Об опасности дефицита железа для женщин врачи говорят постоянно. Причем, грозными последствиями может обернуться игнорирование его первых звоночков-симптомов — усталость, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, мышечная слабость, проблемы с памятью.
Особенность железодефицита еще и в том, что женский организм какое-то время держится, включая компенсаторную функцию — но опасные для здоровья процессы при этом уже происходят. И привыкать жить в таком состоянии ни в коем случае нельзя.
Как дефицит железа влияет на гормональный фон и почему особенно опасно не контролировать уровень этого микроэлемента, если вы планируете ребенка или уже беременны, рассказала гинеколог-эндокринолог.
Эндокринолог-гинеколог ООО «Медас»
- Женщина каждый месяц менструирует — начиная с 11-16 лет. Во время месячных, даже если они не обильные, женщина теряет свою кровь — а значит и свои запасы железа, — объяснила «Доктору Питеру» врач-гинеколог-эндокринолог Мария Вавилова. — Уже через 10 лет менструаций — то есть, к 21-26 годам, формируется глубокий дефицит железа, не говоря уже о 35-40.
4 причины контролировать уровень железа
Железо входит в состав гемоглобина и участвует в переносе кислорода. Поэтому, чем меньше железа, тем менее качественным становится гемоглобин, а значит он будет переносить мало кислорода во все органы и ткани, и в целом организм будет страдать от кислородного голодания. Теперь представим, что женщина начинает вынашивать малыша на таком фоне — как думаете, что произойдет? До беременности кислорода не хватало только маме, а во время беременности маме будет не хватать в разы больше, да еще и малыш будет расти в условиях кислородного голодания.
В условиях кислородного голодания органы не могут полноценно выполнять свою работу и обеспечивать организм достаточным количеством гормонов — например гормонами щитовидной железы. При нехватке гормонов щитовидной железы нарушается созревание качественных яйцеклеток — а для беременности нужны очень хорошая яйцеклетка и сперматозоид, чтобы малыш был здоровым.
Железо нам нужно для синтеза гормонов эстрогенов — именно за счет эстрогенов матка женщины готовит специальный слой — эндометрий, чтобы принять плодное яйцо и питать его до момента образования плаценты. Нет железа — значит эндометрий может не справиться с питанием плодного яйца и случится печальное — выкидыш или замершая беременность. Эстрогены также нужны для того, чтобы обновлять клетки сосудов и обеспечивать кровоток в самых мелких сосудах (микроциркуляцию). Это важно особенно при беременности, потому что малыш получает кислород и питание через сосуды плаценты. Если они некачественные или нарушена микроциркуляция (а это напрямую связано с эстрогенами и с железом), то в этом случае есть высокий риск задержки роста плода, его гипоксии и необходимости в преждевременном или оперативном родоразрешении.
При дефиците железа в большинстве случаев будет дефицит гормонов эстрогенов и как следствие нарушение восстановления внутреннего слоя сосудов — эндотелия, а вот это уже может привести к такому грозному осложнению, как преэклампсия. В ее основе — эндотелиальная дисфункция.
Риск развития осложнений во время беременности зависит не только от железа. Наша генетика может найти много «обходных» путей, как выносить беременность даже в условиях дефицита.
Рискуют все
- Нет оптимального возраста для вынашивания малыша, ведь и в 20 лет при дефиците железа будут такие же риски осложнений, как и в 40, — считает врач-гинеколог. — Кроме того, женщина с дефицитом железа в любом возрасте выносит и родит малыша с еще более глубоким дефицитом железа — анемией, и такому ребенку вырасти здоровым и дать потомство будет уже сложнее. Но если тщательно подойти к вопросу подготовки к беременности, грамотно восстановить свой организм и гормональный фон в целом, то беременность и роды и в 20, и в 35 будут легкими.