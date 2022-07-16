Поэты и музыканты воспевают любовь как чудо, данное свыше. Однако в реальной жизни для крепких и длительных отношений обоим партнерам придется работать над собой.
Порой мы и сами не замечаем, как вредим нашему союзу и отдаляемся от второй половинки из-за ряда привычек. О том, какие типичные ошибки в поведении могут медленно, но верно разрушать ваши отношения, рассказывает психолог Петр Галигабаров.
Практикующий психолог, автор книг, Член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевтt.me/pshychospoyler
Существуют универсальные привычки, свойственные и мужчинам и женщинам и способные разрушить семью. Они формируются в процессе взросления, влияют на наш эмоциональный фон и последующее поведение. Их можно выделить много, но далее речь пойдет только про самые распространенные и когнитивные. Итак, привычки восприятия окружающего мира, способные разрушить семью:
Привычка предвидеть катастрофы
В поступках своего партнера. Например, не ответил сразу на звонок, в голове мысль: «Ужас, изменяет»! Либо в действиях окружающих, погодных явлениях. Например, заблаговременно боится человек ограбления, насилия, удара молнией и потому избегает выходить в новые места. Он предпочитает сидеть дома, саботирует совместный отдых вне знакомых и якобы безопасных мест. Жить с опасающемся и высасывающим беды из пальца человеком утомительно.
Привычка мыслить магически
Если ваш партнер верит всеми фибрами души в сглаз, ведьм, гороскопы, «Битву экстрасенсов» и прочую эзотерику — то его поведение подстроено под приметы и прочие не обоснованные научно идеи. Привычка видеть во всем и всех перст судьбы может сильно нервировать.
Сюда также относится привычка верить в свои телепатические способности. Тогда партнер, просто взглянув на вас, будет понимать ход ваших мыслей — точнее, он будет думать, что понимает их. Как правило, такой «дар» присущ людям, пережившим в детстве или подростковом периоде жестокое обращение. Поэтому ваша мимика, как правило, будет сообщать о злых и плохих идеях в вашей головушке. Что вообще редко соответствует действительности. Но партнер-телепат будет обижаться.
Привычка мыслить религиозно
Если до создания семьи, в конфетно-букетный период вы не обращали внимания на излишнюю религиозность визави, то вскрывшаяся впоследствии приверженность догматам веры может ударить по фундаменту отношений. Строгое соблюдение постов, праздников и так далее не всем подходит.
Привычка мыслить, обесценивая
Согласитесь, тяжело жить с человеком, который обнуляет все хорошее в вас, в себе, в окружающих. Он зацикливается на негативе, не умеет принимать комплименты, не верит в добрые слова и так далее.
Привычка мыслить, обвиняя
Все вокруг, в том числе вторая половинка, совместные дети виноваты во всем плохом, происходящем в жизни человека, привыкшего мыслить обвиняя. Он перекладывает ответственность с себя, нанося вред душевному и физическому благополучию окружающих.
Привычка обобщать
Если партнер употребляет в разговорах: «Ты как всегда», или: «Каждый раз так происходит», или: «Вы все такие», или: «Ты никогда меня не хвалишь (не поддерживаешь, не понимаешь и так далее)». Это сверхобобщение и оно часто не имеет под собой объективности. Просто мышление обобщателя так устроено, что оно замечает лишь некий негатив и приумножает его.
Привычка мыслить негативно
Не нужно во всем видеть положительное и пестовать токсичный позитив. Также не нужно во всем искать плохое и лишь на нем акцентировать свое и внимание окружающих. Это утомляет и расшатывает нервную систему. Жить с настроенным отрицательно человеком может быть сложно, особенно воспитанному в более теплой и радостной атмосфере.
К данной привычки добавим черно-белое мышление. Когда у партнера нет полутонов. Вокруг все или плохо или хорошо, или черное или белое, или здоровое или больное.
Да, подобная привычка мышления упрощает жизнь. Но лишая жизнь нюансов и оттенков, сильно ограничивает. Как строчки из песни Елены Ваенги: «Правда всегда одна и нет половины». Так вот, правда у каждого своя, а истина — едина. И правда не черно-белая, она скорее пестрая.
Я перечислил не все мыслительные привычки, способные разрушить семью. Все влияют на эмоции и поведение. Например, обвиняющий партнер будет вербально уничтожать близкое и родное окружение; обесценивающий не похвалит, а все достижения сведет на «нет»; религиозный постарается втянуть в свои правила жизни и так далее.
До создания семьи мы не замечаем многое впоследствии раздражающее нас во второй половинке. Почему? Гормоны, без влияния которых в период влюбленности мы не были бы так слепы.