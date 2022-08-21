Почему болит голова вечером и ночью: невролог назвал неочевидные причины

Почти каждому человеку знакома головная боль, она может возникать при различных обстоятельствах. Это похмелье, переутомление, инфекции, некоторые соматические заболевания и нарушения обмена веществ. Зачастую одним из способов борьбы с головной болью считается полноценный сон. Но бывает так, что головная боль возникает именно вечером, перед сном или даже во время него, пробуждая человека и мешая отдыху.
Насколько это опасно и о каких проблемах со здоровьем говорит возникновение вечерних или ночных головных болей? Когда обращаться к врачу? Об этом «Доктору Питеру» врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Шибалёв.
врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Когда болит только ночью
Именно в ночное время головная боль возникает не очень часто. Однако неврологи выделяют исключительно ночную или так называемую «гипническая головная боль». Это редкая форма головных болей, возникающая исключительно ночью, и часто она называется «будильниковой» в силу особенностей своего возникновения и течения.
Приступ боли возникает через 2-6 часов после засыпания, всегда вызывает пробуждение, приступ длится от 15 минут до полутора часов. По характеру боль разлитая, двухсторонняя, умеренной интенсивности. Может возникать почти каждую ночь. По завершении приступа люди вновь засыпают. Чаще встречается у женщин старше 50 лет.
Болит ночью чаще, чем днем
Также преимущественно ночью развиваются головные боли при венозной дисфункции — затруднении венозного оттока из полости черепа. Они носят двухсторонний распирающий характер, усиливаются при кашле, плохо поддаются устранению за счет приема обезболивающих препаратов. Диагноз устанавливается по картине МРТ — при обследовании будут различимы нарушения кровотока в венозных синусах мозга.
К условно ночным головным болям можно отнести коитусные головные боли, возникающие после сексуальной активности. Все остальные типы головных болей считаются «универсальными» и проявляются как днем, так и ночью.
Боли напряжения и мышечные
Замечено, что головные боли напряжения могут усиливаться к вечеру, особенно если они возникают на фоне психоэмоциональных нагрузок в течение дня. Тогда они могут продолжаться ночью.
Мышечную природу имеют головные боли, связанные с неудобной кроватью, подушкой, туго стянутыми волосами. Сюда же относятся головные боли, «идущие из шеи». В этих случаях достаточно подобрать подходящий матрац, ортопедическую подушку, не стягивать в пучок волосы.
Другие причины вечерних и ночных головных болей
Головную боль ночью могут вызывать состояния, приводящие к гипоксии (недостаточность снабжения мозга кислородом): душное помещение, храп, ночные апноэ (остановки дыхания во сне).
Употребление на ночь кофеинсодежащих продуктов и алкоголя. Пейте лучше кефир.
Ночные головные боли могут возникать при бесконтрольном избыточном применении обезболивающих препаратов. Это опасное состояние требует полной отмены анальгетиков под контролем врача.
Первичная «громоподобная» головная боль представляет собой жестокую боль «взрывного» типа, появляющуюся внезапно, подобно «удару грома», с максимальной интенсивностью боли в самом начале (обычно в течение первых 30 секунд) приступа и стихающую впоследствии. Может встречаться у людей, злоупотребляющих марихуаной и экстази, кокаином, а также на фоне бесконтрольного приема эрготамина и триптанов (препаратов от мигрени), некоторых антидепрессантов.
У людей, соблюдающих жесткую диету, отказывающихся от еды в вечерние часы, часто ночью бывают голодные головные боли, связанные со снижением глюкозы в крови.
Укол льдинкой в ночи
Первичная колющая головная боль — отдельный вид головных болей. Другое название — «укол льдинкой». Как правило, она возникает внезапно в глазнице, теменной или височной области, длится около 5 секунд. Часто встречается у пациентов с мигренью. Специального лечения не требует, не опасна.
Мигренозные приступы тоже могут возникать ночью: у 1/3 пациентов, страдающих мигренью, отмечаются ночные приступы, а у 15% мигренозные боли возникают исключительно ночью.
Самая мучительная боль
Одна из наиболее сильных и невыносимых головных болей — кластерная (пучковая) цефалгия наиболее коварна: когда человеку, изможденному дневными приступами головной боли, наконец, удается заснуть, через 20 минут после засыпания его может «накрыть» приступ поистине адских болей. Известны даже случаи самоубийств людей, страдающих цефалгией. Благо сейчас приступы кластерной головной боли купируются ингаляциями чистого кислорода и препаратами из группы триптанов.
Когда нужен врач
Обращаться к врачу нужно обязательно в случае впервые возникшей головной боли, резкого усиления или изменения характера «привычных» головных болей для исключения какого-либо нового заболевания или обострения имеющегося.
Нельзя забывать, что многие болезни внутренних органов, желез внутренней секреции, сосудов могут проявляться появлением головной боли или усилением имеющихся головных болей. Лечение каждого вида головных болей различное, экспериментировать с лекарствами самостоятельно не стоит.