По словам психолога Инны Вороновой, желания на самом деле имеют свойство исполняться — каждый получает ровно то, что просит от Вселенной. Поэтому, если вы хотите получить желаемое, надо научиться правильно формулировать свой запрос.
Психолог привела примеры желаний, у которых практически нет шансов исполниться.
Практикующий психолог, гипнотерапевт, президент Регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи» (Мурманск)
Пример №1
Когда я работаю с клиентами, часто задаю им такой вопрос:
- Представьте, что вам сейчас все подвластно, открыты все пути и возможности, что бы вы хотели получить?
- Ну… денег…, — говорит человек после раздумья.
Открываю кошелек, протягиваю 2-рублевую монетку.
- Возьмите, вы теперь счастливы?
- Нет, вы что, я хочу много денег!
То есть, мечтая о деньгах, человек не определился с их количеством, а понятие «много» для Вселенной не существует.
Пример №2
Недавно на одном городском празднике установили стенд, где каждый мог написать свое желание. Читаю: «Новая машина».
Какая? У кого? Я понимаю, что автор послания загадал для себя новую машину, но в таком виде его пожелание никогда не исполнится. Точнее, исполнится, но не обязательно так, как он этого хотел: новую машину выпустил известный автомобильный концерн, новая машина сорвалась с обрыва, сосед купил новую машину, супруга видела во сне новую машину и так далее.
Как правильно загадывать желания
Инна Воронова рассказала о технике исполнения желания. Когда очень сильно чего-то захочется, надо ответить себе на несколько вопросов, лучше даже письменно — взять лист бумаги и записать.
Записываем предмет своей мечты в настоящем времени или так, будто она уже исполнилась. То есть не «я хочу», а «у меня есть», «я работаю», «я купил» (построил, поехал, выхожу замуж, женюсь, выздоровел и так далее);
Продумываем ответы на вопросы: «Какая или какой?» (дом, жених, автомобиль, новая работа), «Где?», «Как выглядит?», «Какой марки?», «Сколько этажей?», «Какой коллектив?», «Какая зарплата?». Чем подробнее вы «увидите» объект своего желания, тем лучше. Записываем все на бумагу.
Во время выполнения задания помним, что мысли материальны, и только мы сами ограничиваем себя. Например, вы мечтаете жить в собственном большом доме, но пишете «Покупаю однокомнатную квартиру на «выселках», потому что «Ну где я возьму деньги», «Мне такое никогда не осуществить» и много прочих «но».
- Расслабляемся и перестаем задумываться над вопросом «Как?» или «Откуда?». Не мешайте Вселенной делать ее работу. Ведь когда вы берете пульт от телевизора и нажимаете кнопку, вы вряд ли думаете о том, что в этот момент происходит и какие элементы соединяются один с другим, чтобы на экране появилась картинка? Вы просто нажимаете кнопку. Здесь тот же принцип, — добавила психолог.
Чтобы понять, почему в вашей жизни происходит все так, а не иначе, можно попробовать пару дней попытаться записывать свои мысли. Причем не в форме красивого связного текста, а любой бред, который приходит вам в голову.
- Мы практически никогда не отслеживаем свои мысли, и поверьте, вы очень удивитесь, когда в итоге прочитаете то, о чем вы думаете, и сопоставите с тем, что происходит у вас в жизни, — говорит наш эксперт.
Помните про Ангела с блокнотом
Есть такая притча про «Ангела с блокнотом». В ней, в частности, рассказывается про двух женщин, одна из которых жалуется другой на свою жизнь — на то, что ее муж-неудачник, денег не хватает, дети не слушаются, здоровье подводит. А в этот момент за ее спиной стоит Ангел и все записывает в свой блокнот, будто это ее желания. «Не понимаю, зачем ей все это надо? Но раз заказывает, придется выполнять», — пожимает плечами Ангел.
- Поэтому помним про «Ангела с блокнотом» за спиной, и хорошо продумываем то, чего хотим на самом деле, — предупреждает психолог.
А про деньги лучше забыть
По словам Инны Вороновой, от желаний про деньги лучше отказаться.
- Деньги — это средство для осуществления тех самых желаний, мечты. Просто так деньги не придут, но если желать не денег, а чего-то определенного Вселенная устроит так, что все получится. Каким образом? Не знаю, но сработает, как с пультом от телевизора — подвернется новая работа, премия, наследство, подарок, выигрыш. Есть много возможностей, о которых мы даже не подозреваем, — заключила Инна Воронова.