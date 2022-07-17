Беременность — очень волнительный период в жизни каждой женщины. В это время ее организм проходит через множество метаморфоз. Все знают о характерных признаках беременной женщины: растущий животик, токсикоз, переменчивое настроение…
Впрочем, как ни поразительно, но все это может испытывать не только женщины. Порой будущим отцам приходится пройти через все прелести синдрома будущего папы.
Симпатическая беременность — это общее название для симптомов, с которыми сталкивается близкий к женщине мужчина — чаще всего муж, реже — отец. Это явление распространено гораздо больше, чем кажется: различные симптомы были описаны у мужей беременных с частотой от 11% до 65%.
Самые распространенные симптомы:
растущий живот;
тошнота;
отеки;
сонливость;
перепады настроения.
Врач акушер-гинеколог, эндокринолог, репродуктолог
Синдром беременного мужчины еще называют синдромом кувады. Кувад — это специальный обряд, во время которого мужчина имитирует родовые схватки. Считалось, что такой обряд помогает женщине справиться с болью и страхом.
Как отмечает эндокринолог Марина Черепанова, гормональный фон у «беременных» пап действительно отличается от «добеременного» состояния: у будущего отца может снизиться уровень тестостерона и повыситься уровень эстрогена и пролактина. Кроме того, увеличивается количество гормона окситоцина, гормона привязанности и нежности.
Ученые
- Если мужчина излишне тревожен, у него появляются проблемы с половой жизнью (нарушение эрекции), нарушение сна, повышенная возбудимость — ему необходимо обратиться к психотерапевту или психологу. Эндокринолог или андролог в вопросах психосоматики мужчины в период беременности супруги помочь не смогут, — подчеркивает Черепанова.
Доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализ
- Синдром беременного папы — достаточно редкое психосоматическое явление. Тем не менее психологи сталкиваются с ним в своей практике.
Как правило, появляется такой синдром после первого триместра беременности у жены, когда женщина во всю погружается в будущее материнство и волнения, с этим связанные. Естественно, она начинает делиться своим состоянием с мужем.
Конечно, далеко не у каждого мужчины включается синдром беременного папы. Он проявляется в результате эмпатичного отношения мужа к жене и является показателем эмоционального слияния с женой. Такой мужчина вовлечен в проблемы жены и переживает ее состояние на себе.
Чтобы решить эту проблему, можно обратиться на совместную психологическую супружескую консультацию. Психологическая помощь в таком состоянии заключается в повышении осознавания, что именно жена нуждается в участии, помощи и внимании. Не нужно перетягивать проблемы на собственную персону, лучше окружить заботой и оказать реальную поддержку женщине, которая в этом действительно нуждается, — будущей матери.
Кстати
А бывает так, что мужчина решает в шутку сделать тест на беременность и… получает положительный результат. Разумеется, это не значит, что ему нужно готовиться к родам: положительный тест на беременность у представителей сильного пола на самом деле может сигнализировать об опасной болезни. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.