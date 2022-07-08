Сама идея, что опыт насилия или проживания в неблагоприятной среде в детские годы может привести к проблемам во взрослой жизни, далеко не нова: ученые обсуждают эту теорию еще с 90-х годов прошлого столетия. Кстати, дети страдают не только от непосредственно побоев или эмоционального либо сексуального насилия, но и от косвенных факторов: например, если кто-то из родителей был безработным, употреблял наркотики и алкоголь или страдал от психического расстройства.

Авторы нового исследования , ученые Университета Торонто, решили сфокусироваться на изучении только физического насилия как фактора, который может влиять на появление физических и психологических болезней у людей старше 60 лет.

Для этого специалисты проанализировали данные 409 пожилых людей, пострадавших от насилия в детстве. Также для работы ученые использовали информацию о 4659 их ровесниках, которые подобного травмирующего опыта не имели.

Оказалось, что среди первой группы в два раза чаще встречались случаи депрессии и тревожных расстройств. Также те, кого в детстве били, вдвое чаще сталкивались с хроническим бронхитом.

Кроме того, у людей с таким тяжелым детством на 50% увеличивается вероятность заболеть раком и хронической мигренью, на 33% — артритом. А вот на вероятность появления диабета или болезней сердечно-сосудистой системы насилие в детстве, судя по результатам анализа, не влияет.

Важно отметить, что все взаимосвязи сохранялись после того, как ученые принимали в расчет иные факторы: например, доход, образования, вредные привычки и другое. То есть не важно, бедны вы или богаты: если в детстве на вас поднимали руку, ваше здоровье может быть хуже, чем у других.