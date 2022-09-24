Элисон Гриффитс было 45 лет, когда она заболела ковидом — в самый разгар пандемии, в конце 2020 года. Тогда в Британии распространялся штамм «альфа», одним из главных симптомов заражения им был сильный кашель.
Женщина перенесла ковид не в тяжелой форме, но кашель у нее никак не проходил. Элисон пыталась справиться с проблемой сама, пила таблетки и микстуры, и отмахивалась от советов пойти к врачу, объясняя, что ее состояние объясняется просто — так проявляются последствия ковида.
«Мой мир рухнул»
Непроходящий кашель терзал Элисон полгода. Когда стало понятно, что «постковид» затянулся, женщина решилась пойти к доктору. Диагноз поставили тут же — рак легких 4 стадии. Опухоли захватили оба легких, метастазы распространись на область вокруг них и даже на отдаленные органы.
- Это было оглушающе, — рассказала Элисон местному изданию
Врачи честно сообщили Элисон, что с таким диагнозом выжить практически невозможно. Женщине сказали, что жить ей осталось не более двух лет.
Элисон Гриффитс работала в правительстве графства Суррей, она занимала должность в министерстве здравоохранения. Ее главной «миссией» было помочь людям справиться с пагубной привычкой — курением. Сама Элис курила с 12 лет и признавалась, что много раз пыталась бросить — но это оказывалось слишком сложно.
В тот день, когда у женщины диагностировали рак, она призналась: «Когда я бросала, а потом вновь начинала курить, я просто очень легко сдавалась!».
Элисон умерла 22 сентября 2022 года, спустя год после того, как узнала, что у нее рак 4 стадии. У женщины остались четверо детей и пятеро внуков.
Не только курение: причины рака легкого
Один из самых главных факторов риска рака легких — курение, но у людей, которые никогда не имели такой привычки, также может развиться это заболевание.
Как ранее рассказала «Доктору Питеру» врач-онколог НМИЦ им. Блохина Ксения Саранцева, немалая доля случаев рака легкого обусловлена генетическими поломками, которые могут спровоцировать заболевание у людей любого возраста и пола.
По словам врача, типичный пациент с раком легкого это мужчина — курильщик со стажем старше 65 лет или женщина за пятьдесят, никогда даже не державшая сигарету в руках.
- У женщин рак легкого чаще связан с генетическими поломками, у мужчин — с накопленными за счет многих лет курения спорадическими (спонтанными) мутациями, — говорит онколог.
Врач советует никогда не затягивать с визитом к доктору, если у вас появился кашель, слабость или боли в грудной клетке.