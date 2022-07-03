Как отмечает эксперт, для того, чтобы получить помощь в частной стоматологии, нужно получить направление от лечащего врача.

Необходимо понимать: возможности любой бесплатной медицины ограничены тарифами и программой госгорантий. Так что и зубы лечить по ОМС возможно только в рамках тарифа.

Вот как это выглядит: фонд ОМС дает частной клинике государственное задание на определенный объем услуг на год, который стоматология должна выполнить по тарифу за одну условную трудовую единицу.

Причем важно понимать: методы лечения по ОМС и платные могут различаться. Впрочем, так происходит и в государственных клиниках.