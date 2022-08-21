Почему болит голова вечером и ночью: невролог назвал неочевидные причины

Почти каждому человеку знакома головная боль, она может возникать при различных обстоятельствах. Это похмелье, переутомление, инфекции, некоторые соматические заболевания и нарушения обмена веществ. Зачастую одним из способов борьбы с головной болью считается полноценный сон. Но бывает так, что головная боль возникает именно вечером, перед сном или даже во время него, пробуждая человека и мешая отдыху.

Насколько это опасно и о каких проблемах со здоровьем говорит возникновение вечерних или ночных головных болей? Когда обращаться к врачу? Об этом «Доктору Питеру» врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Шибалёв.