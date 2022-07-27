Многие девушки еще с раннего детства мечтают о красивой свадьбе: белое платье, белая фата, и рядом ОН — тот самый, единственный и неповторимый, любовь всей жизни!
Но что делать, если вы выросли, завели отношения и вроде бы все хорошо, однако под венец вас вести никто не торопится? Как объяснить партнеру, что желаете быть не только в его сердце, но и на 14-й страничке паспорта? Об этом рассказывает психолог Елизавета Филоненко.
Психолог, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей.vk.com/mamapapahelp
- Самая главная причина того, что мужчина не делает вам предложение — его устраивает текущее положение вещей. Плюсов от промедления больше, чем минусов.
Отсутствие ответственности
Для мужчины брак принципиально меняет уровень ответственности. В гражданском союзе он ниже, мужчина психологически и юридически меньше отвечает за женщину и не обязан, например, содержать ее или делить в случае расставания нажитое имущество.
Мужчины находят это более свободное положение комфортным, потому и делать предложение не спешат. Часто женщины не скрывают, что рассчитывают на то, что муж будет их содержать после свадьбы. Не всегда это ожидание касается материальной стороны на сто процентов: например, женщина может рассчитывать, что мужчина вносит большую часть денег в семейный бюджет, но планирует работать и сама. Как правило, женщина надеется, что муж будет содержать ее во время декретного отпуска. Так или иначе с браком финансовая нагрузка на мужчину возрастает. Но ведь вместе с браком мужчина не начинает зарабатывать больше. Поэтому перспектива большей финансовой ответственности мужчину не вдохновляет.
Определенность выбора
Брак означает определенность выбора. Понятно, что существует развод, но все же вступление в брак для большинства важный символический жест, означающий, что он навсегда выбирает определенную женщину.
Если отношения не идеальны (а это касается почти всех отношений), то сказать самому себе — я выбираю эту женщину подругой всей жизни, мужчине непросто. Мужчины медлят с этим шагом.
Отсутствие видимых выгод
Представим себе, что мужчина уже живет с женщиной. Он получает от нее физическую близость, ведение значительной доли хозяйства, поддержку, интересный досуг. Что нового добавит к этой жизни регистрация брака? Ответить на этот вопрос затруднительно, мужчины не видят этой выгоды, поэтому чаще всего отвечают своим девушкам — «мы и так живем, как семья, что тебе еще нужно».
Нежелание заводить детей
Брак чаще всего предполагает последующее рождение ребенка. Мужчины в меньшей степени заинтересованы в этом:
над ними не довлеет фактор возраста — женщина стремится родить до определенной возрастной границы;
мужчины, как правило, не испытывают природной тяги к гипотетическим детям, а женщины нередко испытывают;
именно на мужчину ложится ответственность за материальное обеспечение и жены и ребенка, по крайней мере на начальном этапе. Но мужчине далеко не просто заработать в 2 раза больше и покрыть расходы семьи.
Брак для мужчины подсознательно означает продолжение рода. Не готовый к детям мужчина будет сопротивляться заодно и браку.
Зачем что-то менять?
Мужчины часто не испытывают потребности в переменах. Зачем трогать то, что и так работает? Официальная регистрация отношений для мужчины означает именно это бессмысленное и трудозатратное движение с туманными бонусами (см. пункт «Отсутствие видимых выгод»).
Пышная свадьба
И последний относительно недавно появившийся фактор — пышная свадьба с непременно трансляцией в соцсетях. Часто для девушки вопрос замужества — это вопрос шикарной свадьбы. Ей и не столько нужно замуж, сколько жизненно необходима свадьба. Это может стать идеей фикс и мечтой всей жизни.
Если ваш мужчина знает, что для вас женитьба означает — два дорогих кольца (помолвочное и свадебное), свадьба в шикарном месте, апартаменты с лепестками роз и последующий отдых на Мальдивах, возможно внешне он и не выдает беспокойства вашим размахом. Ему может быть неудобно признаваться, что это не мечта всей его жизни — выбросить на все это кучу денег, так как мужчине хотелось бы выглядеть щедрым. Но в глубине души он не хочет подобных мероприятий и поэтому всячески избегает разговоров о свадьбе, уверяя, что и так вас любит.
Как приблизить свадьбу
Для начала нужно быть честной с самой собой. Задайте себе следующие вопросы:
Зачем мне брак, какие выгоды я от него получу?
Как конкретно изменится моя жизнь на следующий день после свадьбы?
Как моя жизнь изменится в течение года после свадьбы?
Зачем брак нужен моему мужчине и как он изменит его жизнь?
Проанализировав свои ответы, идите разговаривать к своему мужчине и честно расскажите, почему вы затеяли этот проект. Постарайтесь донести свои идеи и попросите искренне высказаться на счет них.
Брак, в который мужчину втягивают против его воли или хитростью, не принесет никому счастья. Решение о браке — не партия в шахматы, где должен выиграть кто-то один. Семью должны хотеть создать оба, тогда у нее есть шанс на успешное развитие.