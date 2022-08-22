Диетолог Сассон объяснила, когда полезные продукты превращаются в яд для организма

Ни для кого не секрет, насколько сильно наш рацион может влиять на самочувствие. Как отмечает диетолог Лиза Сассон, есть продукты, которые могут облегчить симптомы неприятных болезней. А есть еда, которая наоборот сделает только хуже.
Вовремя скорректировав свое меню, вы сможете быстрее выздороветь и повысите уровень своего комфорта. Специалист дала советы, как питаться, если вы столкнулись с одной из 7 распространенных болезней.
Мигрень
Не ешьте: салями, лимонады, авокадо
С салями все понятно: переработанное мясо щедро сдобрено натрием, который провоцирует гипертонию — а там уже и до головной боли недалеко. С газировкой тоже: лимонады в принципе не слишком полезны для здоровья из-за большого количества сахара в составе. А вот с авокадо все не так очевидно. Вообще этот фрукт очень полезен для здоровья. Однако в перезревших плодах есть тирамин, который может вызывать головную боль.
Ешьте: черника, вода, арбуз, миндаль
Лучше в период мигрени порадовать себя черникой. Антиоксиданты, которые есть в ягодах, помогают поддерживать высокий уровень кислорода в крови. Нередко голова болит именно из-за гипоксии. Так что от мигрени порой можно спастись, полакомившись ягодками.
Кроме того, при мигренях советуют налегать на продукты, богатые магнием — например, миндаль.
Наконец, нередко причина головной боли — обезвоживание. Поэтому, если голова трещит, попробуйте выпить воды — или съесть арбуз, в которым также много жидкости.
Боль в суставах и спине
Не ешьте: газировку, мясные блюда, картофель фри
Лимонады, красное мясо, фастфуд — все это способствует развитию системного воспаления в организме. А значит, спина и суставы с такой пищей начнут болеть только сильнее: по сути, вы кормите боль.
Ешьте: лосось, миндаль, капуста, яйца, оливковое масло, бананы
А вот в капусте, яйцах, молоке и бобах есть глютамин. Он работает как противовоспалительное и отлично помогает избавиться от неприятных симптомов.
Еще про болях в суставах стоит обратить внимание на продукты с омега-3 кислотами. Их стоит искать в лососе, скумбрии, сардинах, оливковом масле.
Кроме того, от боли в спине помогает калий. Его можно найти в бананах, авокадо.
Усталость
Не ешьте: фастфуд, конфеты, выпечка, кофе
Первая мысль многих, кто пытается побороть усталость и сонливость — выпить больше кофе, желательно с конфеткой. Однако на самом деле, отмечает диетолог, этот напиток обезвоживает наш организм и потому может только ухудшить ситуацию. Много углеводов и сладкого — тоже не лучшая идея: это приведет к скачку сахара и позже вы почувствуете себя еще хуже.
Ешьте: бананы, запеченный картофель, апельсины, индейка, орехи
Лучше использовать в качестве источника углеводов орехи — они дадут вам сил надолго. Взбодриться помогут и цитрусовые. Еще можно снова вспомнить о калии, который так нужен для нормальной работы нервов и мышц. Калий можно найти в бананах, индейке, картофеле.
Бессонница
Не ешьте: кофе, алкоголь, сладкое
По словам Сассон, кофе — худший враг тех, кто страдает от бессонницы. Кофеин можно сохраняться в вашем теле гораздо дольше, чем вы думаете, и мешать нормальному сну. То же самое касается и продуктов с высоким содержанием сахара.
А что насчет рюмочки спиртного перед сном? Алкоголь действительно может вызывать сонливость, только вот считать его лекарством от бессонницы точно не стоит. Крепкие напитки нарушают ваш сон и весь следующий день вы можете чувствовать себя так, будто и не спали вовсе.
Ешьте: лосось, молоко, киви
Что поможет наладить режим сна, так это продукты, способствующие выработке мелатонина — главного гормона сна. Это, например, молоко, лосось, индейка. Поможет быстрее уснуть и киви.
Стресс
Избегайте: алкоголь, кофе, газировка
Многие любят расслабиться со стаканчиком чего-нибудь спиртного в руках. Однако поверьте, похмелье — последнее, что вам нужно во время сильного стресса.
Кофе и газировку тоже лучше не пить — они повышают уровень главного гормона стресса кортизола.
Ешьте: авокадо, оливковое масло, устрицы
Гораздо полезней при сильном стрессе будет обратить внимание на продукты, богатые магнием — например, авокадо. Кроме того, успокоиться и повысить уровень серотонина помогут омега-кислоты в оливковом масле.
Еще для нашей нервной системы очень полезен витамин В12. Поэтому если у вас выдалась нервная неделя — побалуйте себя устрицами на ужин. А если устрицы — не вариант, то подойдут говядина, субпродукты или морская жирная рыба.
Вздутие живота
Не ешьте: фасоль, молоко, газировка.
Вздутие живота — частая реакция на то, что вы съели до этого. Например, если у вас непереносимость глютена или лактозы, то пшеница или молоко могут провоцировать появление неприятных симптомов.
Кроме того, вздутие может появиться, если переесть бобов — в них много клетчатки и нашему организму не так просто переварить такой обед. Впрочем, это не значит, что клетчатка вообще не нужна — просто важно соблюдать меру. А еще ухудшить ваше самочувствие при вздутии может газировка.
Ешьте: арбуз, клубнику, тофу, огурец
Что же есть, чтобы избавиться от неприятных симптомов? Продукты с большим количеством жидкости: арбузы, огурцы, клубнику.
А если вы страдаете от вздутия после мясных блюд, попробуйте заменять их хотя бы иногда тофу.
Изжога
Не ешьте: острую еду, сыр, фастфуд
Если вы часто мучаетесь от изжоги, с острой пищей вам нужно быть более осторожным. Тот же эффект имеет жирная и жареная еда. Поэтому большой бургер с сыром придется отложить до лучших времен.
Ешьте: овсянку, картофель, брокколи
Лучшее спасение от изжоги — продукты, которые поглощают желудочную кислоту. Это крахмалистая еда — например, овсянка или картофель.
Еще от изжоги спасет витамин С — он предотвращает раздражение желудка. Попробуйте почаще есть брокколи с другими овощами и вскоре изжога не будет мучить так сильно, пишет