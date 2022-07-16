Привычка обобщать

Если партнер употребляет в разговорах: «Ты как всегда», или: «Каждый раз так происходит», или: «Вы все такие», или: «Ты никогда меня не хвалишь (не поддерживаешь, не понимаешь и так далее)». Это сверхобобщение и оно часто не имеет под собой объективности. Просто мышление обобщателя так устроено, что оно замечает лишь некий негатив и приумножает его.

Привычка мыслить негативно

Не нужно во всем видеть положительное и пестовать токсичный позитив. Также не нужно во всем искать плохое и лишь на нем акцентировать свое и внимание окружающих. Это утомляет и расшатывает нервную систему. Жить с настроенным отрицательно человеком может быть сложно, особенно воспитанному в более теплой и радостной атмосфере.

К данной привычки добавим черно-белое мышление. Когда у партнера нет полутонов. Вокруг все или плохо или хорошо, или черное или белое, или здоровое или больное.

Да, подобная привычка мышления упрощает жизнь. Но лишая жизнь нюансов и оттенков, сильно ограничивает. Как строчки из песни Елены Ваенги: «Правда всегда одна и нет половины». Так вот, правда у каждого своя, а истина — едина. И правда не черно-белая, она скорее пестрая.