Об опасности дефицита железа для женщин врачи говорят постоянно. Причем, грозными последствиями может обернуться игнорирование его первых звоночков-симптомов — усталость, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, мышечная слабость, проблемы с памятью.

Особенность железодефицита еще и в том, что женский организм какое-то время держится, включая компенсаторную функцию — но опасные для здоровья процессы при этом уже происходят. И привыкать жить в таком состоянии ни в коем случае нельзя.

Как дефицит железа влияет на гормональный фон и почему особенно опасно не контролировать уровень этого микроэлемента, если вы планируете ребенка или уже беременны, рассказала гинеколог-эндокринолог.