рак легкого
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Элисон Гриффитс было 45 лет, когда она заболела ковидом — в самый разгар пандемии, в конце 2020 года. Тогда в Британии распространялся штамм «альфа», одним из главных симптомов заражения им был сильный кашель.

Женщина перенесла ковид не в тяжелой форме, но кашель у нее никак не проходил. Элисон пыталась справиться с проблемой сама, пила таблетки и микстуры, и отмахивалась от советов пойти к врачу, объясняя, что ее состояние объясняется просто — так проявляются последствия ковида.

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«Мой мир рухнул»

Непроходящий кашель терзал Элисон полгода. Когда стало понятно, что «постковид» затянулся, женщина решилась пойти к доктору. Диагноз поставили тут же — рак легких 4 стадии. Опухоли захватили оба легких, метастазы распространись на область вокруг них и даже на отдаленные органы.

- Это было оглушающе, — рассказала Элисон местному изданию  SurreyLive. — Это то, что вы просто не можете понять. Я могла бы справиться с приговором: «У вас рак», но вердикт врачей: «Стадия четвертая, конец жизни» полностью сбил меня с ног. Никогда не думаешь, что такое случится именно с тобой. Мой мир просто рухнул.

рак легкого
Элисон Гриффитс работала в министерстве здравоохранения. Но от рака не убереглась. Это фото она сделала год назад.
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Врачи честно сообщили Элисон, что с таким диагнозом выжить практически невозможно. Женщине сказали, что жить ей осталось не более двух лет.

Элисон Гриффитс работала в правительстве графства Суррей, она занимала должность в министерстве здравоохранения. Ее главной «миссией» было помочь людям справиться с пагубной привычкой — курением. Сама Элис курила с 12 лет и признавалась, что много раз пыталась бросить — но это оказывалось слишком сложно.

В тот день, когда у женщины диагностировали рак, она призналась: «Когда я бросала, а потом вновь начинала курить, я просто очень легко сдавалась!».

Элисон умерла 22 сентября 2022 года, спустя год после того, как узнала, что у нее рак 4 стадии. У женщины остались четверо детей и пятеро внуков.

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Не только курение: причины рака легкого

Один из самых главных факторов риска рака легких — курение, но у людей, которые никогда не имели такой привычки, также может развиться это заболевание.

Как ранее рассказала «Доктору Питеру» врач-онколог НМИЦ им. Блохина Ксения Саранцева, немалая доля случаев рака легкого обусловлена генетическими поломками, которые могут спровоцировать заболевание у людей любого возраста и пола.

По словам врача, типичный пациент с раком легкого это мужчина — курильщик со стажем старше 65 лет или женщина за пятьдесят, никогда даже не державшая сигарету в руках.

- У женщин рак легкого чаще связан с генетическими поломками, у мужчин — с накопленными за счет многих лет курения спорадическими (спонтанными) мутациями, — говорит онколог.

Врач советует никогда не затягивать с визитом к доктору, если у вас появился кашель, слабость или боли в грудной клетке.

Анна Майская