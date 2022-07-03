Одна из главных причин, почему многие люди откладывают поход к зубному — стоимость стоматологических услуг. Мол, сейчас денег в частной клинике лечить нет, а в государственную придется ждать свободных номерков пару месяцев.
Впрочем, как рассказывает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова, получить бесплатную медицинскую помощь по ОМС можно и в некоторых частных клиниках. Стоматологий это тоже касается.
Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ
Как отмечает эксперт, для того, чтобы получить помощь в частной стоматологии, нужно получить направление от лечащего врача.
Необходимо понимать: возможности любой бесплатной медицины ограничены тарифами и программой госгорантий. Так что и зубы лечить по ОМС возможно только в рамках тарифа.
Вот как это выглядит: фонд ОМС дает частной клинике государственное задание на определенный объем услуг на год, который стоматология должна выполнить по тарифу за одну условную трудовую единицу.
Причем важно понимать: методы лечения по ОМС и платные могут различаться. Впрочем, так происходит и в государственных клиниках.
В качестве примера юрист привела пломбирование корневого канала. Если эту операцию проводить с использованием дорогостоящих материалов и методик, тарифа территориальной программы может просто не хватить — и такую процедуру придется оплачивать дополнительно. Однако в частной клинике, подчеркивает эксперт в беседе с агентством «
Некоторые виды услуг частная клиника обязана оказывать бесплатно — это касается неотложной медицинской помощи. В случае со стоматологией это может быть, например, лечение флюса зуба. За отказ оказать такую помощь даже пациенту без денег предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Кстати
Чтобы посещать стоматолога как можно реже и только в профилактических целях, зубы нужно беречь смолоду. Мы и сами не замечаем, как убиваем зубы с помощью ежедневных привычек. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.