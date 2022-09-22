15 фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить человеку в истерике: будет только хуже

6. «Ничего страшного»

Для кого? Для вас, возможно, да, но для другого человека ситуация может быть действительно трагичной и по-настоящему страшной. При таком положении вещей ваши слова подействуют с точностью до наоборот, и могут усилить негативное состояние.

7. «Все будет хорошо!»

Вы не можете знать, как будет в дальнейшем. В некоторых ситуациях «хорошо» невозможно (смерть, развод, потеря дорогого имущества, тяжелая травма…), и человеку придется научиться жить с этим новым состоянием.

8. «Могло быть и хуже»

Эта фраза как бы обесценивает переживания и чувства пострадавшего. То есть подчеркивает, что его несчастье ничего не стоит, а вот у кого-то… Но каким бы с нашей точки зрения мелким ни был повод для переживания, переживающий испытывает настоящие сильные эмоции и для него эта ситуация, действительно, будет горем.

9. «Значит, так было нужно»

Нужно кому, зачем, почему? Человек не понимает, почему это произошло именно с ним, чем он провинился и перед кем. Скорее всего, он просто вам не поверит, а если поверит, может пострадать его самооценка — «так мне и надо», «я неудачник», «я не заслуживаю хорошего» и так далее.

10. «Я же тебе говорил (говорила), что так будет!»

Да, вы, вероятно, говорили, предупреждали и объясняли, но сейчас человеку от этого никак не легче. Ситуация уже произошла, и говорить о том, «что было, если бы» совершенно нецелесообразно. А «разбор полетов» можно устроить, когда человек успокоится.

11. «Успокойся!»

Как ни странно, это фраза в никуда. Особенно, если состояние горя в острой стадии и не все слезы выплаканы. И самое главное, проблема пока не решена.

12. «Время лечит»

Со временем, после переживания нескольких стадий состояния горя, как правило, наша боль притупляется. Но редко, когда она проходит совершенно без следа. Просто из состояния острого горя мы со временем начнем испытывать спокойную грусть, и найдем новые ресурсы, чтобы жить дальше. Но сегодня, когда душа так сильно болит, апеллировать к какому-то далекому мистическому «времени» не стоит. Опять-таки никто на самом деле не знает, как будет дальше в этой конкретной ситуации.

13. «У меня такое было, и ничего»

У разных людей многие психические процессы проходят по-разному. Реакции на события также разнятся, и то событие, которое совершенно спокойно переносится одним человеком, другого может надолго выбить из строя. По аналогии с болевым порогом — у каждого он свой.

14. «Как же ты мне надоел (надоела)»

Мы все живые люди и вполне можем испытывать негативные эмоции, можем устать от чужих истерик или просто быть уставшими в этот момент. И в этой ситуации лучше просто уйти и не добавлять человеку в стрессе дополнительных переживаний. Позаботьтесь о себе — пока вы сами не в порядке, помочь другому у вас не получится.

15. «Мужчины не плачут!»

«Ты должен быть сильным!», «ты же мальчик (парень, мужик)» и так далее. Мужчины испытывают такие же эмоции и точно так же имеют право на слезы в случаях переживания горя. Выработанный стереотип учит сдерживать эмоции внутри себя, что в дальнейшем может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, язвам желудка, гипертонии и другим.