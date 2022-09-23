Ранитидин опасен для применения. В сентябре 2022 года Минздрав отозвал 18 регистрационных удостоверений у различных фармкомпаний — как зарубежных, так и росссийских — которые производили это лекарство. Не будет больше в аптеках и препаратов с этим же действующим веществом в составе — «Зантак», «Гистак», «Ацилок».

«Ранитидин» принимают при болях в желудке из-за язвы, гастрита, при ГЭРБ. О его вреде для здоровья говорилось и ранее. Это связано с тем, что в препарате обнаружен потенциальный канцероген нитрозодиметиламин (NDMA).