно будет вылечить, например, кариес, флюс или абсцесс, другие воспаления, бесплатно удалить зуб или поставить пломбу. Возможно и раз в полгода приходить на чистку зубов.
Частные медицинские организации на самом деле только рады помочь людям с полисом ОМС — дело в том, что за свои услуги клиники гарантированно получат деньги от государства, объясняет эксперт.
Но вот бесплатно поставить имплантат, коронку, отбелить зубы, исправить прикус не получится.
Уловка поликлиник
- Часто в бюджетных медицинских организациях используют различные уловки — например, врачи вместо направлений пациентам дают рекомендации, — говорит Оксана Васильева. — Но если направление — это официальный документ, по которому медицинская организация должна оплатить услуги в другой частной клинике по обследованию пациента, с печатью и подписью, то рекомендация ничего подобного в себе не содержит, и по ней никто не будет оплачивать лечение по ОМС. Поэтому от врачей районных поликлиник стоит требовать именно направления.
Также в частных поликлиниках будут оказывать бесплатно только базовое лечение, такое же, что и предоставляют государственные больницы. За продвинутые технологии лечения придется платить самостоятельно, уточняет эксперт.
Ранее «Доктор Питер» рассказал о том, что больше всего в пациентах раздражает врачей на приеме. Среди пяти худших привычек — вранье.
Часто пациенты то ли боятся, то ли стесняются рассказывать врачу о реальных симптомах, скрывают реальные проблемы со здоровьем, пытаются делать вид, что они лучше, чем есть на самом деле.
Социологи полагают, что это связано с тем, что болезнь в обществе зачастую считается чем-то стыдным, вроде как ты слабак и тряпка, раз недомогаешь.