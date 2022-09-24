Врачи честно сообщили Элисон, что с таким диагнозом выжить практически невозможно. Женщине сказали, что жить ей осталось не более двух лет.

Элисон Гриффитс работала в правительстве графства Суррей, она занимала должность в министерстве здравоохранения. Ее главной «миссией» было помочь людям справиться с пагубной привычкой — курением. Сама Элис курила с 12 лет и признавалась, что много раз пыталась бросить — но это оказывалось слишком сложно.

В тот день, когда у женщины диагностировали рак, она призналась: «Когда я бросала, а потом вновь начинала курить, я просто очень легко сдавалась!».