Диетолог Сассон объяснила, когда полезные продукты превращаются в яд для организма

Мигрень

Не ешьте: салями, лимонады, авокадо

С салями все понятно: переработанное мясо щедро сдобрено натрием, который провоцирует гипертонию — а там уже и до головной боли недалеко. С газировкой тоже: лимонады в принципе не слишком полезны для здоровья из-за большого количества сахара в составе. А вот с авокадо все не так очевидно. Вообще этот фрукт очень полезен для здоровья. Однако в перезревших плодах есть тирамин, который может вызывать головную боль.

Ешьте: черника, вода, арбуз, миндаль

Лучше в период мигрени порадовать себя черникой. Антиоксиданты, которые есть в ягодах, помогают поддерживать высокий уровень кислорода в крови. Нередко голова болит именно из-за гипоксии. Так что от мигрени порой можно спастись, полакомившись ягодками.

Кроме того, при мигренях советуют налегать на продукты, богатые магнием — например, миндаль.

Наконец, нередко причина головной боли — обезвоживание. Поэтому, если голова трещит, попробуйте выпить воды — или съесть арбуз, в которым также много жидкости.