Ранитидин опасен для применения. В сентябре 2022 года Минздрав
«Ранитидин» принимают при болях в желудке из-за язвы, гастрита, при ГЭРБ. О его вреде для здоровья говорилось и ранее. Это связано с тем, что в препарате обнаружен потенциальный канцероген нитрозодиметиламин (NDMA).
Лекарство «Ранитидин» уже отзывали из российских аптек в 2019 году из-за опасной примеси, позже препарат исключили из минимального ассортимента аптек.
- Несмотря на то, что аптеки физически не могли достать препарат, долгое время он все еще числился в минимальном ассортименте лекарств для аптек и был причиной бесконечных штрафов. Его исключение из списка было одобрено в 2021 году, но лишь сейчас решение утверждено правительством, —
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.
В США его не продают уже два года
- Многие при болях в желудке принимают по старой привычке «ранитидин» («азантак», «зантак»). Его последние годы вытеснили «ингибиторы протонового насоса»: омепразал, лантопразол и прочие «празолы». Но во всех странах продолжали продавать старый добрый «ранитидин» (азантак) без рецепта, иногда в супермаркете, —
На самом деле, в США этот препарат отозвали еще в 2020 году, сейчас там идут суды с производителями ранитидина, рассказала известный биолог Анча Баранова.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Не храните лекарство на черный день
- Собственно, сам ранитидин ни при чем, но вот его химический синтез идет так, что остается примесь — N-нитрозодиметиламин. А она — канцероген, —
Ничего прямо ужасного на разрыв мозга — съел таблетку и заболел раком — там не было. Но многие пили ранитидин годами, и это не очень хорошая идея. И еще — не храните свой на черный день припасенный Zantag, он же ранитидин, потому что чем дольше хранение, тем больше в пачке получается канцерогена.