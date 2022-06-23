Выбор читателей: кто и как получил премию «Доктор Питер — частная медицина»

Вручать награду в этой номинации вышел директор Ассоциации частных клиник Петербурга, член экспертного совета премии Александр Солонин. Он отметил, что такие премии необходимы, так как в голосовании выявляются учреждения, которые могут быть примером для остальных. По его мнению, есть три важных момента, без которых не обойтись частным клиникам, претендующим на лидерство.



— Я бы поставил на первое место работу с ожиданиями пациентов. Команда клиники должна быть готова рассмотреть малейшие нюансы в запросах пациентов и реализовать их, ведь от этого будет зависеть результат. Дальше, конечно же, важно современное оборудование и инвестиции в клинику, ну и, конечно же, подготовка врачей.

