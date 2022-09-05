Истории героинь

Мария

«Моя история началась в 2008 году. Я очень хорошо помню этот день. Был февраль, я неловко наклонилась, и меня пронзила сильная боль. Уже на следующий день появилась боль в суставах, но меня это не сильно обеспокоило, я не обратила на это внимания. А вот боль в груди смутила, но я подумала, это что-то разовое. К врачам я не обращалась. А спустя год боли стали нарастать и усиливаться до такой степени, что даже по ночам в состоянии покоя они не проходили. И вот тогда я впервые пошла в поликлинику, сдала анализ крови — он был идеальный. Мне сказали, что это, скорее всего, остеохондроз, и достаточно будет просто пить обезболивающее и делать зарядку. […] Спустя какое-то время я уже пила обезболивающее три-четыре раза в день. Я не осознавала всю серьезность своего состояния, потому что врачи говорили, что проблема нестрашная и все в порядке. […] Один знакомый посоветовал мне иммунолога, и вот в 2011 году мне был поставлен диагноз системная красная волчанка. Тогда я не понимала, что меня ждет. Через какое-то время мне стало чуть легче, анализы пришли в норму. Значит, живем дальше! Показалось, что все закончилось. С момента постановки диагноза прошло уже 10 лет, а я до сих пор еще, видимо, не приняла свою болезнь».