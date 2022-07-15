Красота против солнца: как лето влияет на нашу кожу и нужно ли что-то с этим делать

Облегченный вариант

Стандартный уход за кожей летом несколько меняется, как и средства для него — «зимние» уже не подойдут. Майя Смирнова назвала три кита основного самостоятельного ухода за кожей летом — очищение, увлажнение и защита. Летом важно исключить очищающие средства со щелочью, кислотами, спиртами и переключиться на нежные консистенции в виде молочка или гелей для жирной кожи, бесспиртовые тоники. Для ухода и увлажнения нужно выбирать нежирные кремы с защитой как от А, так и от B-лучей, включающие в себя физические и химические фильтры.

Так как летом повышается выработка кожного сала, особенно страдает от жирности в этот период Т-зона.

— Больше всего людей именно с комбинированным типом кожи, поэтому летом, как правило, мы подбираем более подсушивающие средства для домашнего ухода: гели для умывания для комбинированной и жирной кожи, — говорит Елизавета Лесенко. — Также обязательно использовать термальную воду: она улучшает гидратацию. Еще летом можно исключить ночные кремы, так как у них более плотная консистенция, а днем важно использовать средства с SPF 50+.

— SPF-кремов сейчас огромное количество, в том числе и из аптечных серий, — отметила Диана Латыпова, — более того, стали появляться отдельные линейки для жирной, чувствительной, склонной к покраснениями и пигментации кожи. Летом текстуры уходовых средств меняют в сторону более легких, от бальзамов переходят к лосьонам и сывороткам.

Помимо перехода на легкие текстуры важно в течение лета делать акцент на антиоксидантах — чем больше их в ежедневном уходе, тем лучше защита. Как пояснила Наталья Фридман, ультрафиолет воздействует таким образом, что уровень перекисного окисления в коже зашкаливает, а именно с этим связаны все негативные изменения. «Правильные» антиоксиданты — это витамин С, ресвератрол, глутатион, коэнзим Q-10 и другие.

— Ночные средства бывают и легкими, поэтому отказываться от такого ухода я бы не советовала, — считает Наталья Фридман. — Есть ночные маски гелевой плотности — в частности, средства с растительным мелатонином, а это сильнейший антиоксидант. Что касается термальной воды, то пациенты часто орошают ею лицо в течение дня. Это неправильно, так как вода испаряется, отчего кожа сохнет еще больше. Лучше наносить ее на чистую кожу под уходовые средства, которые удерживают влагу. Из спреев я бы отметила мисты — это смесь жидкости и липидов, иногда с антиоксидантами. Их можно периодически наносить днем даже на косметику. Ну и плюс обязательно в течение всего года рекомендую выбирать качественные средства с SPF и защитой от лучей типа А — на упаковке таких средств есть обозначение PPD или UVA в кружочке. Рекомендую выбирать средства с механическими, а не химическими факторами защиты — диоксидом титана или оксидом цинка.

Марина Лопаткина отметила, что у каждого типа кожи свои особенности как зимой, так и летом. За сухой кожей летом ухаживать проще, но в то же время тонкую сухую кожу нужно обязательно защищать от солнечных лучей более интенсивно, чем в другое время года. Зимой сухая и особенно чувствительная кожа страдает от перепадов температур. Холод способствует возникновению повышенной васкуляризации, могут возникать дерматиты, да и отопительный сезон только усугубляет ситуацию.

— Если мы говорим о жирной коже, то ей в летний период приходится сложнее, — продолжила она. — При высокой температуре сальные железы функционируют еще интенсивнее, выделяется больше пота, кожа становится еще жирнее. Людям с проблемной жирной кожей нужно применять промакивающие салфетки, которые абсорбируют излишний себум. При склонности к обострению акне в летний период лучше пользоваться дополнительными противовоспалительными тониками, себорегулирующими и матирующими кремами.