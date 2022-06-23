Выбор читателей: кто и как получил премию «Доктор Питер — частная медицина»
Выбор читателей: кто и как получил премию «Доктор Питер — частная медицина»
Во Дворце «Олимпия» 23 июня прошла церемония награждения победителей второй городской премии «Доктор Питер — частная медицина». Премию можно без преувеличения назвать народной, ведь выбирали лучших из лучших медиков сами читатели «Доктора Питера» и «Фонтанки».
Во Дворце «Олимпия» 23 июня прошла церемония награждения победителей второй городской премии «Доктор Питер — частная медицина». Премию можно без преувеличения назвать народной, ведь выбирали лучших из лучших медиков сами читатели «Доктора Питера» и «Фонтанки».
Голосование проходило в несколько этапов: сначала петербуржцы предлагали потенциальных лауреатов, присылая в редакцию названия самых достойных, по их мнению, клиник. Критериев для кандидатов было несколько: выбирать можно было только из петербургских коммерческих медучреждений, имеющих лицензию и соответствующих одной из 11 номинаций.

Затем были составлены пятерки клиник с самым большим числом упоминаний, и потом, с помощью экспертного совета, были сформированы десятки лучших. Наконец, из этих финальных списков читатели выбрали победителей премии.

Чтобы узнать, кого же читатели сочли лучшим в своем деле, представители клиник из ТОП-10 в каждой из номинаций собрались в зале.
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Стартовала церемония с выступления а капелла группы Supermotiv. Музыкальный номер стал подарком всем участникам премии: ведь войти даже в 10 лучших клиник города — это уже победа и признак признательности и уважения пациентов.

Как отметил на открытии церемонии генеральный директор порталов «Фонтанка.ру» и «Доктор Питер» Дмитрий Витковский, предложение проголосовать за лучшие клиники вызвало большой интерес у жителей Петербурга: за полтора месяца авторизированного голосования организаторы получили более 64 000 голосов.
Номинация «Многопрофильные клиники»
Как известно, рекомендация ближнего — это лучшая рекомендация. В Петербурге много медцентров с широким спектром услуг, и когда один из них получает большинство голосов от горожан — это значит, что работу специалистов такой клиники оценивают особенно высоко и им точно можно доверить свое здоровье.

Как отметила представитель медучреждения — номинанта премии, заместитель директора СМ-КЛИНИКА Сусанна Чуприна, для врача любой специализации в наше время очень важно уметь найти подход к каждому человеку.
Врачам сегодня крайне важны не только актуальные знания, но и возможность коммуникации, проявления эмпатии. Ведь в современном мире пациент приходит к врачу не просто узнать, что с ним, но еще и поговорить. Мы всех наших врачей обучаем помимо прочего еще и правильно коммуницировать с людьми.
Победителем номинации «Многопрофильные клиники» стал медицинский центр «XXI век»
Кстати, все победители получили не только дипломы и фирменные статуэтки премии, но и эксклюзивные значки от «Галереи Михайлов», а также подарки от компании «Тиара Медикал», в том числе облучатель-рециркулятор «Дезар».
Номинация «Офтальмология»
Смотреть на мир ясными глазами и не испытывать боли желает каждый, и клиники из этой номинации помогают петербуржцам прийти к этой цели. Вручать премию лучшим в этом деле на сцену поднялась главный редактор портала «Доктор Питер» Наталья Габовская.
Победитель номинации «Офтальмология» — клиника «Эксимер»
Получил премию генеральный директор офтальмологической клиники Иван Котловский.
Номинация «Стоматология»
Поход к стоматологу — событие для многих достаточно нервное. Поэтому в своем дантисте каждый хочет быть уверен на все 100 %. Результаты голосования показывают: у петербуржцев определенно есть специалисты, которым они доверяют. В номинации было заявлено около 200 клиник, более 5 тысяч голосов было отдано за финалистов. Но победитель оказался только один.
Лучшей в номинации «Стоматология» стала клиника «Красивые люди»
Управляющая клиникой Оксана Литовская получила заслуженную награду.
Номинация «Инструментальная диагностика»
Последние два года выдались очень непростыми для клиник, представленных в этой категории: они оказались на первой линии борьбы с пандемией коронавируса: диагностику и лечение ковида нельзя представить без КТ. Впрочем, медицинские работники этих больниц уже давно доказали свой профессионализм и умение работать даже в самых трудных условиях.
Вручать награду в этой номинации вышел директор Ассоциации частных клиник Петербурга, член экспертного совета премии Александр Солонин. Он отметил, что такие премии необходимы, так как в голосовании выявляются учреждения, которые могут быть примером для остальных. По его мнению, есть три важных момента, без которых не обойтись частным клиникам, претендующим на лидерство.

— Я бы поставил на первое место работу с ожиданиями пациентов. Команда клиники должна быть готова рассмотреть малейшие нюансы в запросах пациентов и реализовать их, ведь от этого будет зависеть результат. Дальше, конечно же, важно современное оборудование и инвестиции в клинику, ну и, конечно же, подготовка врачей.
Что касается самих врачей, то тут главные качества — в первую очередь любовь к профессии, именно к людям. Второе — стремление к постоянному развитию, врач должен развиваться буквально каждый день. Ну и третье — это внутренняя энергия и хорошая работоспособность, потому что эта работа требует высоких энергозатрат и высокого интеллектуального уровня. Без сомнения, все победители и номинанты премии соответствуют всем этим трем параметрам.
Победитель номинации — клиника ICLINIC
За наградой на сцену поднялась Надежда Иванова, учредитель ICLINIC.
Номинация «Лабораторная диагностика»
Врачи из этой номинации тоже уже не первый год трудятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Впрочем, лабораторная диагностика нужна не только для лечения ковида — анализ крови вообще способен рассказать многое о здоровье.
Победитель номинации — клиника «Глобус Мед»
Из рук коммерческого директора портала «Доктор Питер» Елены Пирожковой награду получила руководитель подразделения «Глобус Мед» Оксана Климович.
Номинация «Эстетическая медицина (центры косметологии)»
Красота, как все мы знаем, спасет мир. А сотрудники центров из этой номинации помогают женщинам стать еще краше, подчеркнуть достоинства и избавиться от недостатков.
Наградить лучших из лучших в деле косметологии на сцену поднялся президент и владелец группы компаний «Галерея Михайлов» Михаил Григорьевич Сасонко. Напомним, именно «Галерея Михайлов» приготовила для лауреатов премии эксклюзивные серебряные значки.
— Мы давно сотрудничаем с «Фонтанкой» и готовы поддержать любые ее проекты. «Доктор» — это очень важно, так как важно развитие частной медицины, которая в Санкт-Петербурге закрывает множество дыр в системе медицинского обслуживания населения, — отметил Сасонко.
Победитель номинации — отделение косметологии клиники Пирогова
Получила награду руководитель отделения Наталья Осокина.
Номинация «Пластическая хирургия»
Пластические хирурги дарят своим клиентам не только красивую внешность — они дарят уверенность в себе и свободу от комплексов. Поэтому их дело гораздо важней и ответственней, чем это кажется некоторым на первый взгляд.
Вручить награду победителя вышел президент группы компаний «Тиара-Медикал» Сергей Кузнецов. Он также выразил мнение, что премия — это возможность для частных клиник города развиваться через соревнования и совершенствоваться.

При этом, считает Кузнецов, хорошая клиника — это современная клиника, сотрудники которой любят свою работу.
— Я думаю, для современных клиник в первую очередь важен высокий уровень услуг, развитая степень цифровизации. Ведь, например, удобное положение под рукой позволяет пациенту всегда быть в курсе и получать ответы на вопросы. Ну и, конечно, для медиков крайне важна любовь к делу — не уверен, что можно стать лучшими, получая только коммерческую выгоду.
Победителем номинации стал институт красоты «Галактика»
Премию получил Михаил Трошин, руководитель отдела маркетинга и рекламы.
Номинация «Центры репродукции»
Детей, увы, не приносят аисты, младенцев не находят в капусте — если бы всё было так просто… Однако врачи из клиник, представленных в этой номинации, помогают тысячам женщин исполнить мечту и стать матерью — и тут никакой магии, только профессионализм и чуткость медиков.
Самое большое количество голосов в этой номинации получил центр персонального здоровья и репродукции «Генезис»
Награду врач-акушер центра, заместитель главного врача Елена Измайлова получила от сооснователя и руководителя аналитического агентства недвижимости Balance Est.8 Артура Куприянова.
Номинация «Оздоровление (центры реабилитации)»
Иногда мало вылечить болезнь — нужно еще и восстановиться после нее и привести свое здоровье в порядок. Для этого и нужны центры реабилитации: они помогают людям зажить прежней жизнью после травм, тяжелых недугов. А еще оздоровительные клиники позволяют жителям большого города поправить самочувствие после бесконечного стресса и недосыпа.
Награду в этой номинации вручала директор по маркетингу компании «Игристые вина» Анна Федорова.
— Мы поддержали эту премию, потому что только здоровые люди могут позволить себе игристое. Шутка. А если серьезно, я полагаю, что современная клиника должна быть искренна, стабильна и честна во всём — и мы готовы были помочь определить лучших, — заявила Федорова.
Победителем номинации стал медицинский центр СКА
За наградой на сцену вышел директор центра Вячеслав Зуев.
Номинация «Детские клиники»
Дети — цветы жизни, а за цветами нужен тщательный уход. Какой родитель не переживает за здоровье своего ребенка! Мамы и папы доверяют педиатрам самое ценное, что у них есть, поэтому заслужить их доверие — большое достижение.
Победитель номинации — клиника «Скандинавия»
Шеф-редактор портала «Доктор Питер» Алена Безменова вручила директору по развитию сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» Ольге Комышевой заслуженную награду.
Номинация «Специализированные клиники»
Эта номинация появилась в первый раз за время существования премии. Ведь когда причина нездоровья ясна, люди предпочитают обращаться к профильным специалистам. Если болит сердце — логично обратиться к кардиологу. Если страдает душевное здоровье — к психиатру.
Победу в номинации одержал центр психологического здоровья «Династия»
За наградой на сцену поднялся Юрий Поляков, врач-психиатр центра психологического здоровья «Династия».
— Лучшие качества современного врача, независимо от номинации, — порядочность, компетентность и главное — доброта. И то, что наши доктора проявляют эти качества, как раз и позволило нам получить премию, которая для нас очень почетна, — заявил врач.
— Надо честно сказать, что в нашей области ментального здоровья не так много альтернатив государственной медицине — причем хороших альтернатив. Поскольку тут у пациентов выбор невелик, мы очень внимательно следим за качеством наших услуг, а также тщательно отбираем врачей. И именно они, на мой взгляд, тот самый золотой ресурс, который нам помог добиться победы и получить эту премию, — прокомментировала победу генеральный директор сети клиник «Династия» Галина Полякова.
Городская премия «Доктор Питер — частная медицина» вновь продемонстрировала: в Петербурге есть много достойных клиник, которые пользуются любовью и доверием жителей города. Для всех номинантов премия — отличный способ получить награду за старания и заявить о себе.

В следующем году «Доктор Питер» и «Фонтанка» планируют вновь провести премию. У клиник города есть целый год, чтобы подтвердить свое право называться лучшими или обогнать конкурентов.

Мы благодарим уважаемый экспертный совет премии.
Оргкомитет выражает признательность частным клиникам, которые приняли активное участие, а также партнерам, поддержавшим проект :
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Организаторы городской премии «Доктор Питер — частная медицина»
Партнеры городской премии «Доктор Питер — частная медицина»