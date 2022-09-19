Пример №1

Когда я работаю с клиентами, часто задаю им такой вопрос:

- Представьте, что вам сейчас все подвластно, открыты все пути и возможности, что бы вы хотели получить?

- Ну… денег…, — говорит человек после раздумья.

Открываю кошелек, протягиваю 2-рублевую монетку.

- Возьмите, вы теперь счастливы?

- Нет, вы что, я хочу много денег!

То есть, мечтая о деньгах, человек не определился с их количеством, а понятие «много» для Вселенной не существует.

Пример №2

Недавно на одном городском празднике установили стенд, где каждый мог написать свое желание. Читаю: «Новая машина».

Какая? У кого? Я понимаю, что автор послания загадал для себя новую машину, но в таком виде его пожелание никогда не исполнится. Точнее, исполнится, но не обязательно так, как он этого хотел: новую машину выпустил известный автомобильный концерн, новая машина сорвалась с обрыва, сосед купил новую машину, супруга видела во сне новую машину и так далее.