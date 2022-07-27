- Самая главная причина того, что мужчина не делает вам предложение — его устраивает текущее положение вещей. Плюсов от промедления больше, чем минусов.

Отсутствие ответственности

Для мужчины брак принципиально меняет уровень ответственности. В гражданском союзе он ниже, мужчина психологически и юридически меньше отвечает за женщину и не обязан, например, содержать ее или делить в случае расставания нажитое имущество.

Мужчины находят это более свободное положение комфортным, потому и делать предложение не спешат. Часто женщины не скрывают, что рассчитывают на то, что муж будет их содержать после свадьбы. Не всегда это ожидание касается материальной стороны на сто процентов: например, женщина может рассчитывать, что мужчина вносит большую часть денег в семейный бюджет, но планирует работать и сама. Как правило, женщина надеется, что муж будет содержать ее во время декретного отпуска. Так или иначе с браком финансовая нагрузка на мужчину возрастает. Но ведь вместе с браком мужчина не начинает зарабатывать больше. Поэтому перспектива большей финансовой ответственности мужчину не вдохновляет.