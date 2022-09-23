ранитидин
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Ранитидин опасен для применения. В сентябре 2022 года Минздрав отозвал 18 регистрационных удостоверений у различных фармкомпаний — как зарубежных, так и росссийских — которые производили это лекарство. Не будет больше в аптеках и препаратов с этим же действующим веществом в составе — «Зантак», «Гистак», «Ацилок».

«Ранитидин» принимают при болях в желудке из-за язвы, гастрита, при ГЭРБ. О его вреде для здоровья говорилось и ранее. Это связано с тем, что в препарате обнаружен потенциальный канцероген нитрозодиметиламин (NDMA).

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Лекарство «Ранитидин» уже отзывали из российских аптек в 2019 году из-за опасной примеси, позже препарат исключили из минимального ассортимента аптек.

- Несмотря на то, что аптеки физически не могли достать препарат, долгое время он все еще числился в минимальном ассортименте лекарств для аптек и был причиной бесконечных штрафов. Его исключение из списка было одобрено в 2021 году, но лишь сейчас решение утверждено правительством, — пояснили в СРО «Ассоциация независимых аптек».

Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина

Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.

В США его не продают уже два года

- Многие при болях в желудке принимают по старой привычке «ранитидин» («азантак», «зантак»). Его последние годы вытеснили «ингибиторы протонового насоса»: омепразал, лантопразол и прочие «празолы». Но во всех странах продолжали продавать старый добрый «ранитидин» (азантак) без рецепта, иногда в супермаркете, — рассказывал ранее врач Александр Мясников. — Знаете ли вы, что с апреля 2020 года в Америке и Европе этот препарат изъяли из общения из-за высокого содержания в нем нитрозодиметиламина (потенциальный канцероген)?

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На самом деле, в США этот препарат отозвали еще в 2020 году, сейчас там идут суды с производителями ранитидина, рассказала известный биолог Анча Баранова.

Анча Баранова
Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Не храните лекарство на черный день

- Собственно, сам ранитидин ни при чем, но вот его химический синтез идет так, что остается примесь — N-нитрозодиметиламин. А она — канцероген, — пояснила в своем телеграм-канале Анча Баранова. — В судах все, кто пил ранитидин, и вдруг у них «вырос» рак любой части ЖКТ,  могут получить компенсацию (пока в теории). Хотя рак так часто встречается, что он скорее всего не от этого.

Ничего прямо ужасного на разрыв мозга  — съел таблетку и заболел раком — там не было. Но многие пили ранитидин годами, и это не очень хорошая идея. И еще — не храните свой на черный день припасенный Zantag, он же ранитидин, потому что чем дольше хранение, тем больше в пачке получается канцерогена.

Анна Майская