Синдром беременного мужчины еще называют синдромом кувады. Кувад — это специальный обряд, во время которого мужчина имитирует родовые схватки. Считалось, что такой обряд помогает женщине справиться с болью и страхом.

Как отмечает эндокринолог Марина Черепанова, гормональный фон у «беременных» пап действительно отличается от «добеременного» состояния: у будущего отца может снизиться уровень тестостерона и повыситься уровень эстрогена и пролактина. Кроме того, увеличивается количество гормона окситоцина, гормона привязанности и нежности.

Ученые предполагают , что синдром кувады может быть связан с переживаниями мужчин в связи с предстоящим отцовством и волнением за любимую женщину. Кроме того, режим дня и характер будущего папы на период беременности чаще всего меняется, что тоже может вызвать изменения в организме.

- Если мужчина излишне тревожен, у него появляются проблемы с половой жизнью (нарушение эрекции), нарушение сна, повышенная возбудимость — ему необходимо обратиться к психотерапевту или психологу. Эндокринолог или андролог в вопросах психосоматики мужчины в период беременности супруги помочь не смогут, — подчеркивает Черепанова.