синдром жертвы
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Многие девушки еще с раннего детства мечтают о красивой свадьбе: белое платье, белая фата, и рядом ОН — тот самый, единственный и неповторимый, любовь всей жизни!

Но что делать, если вы выросли, завели отношения и вроде бы все хорошо, однако под венец вас вести никто не торопится? Как объяснить партнеру, что желаете быть не только в его сердце, но и на 14-й страничке паспорта? Об этом рассказывает психолог Елизавета Филоненко.

Елизавета Филоненко
Психология

Психолог, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей.

vk.com/mamapapahelp

- Самая главная причина того, что мужчина не делает вам предложение — его устраивает текущее положение вещей. Плюсов от промедления больше, чем минусов.

Отсутствие ответственности

Для мужчины брак принципиально меняет уровень ответственности. В гражданском союзе он ниже, мужчина психологически и юридически меньше отвечает за женщину и не обязан, например, содержать ее или делить в случае расставания нажитое имущество.

Мужчины находят это более свободное положение комфортным, потому и делать предложение не спешат. Часто женщины не скрывают, что рассчитывают на то, что муж будет их содержать после свадьбы. Не всегда это ожидание касается материальной стороны на сто процентов: например, женщина может рассчитывать, что мужчина вносит большую часть денег в семейный бюджет, но планирует работать и сама. Как правило, женщина надеется, что муж будет содержать ее во время декретного отпуска. Так или иначе с браком финансовая нагрузка на мужчину возрастает. Но ведь вместе с браком мужчина не начинает зарабатывать больше. Поэтому перспектива большей финансовой ответственности мужчину не вдохновляет.

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Определенность выбора

Брак означает определенность выбора. Понятно, что существует развод, но все же вступление в брак для большинства важный символический жест, означающий, что он навсегда выбирает определенную женщину.

Если отношения не идеальны (а это касается почти всех отношений), то сказать самому себе — я выбираю эту женщину подругой всей жизни, мужчине непросто. Мужчины медлят с этим шагом.

Отсутствие видимых выгод

Представим себе, что мужчина уже живет с женщиной. Он получает от нее физическую близость, ведение значительной доли хозяйства, поддержку, интересный досуг. Что нового добавит к этой жизни регистрация брака? Ответить на этот вопрос затруднительно, мужчины не видят этой выгоды, поэтому чаще всего отвечают своим девушкам — «мы и так живем, как семья, что тебе еще нужно».

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Нежелание заводить детей

Брак чаще всего предполагает последующее рождение ребенка. Мужчины в меньшей степени заинтересованы в этом:

  • над ними не довлеет фактор возраста — женщина стремится родить до определенной возрастной границы;

  • мужчины, как правило, не испытывают природной тяги к гипотетическим детям, а женщины нередко испытывают;

  • именно на мужчину ложится ответственность за материальное обеспечение и жены и ребенка, по крайней мере на начальном этапе. Но мужчине далеко не просто заработать в 2 раза больше и покрыть расходы семьи.

Брак для мужчины подсознательно означает продолжение рода. Не готовый к детям мужчина будет сопротивляться заодно и браку.

Зачем что-то менять?

Мужчины часто не испытывают потребности в переменах. Зачем трогать то, что и так работает? Официальная регистрация отношений для мужчины означает именно это бессмысленное и трудозатратное движение с туманными бонусами (см. пункт «Отсутствие видимых выгод»).

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Пышная свадьба

И последний относительно недавно появившийся фактор — пышная свадьба с непременно трансляцией в соцсетях. Часто для девушки вопрос замужества — это вопрос шикарной свадьбы. Ей и не столько нужно замуж, сколько жизненно необходима свадьба. Это может стать идеей фикс и мечтой всей жизни.

Если ваш мужчина знает, что для вас женитьба означает — два дорогих кольца (помолвочное и свадебное), свадьба в шикарном месте, апартаменты с лепестками роз и последующий отдых на Мальдивах, возможно внешне он и не выдает беспокойства вашим размахом. Ему может быть неудобно признаваться, что это не мечта всей его жизни — выбросить на все это кучу денег, так как мужчине хотелось бы выглядеть щедрым. Но в глубине души он не хочет подобных мероприятий и поэтому всячески избегает разговоров о свадьбе, уверяя, что и так вас любит.

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Как приблизить свадьбу

Для начала нужно быть честной с самой собой. Задайте себе следующие вопросы:

  • Зачем мне брак, какие выгоды я от него получу?

  • Как конкретно изменится моя жизнь на следующий день после свадьбы?

  • Как моя жизнь изменится в течение года после свадьбы?

  • Зачем брак нужен моему мужчине и как он изменит его жизнь?

Проанализировав свои ответы, идите разговаривать к своему мужчине и честно расскажите, почему вы затеяли этот проект. Постарайтесь донести свои идеи и попросите искренне высказаться на счет них.

Брак, в который мужчину втягивают против его воли или хитростью, не принесет никому счастья. Решение о браке — не партия в шахматы, где должен выиграть кто-то один. Семью должны хотеть создать оба, тогда у нее есть шанс на успешное развитие.

Дарья Гапионок