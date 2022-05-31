Больничный с 1 июня 2022 года

- Пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, наступившему после 1 июня 2022, рассчитанное из МРОТ, составит: 15279*24/730=502,32 рубля в день при страховом стаже более 8 лет, — разъяснили в Фонде социального страхования. — Если стаж меньше, то к сумме применяется соответствующий коэффициент: 60% — при стаже менее 5 лет и 80% — при стаже от 5 до 8 лет.

Если на больничном вы находились месяц и более, но сумма получилась ниже МРОТ, то тогда выплата рассчитывается по формуле — размер МРОТ делится на количество дней в месяце, когда вы были на больничном, и умножается на количество дней нетрудоспособности.

В итоге минимальный размер больничного за 1 день с 1 июня будет 509,30 рублей (если в месяце было 30 дней) и 492 рубля (если в месяце был 31 день).