Психотерапевт Полякова назвала 10 самых частых проблем с ментальным здоровьем у петербуржцев

Достаточно долго в России психиатрическая помощь оставалась привилегией государства. При этом отношение к «проблемам с головой» довольно крепко закрепилось в сознании людей на уровне, озвученном в фильме «Формула любви»: мол, «голова — дело темное и исследованию не подлежит». И действительно, начиная со средних веков одной из главных задач было оградить общество от тех, кто вел себя не как все или думал нестандартно. Да и в XX веке за психиатрией в СССР закрепился эпитет «карательная» и на то действительно были основания. Ментальные нарушения вызывали и вызывают страх, но чем цивилизованнее мы становимся, тем ближе к пониманию, что это лишь сбой в одной из систем нашего организма, который может случится с кем угодно и не является чем-то постыдным.
кандидат медицинских наук, психиатр, генеральный директор клиники «Династия»
— С каждым годом мы наблюдаем рост доверия к специалистам ментального профиля (психиатрам, психотерапевтам, психологам), принятие нашей специализации как одной из необходимых каждому помощи, — комментирует Галина Полякова. Это длинный путь от неловкости на лице врача любого другого профиля, направляющего к психиатру, к пониманию, что это просто часть комплексного лечения очень многих заболеваний, путь от выделения психиатрии в отдельные здания до единения психиатров и психотерапевтов с врачами других специальностей. Но пока еще в нашей стране мы только в начале этого пути, вы нечасто услышите от знакомого «мне сегодня к психотерапевту. К нам приходят, зачастую, пройдя все возможные варианты помощи, не получив результата. А ведь жизнь могла бы быть ярче и лучше, если бы к психиатру, как и к стоматологу обращались вовремя.
Самые активные пациенты психологов, психотерапевтов и психиатров — это люди 25-45 лет. Также начинают проявлять активность подростки и молодые люди 15-25 лет. Сложнее с людьми более старшего поколения — пожилые люди обращаются к врачам, как правило, только если их приводят более молодые родственники.
Наиболее частые проблемы ментального здоровья, с которыми обращаются люди в частные клиники:
различные виды тревожных расстройств;
нарушения настроения;
нарушения пищевого поведения;
реакция на психотравмирующие ситуации;
проблемы со взаимоотношениями в семье;
трудности коммуникации;
подростковые проблемы;
старческая деменция;
особенности психики детского возраста;
трудности самоопределения.
Многие проблемы можно решить немедикаментозно, с помощью психотерапевтических методик, а часть, — используя современные препараты. Главное — обратиться к профессионалу, а с этим есть большая проблема.
— Многие, именуя себя психотерапевтами, ими не являются. У них может не быть должного образования и опыта, но «красивые» слова и дипломы могут вселить надежду и доверие, — говорит Галина Полякова. — Проведя много собеседований, я Вам скажу, дипломы не гарантия, звания не гарантия, наукообразная речь не гарантия, приставка «врач доказательной медицины» — тоже не гарантия, даже отзывы порой не гарантия, потому что они, скорее, говорят о хорошем доброжелательном контакте, а не о профессионализме. Я рекомендовала бы полагаться на репутацию учреждения и систему отбора врачей и возможно, на направления других врачей.
Поэтому, считают специалисты, важно делать доступной информацию для широкого читателя куда стоит обращаться в случае ментальных проблем — это дестигматизирует специальность психиатра и психотерапевта и снижает риск получения некачественной помощи.
Сразу несколько клиник психотерапевтического профиля были представлены в номинации «Специализированные клиники» премии «Доктор Питер — Частная медицина». Это еще один шаг к популяризации этого направления у широкой общественности.