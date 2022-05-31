МРОТ повышается на 10% с 1 июня 2022 года — решением правительства по поручению Путина. Как следствие — автоматом станут больше и пособия, которые выплачивают из Фонда социального страхования (ФСС). Это — больничный, пособие по беременности и родам (декретные), единовременная выплата при рождении ребенка, отпуск по уходу за детьми и пособие из-за смерти родственника.
С 1 июня 2022 года МРОТ составит 15279 рублей в месяц.
Больничный с 1 июня 2022 года
- Пособие по временной нетрудоспособности по страховому случаю, наступившему после 1 июня 2022, рассчитанное из МРОТ, составит: 15279*24/730=502,32 рубля в день при страховом стаже более 8 лет, —
Если на больничном вы находились месяц и более, но сумма получилась ниже МРОТ, то тогда выплата рассчитывается по формуле — размер МРОТ делится на количество дней в месяце, когда вы были на больничном, и умножается на количество дней нетрудоспособности.
В итоге минимальный размер больничного за 1 день с 1 июня будет 509,30 рублей (если в месяце было 30 дней) и 492 рубля (если в месяце был 31 день).
Декретная выплата с 1 июня 2022
Это пособие по беременности и родам (140 дней). Если вы планируете уходить в декрет после 1 июня 2022 года, минимальный размер декретных с 1 июня 2022 года составит 70 324,80 рубля (если женщина работает на полной ставке).
При осложненных родах (156 дней) декретные будут больше — 78 361,92 рубль.
При многоплодной беременности (194 дня) — 97 450,08 рублей.
Пособие по уходу за ребенком
Размер пособия не изменится в связи с новым МРОТ.
- Расчетное минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет при условии наступления отпуска по уходу за ребенком после 1 июня 2022 года составит 6 111,60 рублей в месяц, — рассказали в ведомстве.
Но есть один нюанс. Это пособие не может быть ниже установленного минимального размера — это 7 677,81 рублей за полный календарный месяц. Такой размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком действует с 1 февраля 2022 года.
Надо отметить, что пособие назначается вне зависимости от того, первый ли это ребенок у женщины, второй, третий или последующие.
Повышение пенсий
С 1 июня 2022 года из-за повышения МРОТ неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать свыше 19 тысяч рублей, а повышение МРОТ приведет к увеличению зарплаты более 4 млн работников, заявил премьер Мишустин.
Как уточнил глава Минтруда Котяков, прибавка к пенсии после индексации с 1 июня составит примерно 1760 рублей. Повышенную пенсию начнут доставлять уже 3 июня.
На индексацию пенсий и МРОТ понадобится 600 млрд рублей на этот год, а в 2023 году — 1 трлн рублей, сообщил глава Минфина Силуанов.