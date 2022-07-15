Красота против солнца: как лето влияет на нашу кожу и нужно ли что-то с этим делать

Теплый сезон — не повод приостанавливать «программу красоты», но некоторые процедуры проводить все же не рекомендуют. Участники круглого стола «Доктора Питера» рассказали о том, что не только можно, но и нужно делать летом, пояснили, как правильно ухаживать за лицом и телом и как в целом сохранить красоту под солнцем.
Опасно или полезно
Хуже всего на кожу летом действует, конечно же, ультрафиолет. Кроме того, повышение температуры усиливает пото- и салоотделение, а кондиционеры сушат кожу, отмечает врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники внимательной медицины «Скандинавия»
врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники внимательной медицины «Скандинавия»longreads.doctorpiter.ru/skand_latipova
— Но есть и плюсы, — продолжила Диана Латыпова. — В здоровых дозах ультрафиолет приносит некую эстетику в виде легкого загара, а вред можно минимизировать, если наносить перед выходом на солнце средство с SPF. Кроме того, летом меньше ветров и холодов, провоцирующих обострение хронических кожных заболеваний — многие из них уходят в ремиссию. В этом плане период считается благоприятным.
главный врач клиники «Красивые Люди»longreads.doctorpiter.ru/kl_kl_lesenko
Главный врач и ведущий специалист клиники «Красивые люди»
врач-косметолог, трихолог клиники My Stella Marislongreads.doctorpiter.ru/msm_smirnova
— Опасное воздействие ультрафиолета проявляется по-разному, — добавляет врач-косметолог, трихолог клиники My Stella Maris
В качестве летнего позитива эксперт отметила насыщение организма витамином D, столь необходимого в нашем дефицитном на солнце регионе. Причем это вещество начинает вырабатываться буквально в первые минуты солнечного облучения — и дальше его уровень уже не повышается. Так что загорать нужно ограниченное время, чтобы получить пользу, но избежать вредного воздействия. Кроме того, солнце необходимо для образования мелатонина — гормона молодости и регуляции биоритмов.
По словам Майи Смирновой, опасность ультрафиолета также зависит от фототипа человека (по классификации Фитцпатрика): чем меньше номер, тем опаснее. Как пояснила эксперт, образование загара (меланина) — не что иное, как защитная реакция нашей кожи. Типы 1 и 2 плохо загорают, а 3 и 4 делают это хорошо, но со склонностью к пигментации. В нашем регионе больше всего второго и третьего типов, которым нужна усиленная защита от солнца.
Заведующая отделением дерматологии и косметологии клиники Н.И.Пирогова, врач-косметологlongreads.doctorpiter.ru/kl_pirogova_lopatkina
— В солнечном спектре помимо ультрафиолетовых есть инфракрасные лучи, которые в «разумные» солнечные часы и в дозированном количестве обладают противовоспалительным свойством, — говорит заведующая отделением косметологии Клиники Пирогова
главный врач Anti-Age клиники «Артмедия», кандидат биологических наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, врач anti-age-медициныlongreads.doctorpiter.ru/company_am_fridman
— Первые месяцы после лета к нам приходят пациенты с обострением угревой болезни, что связано с иммуносупрессией, с защитной реакцией в виде гиперкератоза и так называемой солнечной мозоли, — говорит главный врач Anti-Age клиники «Артмедия», кандидат биологических наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, врач anti-age-медицины
По ее словам, наш регион неблагоприятен с точки зрения циркадных ритмов (режима дня и ночи), которые влияют на каждую клетку организма. Утром должно быть максимально светло, а вечером темно часов в 20-21 — это считается физиологичным для организма. Как только этот режим нарушается, клетки получают сигналы о сбое и переходе к воспалительному процессу, который в Anti-Age медицине называется инфламейджинг. Летом же яркие лучи активируют гипоталамус, который потом активирует эндокринную систему.
Кроме того, на состояние кожи влияет и то, что летом мы больше двигаемся. Это снижает уровень гликации — «сшития» сахарами различных белков, в частности эластина и коллагена. Этот процесс вызывает старение кожи. Также летом меняется питание: витаминов и минералов, клетчатки и антиоксидантов организм получает больше.
Облегченный вариант
Стандартный уход за кожей летом несколько меняется, как и средства для него — «зимние» уже не подойдут. Майя Смирнова назвала три кита основного самостоятельного ухода за кожей летом — очищение, увлажнение и защита. Летом важно исключить очищающие средства со щелочью, кислотами, спиртами и переключиться на нежные консистенции в виде молочка или гелей для жирной кожи, бесспиртовые тоники. Для ухода и увлажнения нужно выбирать нежирные кремы с защитой как от А, так и от B-лучей, включающие в себя физические и химические фильтры.
Так как летом повышается выработка кожного сала, особенно страдает от жирности в этот период Т-зона.
— Больше всего людей именно с комбинированным типом кожи, поэтому летом, как правило, мы подбираем более подсушивающие средства для домашнего ухода: гели для умывания для комбинированной и жирной кожи, — говорит Елизавета Лесенко. — Также обязательно использовать термальную воду: она улучшает гидратацию. Еще летом можно исключить ночные кремы, так как у них более плотная консистенция, а днем важно использовать средства с SPF 50+.
— SPF-кремов сейчас огромное количество, в том числе и из аптечных серий, — отметила Диана Латыпова, — более того, стали появляться отдельные линейки для жирной, чувствительной, склонной к покраснениями и пигментации кожи. Летом текстуры уходовых средств меняют в сторону более легких, от бальзамов переходят к лосьонам и сывороткам.
Помимо перехода на легкие текстуры важно в течение лета делать акцент на антиоксидантах — чем больше их в ежедневном уходе, тем лучше защита. Как пояснила Наталья Фридман, ультрафиолет воздействует таким образом, что уровень перекисного окисления в коже зашкаливает, а именно с этим связаны все негативные изменения. «Правильные» антиоксиданты — это витамин С, ресвератрол, глутатион, коэнзим Q-10 и другие.
— Ночные средства бывают и легкими, поэтому отказываться от такого ухода я бы не советовала, — считает Наталья Фридман. — Есть ночные маски гелевой плотности — в частности, средства с растительным мелатонином, а это сильнейший антиоксидант. Что касается термальной воды, то пациенты часто орошают ею лицо в течение дня. Это неправильно, так как вода испаряется, отчего кожа сохнет еще больше. Лучше наносить ее на чистую кожу под уходовые средства, которые удерживают влагу. Из спреев я бы отметила мисты — это смесь жидкости и липидов, иногда с антиоксидантами. Их можно периодически наносить днем даже на косметику. Ну и плюс обязательно в течение всего года рекомендую выбирать качественные средства с SPF и защитой от лучей типа А — на упаковке таких средств есть обозначение PPD или UVA в кружочке. Рекомендую выбирать средства с механическими, а не химическими факторами защиты — диоксидом титана или оксидом цинка.
Марина Лопаткина отметила, что у каждого типа кожи свои особенности как зимой, так и летом. За сухой кожей летом ухаживать проще, но в то же время тонкую сухую кожу нужно обязательно защищать от солнечных лучей более интенсивно, чем в другое время года. Зимой сухая и особенно чувствительная кожа страдает от перепадов температур. Холод способствует возникновению повышенной васкуляризации, могут возникать дерматиты, да и отопительный сезон только усугубляет ситуацию.
— Если мы говорим о жирной коже, то ей в летний период приходится сложнее, — продолжила она. — При высокой температуре сальные железы функционируют еще интенсивнее, выделяется больше пота, кожа становится еще жирнее. Людям с проблемной жирной кожей нужно применять промакивающие салфетки, которые абсорбируют излишний себум. При склонности к обострению акне в летний период лучше пользоваться дополнительными противовоспалительными тониками, себорегулирующими и матирующими кремами.
Двойное внимание
Лето — опасный сезон для пациентов с акне, розацеа, чувствительной кожей. Им необходимо избегать прямых солнечных лучей, причем речь не только защите с SPF-факторами, но и о широкополых шляпах, козырьках. По словам Елизаветы Лесенко, двойная защита необходима, так как солнце у нас нечастый гость и к внезапному солнечному лету мы часто не готовы.
— Внимательными нужно быть пациентам с пигментацией, в том числе и поствоспалительной. Также гиперпигментации подвержены пациенты в процессе гормональных перестроек — беременные и кормящие, — добавила эксперт. Некоторые типы псориаза летом, наоборот, хорошо подсушиваются и уходят в долгую ремиссию.
В этот период возможно обострение хронических дерматозов, акне, розацеа, атопического дерматита — и это повод обратиться к специалисту и подобрать терапию. Кроме того, есть ряд косметологических процедур, которые как раз нужно проводить летом. Как пояснила Майя Смирнова, подготовиться к лету можно заранее и защитить хотя бы открытые участки — лицо, шею, декольте, кисти рук, — ведь фотостарение затрагивает людей любого возраста.
— Есть много прекрасных препаратов для инъекций, которые смягчат воздействие лучей и в целом облегчат прохождение летнего периода, — добавила она. — То же самое можно сказать про реабилитацию: в конце лета мы рекомендуем проводить мезотерапию, биоревитализацию, то есть процедуры, восстанавливающие поврежденную кожу. Чтобы сократить опасное воздействие, нужно помнить о благоприятном времени для загара — это до 11 и после 16 часов. Время на солнце должно быть недолгим, а применение солнцезащитных средств, причем не только на открытых участках — обязательным.
— Летом обостряются розацеа, фолликулиты, пигментные пятна и угревая болезнь, иногда оказывается затронута и волосистая часть головы, — говорит Наталья Фридман, — так что чем раньше обратиться к специалисту, тем эффективнее будет лечение. Доказано, что 80% возрастных изменений кожи связаны с ультрафиолетом, и при правильной защите можно продлить период красоты. Помните, что обновление белка эластина занимает 70 лет, и второго шанса завести себе новый эластин у нас не будет, его надо беречь с детства.
Диана Латыпова отметила, что лето полно сюрпризов в плане появления каких-то новых проблем с кожей. Например, появляются аллергии, купание в не очень чистых водоемах может повлечь болезнь купальщика, а ряд опасных растений — вызвать ожоги. Так что не только хронические, но и подобные внезапные новые проявления требуют обращения к врачу.
Лучше отложить
Только ряд процедур у специалистов проводится строго в осенне-зимний период. В целом, как отметили эксперты, лето — не повод забывать о поддержании красоты.
— До зимы лучше отложить процедуры, связанные с лазерным воздействием: фотоомоложение, лазерные шлифовки, фракционные шлифовки, игольчатый RF, химический пилинг — летом лучше делать поверхностные, — поясняет Марина Лопаткина. — Это время подходит для инъекционной косметологии: контурной пластики, биоревитализации, ботулинотерапии, а также уходовых процедур на аппаратах Дермадроп, HydraFacial, косметологических программ на профессиональной косметике. Для тех, кто сильно отекает, подойдёт микротоковая терапия.
— Еще одна проблема, когда требуется помощь дерматолога, — солнечные ожоги, ведь даже в нашем климате бывают очень жаркие дни, — продолжила эксперт. — Кажется, что можно обойтись без фотозащиты — но нет! Особенно чреваты солнечные ожоги для людей с 1 и 2-м фототипами: это и преждевременное старение, и риск развития меланомы.
Наталья Фридман назвала категорически нежелательными летом травматичные процедуры, нарушающие кожный барьер: лазерные удаления новообразований на открытых участках, пилинги с открытым шелушением, ретиноевый, гликолевый пилинги.
— Но по остальным процедурам я не вижу противопоказаний, особенно если человек проводит весь день в офисе, — продолжила она. — Доступна биоревитализация, мезотерапия, филлеры, контурная пластика — главное не находиться на открытом солнце и наносить защиту. Биоревитализация с антиоксидантами и гиалуроновой кислотой — как раз то, что нужно нашей коже летом. Таким образом мы сохраняем влагу, возвращаем в кожу витамины и минералы. Но также подойдет и безинъекционная биоревитализация и корнеотерапия, когда совсем не повреждается кожный барьер. Сгладить вызванную жарой отечность поможет микротоковая терапия, тренирующая нашу сосудистую стенку.
Елизавета Лесенко напомнила о ботулинотерапии как о профилактике образования новых морщин и заломов. Хоть после нее и нельзя активно загорать какое-то время, но лето — не тот период, когда от нее стоит отказываться.
— Ботулинотерапия также хорошо справляется с повышенной потливостью — гипергидрозом, — добавила эксперт. — Сейчас большой спектр аппаратной косметологии и процедур по воздействию на сосудистую стенку или пигментные пятна — например, у нас в клинике есть пикосекундный лазер, который можно применять круглый год. Индивидуальный подход основан на фототипе пациента, его активности, профессиональных ограничениях.
— Устранение гипергидроза я бы назвала топ-процедурой, хотя ее можно делать в любое время, в том числе и мужчинам, — продолжила Диана Латыпова. — Также летом вовсе не стоит отказываться от мезотерапии и биоревитализации, ультразвукового и микротокового ухода, и отдельное внимание стоит уделить процедурам для тела, особенно массажам, которые помогут справиться с отечностью.
Майя Смирнова отметила, что старение на 80% обусловлено воздействием внешних факторов, актуальных для жителей мегаполиса круглый год: видимый свет, инфракрасное излучение, выхлопы, летающие частицы, бытовые химикаты, нарушение ритмов сна, неправильное питание. Так что дело тут не только в УФ-лучах.
— Летом главное — убрать процедуры, нарушающие эпидермис, а все остальные не только можно, но и нужно оставить, чтобы через три месяца не терять красоту, — говорит Смирнова. — У меня даже часть пациентов использует лето и отпуска специально, чтобы провести процедуры, требующие реабилитации, — в отпуске на это есть время.
На все сезоны
Практически все процедуры можно сделать в любой сезон, за исключением разве что срединных пилингов и сильно травмирующих лазерных, отметила Диана Латыпова. Подтверждение тому — теплые и солнечные страны, где к косметологам ходят круглогодично без ограничений. Так что главное — подобрать грамотного специалиста и составить собственную программу красоты.
— Некоторым пациентам даже лазерные шлифовки можно делать петербургским летом, где всего несколько жарких дней, — продолжила Елизавета Лесенко. — Но им все равно рекомендуют первую неделю сидеть дома, чтобы не занести инфекцию. Если это постоянный клиент, который знает и соблюдает все ограничения, то нет проблем. Также летом вполне возможно делать шлифовки по телу и пластики, а любые инъекции даже показаны, так как кожа обезвожена — будь то введение витаминов, гиалуроновой кислоты, пептидов — или плазмотерапия. Также отмечу, что летом у нас в клинике «золотой период» для коррекции тела — уменьшения объема аппаратными массажами, ультразвуковой липосакции и криолиполиза.
— Мы делим процедуры на позитивные и негативные, — пояснила Майя Смирнова. — Позитивные — когда в кожу вносят питательные и стимулирующие вещества: мезо- и плазмотерапия, биоревитализация, инъекционная терапия и уходовые процедуры с сыворотками. Негативные — это пилинги, шлифовки. Так вот летом просто надо сместить акцент на позитивные процедуры — поддержку, увлажнение и внесение антиоксидантов.
— В anti-age-медицине сложно говорить об универсальности, так как каждый организм здесь рассматривают во всей его индивидуальности, и рекомендации будут для каждого свои, — говорит Наталья Фридман. — Надо учить пациентов правильно относиться к своей коже и летом тоже следовать персональной стратегии, составленной специалистом, — либо профилактической, либо терапевтической. К нам никто не приходит на процедуру просто так, потому что увидел рекламу или кто-то посоветовал — пациенту подбирается конкретный вариант, который нужен именно ему.
— Мой ТОП-внесезонных процедур: ультразвуковой лифтинг, который даст эффект в любое время года, здесь и сейчас, — добавила Марина Лопаткина, — ботулинотерапия, биоревитализация, контурная пластика, уход за телом (тактика «готовим тело только к лету» не совсем верна, им нужно заниматься всесезонно).
Как сэкономить на красоте?
Ситуация последних месяцев отразилась на всех отраслях медицины — и на косметологии в частности. Стоимость многих препаратов растет, но не столько в связи с курсом валют, сколько из-за проблем с логистикой.
— Я против использования ерунды вместо нормальных препаратов для экономии, — говорит Наталья Фридман. — Пусть процедуры будут реже, но качественными сертифицированными препаратами. В нашей клинике есть летние программы, где мы можем предоставить скидку, но за счет снижения стоимости консультации, а не препаратов. В домашнем уходе тоже призываю не экономить, не покупать что попало, пробегая мимо кассы в строймагазине.
Елизавета Лесенко считает, что сэкономить на красоте можно, если найти для себя профессионала экстра-класса, который будет пошагово вести, пропишет индивидуальную программу. Это само собой отметет траты на лишнее и ненужное, а план поможет распределять финансовую нагрузку в течение года.
— К сожалению, при попытке сэкономить возникает соблазн привлечь специалиста, который работает на дому и делает процедуры дешевле, чем в клинике, — добавила Майя Смирнова. — Это очень опасный путь, потому что клиника использует сертифицированные препараты и несет ответственность за свою работу. Не рекомендую экономить таким образом, особенно сейчас, когда на рынок хлынули несертифицированные средства — к чему приведет их использование, мы не знаем.
— С одной стороны, экономить в нынешних условиях стало сложнее, с другой — надо все-таки довериться специалисту, — считает Диана Латыпова. — Многочисленные хождения по разным врачам, которые назначают разные аптечные средства, не приведет ни к какой экономии. Также не стоит покупать препарат или идти на процедуру по совету подруги или статьи из интернета — вы потеряете больше денег, чем при рациональном подходе к вопросу красоты.