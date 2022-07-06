Психотерапевт Полякова назвала 10 самых частых проблем с ментальным здоровьем у петербуржцев

— С каждым годом мы наблюдаем рост доверия к специалистам ментального профиля (психиатрам, психотерапевтам, психологам), принятие нашей специализации как одной из необходимых каждому помощи, — комментирует Галина Полякова. Это длинный путь от неловкости на лице врача любого другого профиля, направляющего к психиатру, к пониманию, что это просто часть комплексного лечения очень многих заболеваний, путь от выделения психиатрии в отдельные здания до единения психиатров и психотерапевтов с врачами других специальностей. Но пока еще в нашей стране мы только в начале этого пути, вы нечасто услышите от знакомого «мне сегодня к психотерапевту. К нам приходят, зачастую, пройдя все возможные варианты помощи, не получив результата. А ведь жизнь могла бы быть ярче и лучше, если бы к психиатру, как и к стоматологу обращались вовремя.

Самые активные пациенты психологов, психотерапевтов и психиатров — это люди 25-45 лет. Также начинают проявлять активность подростки и молодые люди 15-25 лет. Сложнее с людьми более старшего поколения — пожилые люди обращаются к врачам, как правило, только если их приводят более молодые родственники.

Наиболее частые проблемы ментального здоровья, с которыми обращаются люди в частные клиники:

различные виды тревожных расстройств;

нарушения настроения;

нарушения пищевого поведения;

реакция на психотравмирующие ситуации;

проблемы со взаимоотношениями в семье;

трудности коммуникации;

подростковые проблемы;

старческая деменция;

особенности психики детского возраста;

трудности самоопределения.

Многие проблемы можно решить немедикаментозно, с помощью психотерапевтических методик, а часть, — используя современные препараты. Главное — обратиться к профессионалу, а с этим есть большая проблема.

— Многие, именуя себя психотерапевтами, ими не являются. У них может не быть должного образования и опыта, но «красивые» слова и дипломы могут вселить надежду и доверие, — говорит Галина Полякова. — Проведя много собеседований, я Вам скажу, дипломы не гарантия, звания не гарантия, наукообразная речь не гарантия, приставка «врач доказательной медицины» — тоже не гарантия, даже отзывы порой не гарантия, потому что они, скорее, говорят о хорошем доброжелательном контакте, а не о профессионализме. Я рекомендовала бы полагаться на репутацию учреждения и систему отбора врачей и возможно, на направления других врачей.

Поэтому, считают специалисты, важно делать доступной информацию для широкого читателя куда стоит обращаться в случае ментальных проблем — это дестигматизирует специальность психиатра и психотерапевта и снижает риск получения некачественной помощи.

Сразу несколько клиник психотерапевтического профиля были представлены в номинации «Специализированные клиники» премии «Доктор Питер — Частная медицина». Это еще один шаг к популяризации этого направления у широкой общественности.