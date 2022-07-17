беременность
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Беременность — очень волнительный период в жизни каждой женщины. В это время ее организм проходит через множество метаморфоз. Все знают о характерных признаках беременной женщины: растущий животик, токсикоз, переменчивое настроение…

Впрочем, как ни поразительно, но все это может испытывать не только женщины. Порой будущим отцам приходится пройти через все прелести синдрома будущего папы.

Симпатическая беременность — это общее название для симптомов, с которыми сталкивается близкий к женщине мужчина — чаще всего муж, реже — отец. Это явление распространено гораздо больше, чем кажется: различные симптомы были описаны у мужей беременных с частотой от 11% до 65%.

Самые распространенные симптомы:

  • растущий живот;

  • тошнота;

  • отеки;

  • сонливость;

  • перепады настроения.

Марина Черепанова
Марина Черепанова
Медицина

Врач акушер-гинеколог, эндокринолог, репродуктолог

Синдром беременного мужчины еще называют синдромом кувады. Кувад — это специальный обряд, во время которого мужчина имитирует родовые схватки. Считалось, что такой обряд помогает женщине справиться с болью и страхом.

Как отмечает эндокринолог Марина Черепанова, гормональный фон у «беременных» пап действительно отличается от «добеременного» состояния: у будущего отца может снизиться уровень тестостерона и повыситься уровень эстрогена и пролактина. Кроме того, увеличивается количество гормона окситоцина, гормона привязанности и нежности.

Ученые предполагают, что синдром кувады может быть связан с переживаниями мужчин в связи с предстоящим отцовством и волнением за любимую женщину. Кроме того, режим дня и характер будущего папы на период беременности чаще всего меняется, что тоже может вызвать изменения в организме.

- Если мужчина излишне тревожен, у него появляются проблемы с половой жизнью (нарушение эрекции), нарушение сна, повышенная возбудимость — ему необходимо обратиться к психотерапевту или психологу. Эндокринолог или андролог в вопросах психосоматики мужчины в период беременности супруги помочь не смогут, — подчеркивает Черепанова.

Карина Чижова
Карина Чижова
Психология

Доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализ

- Синдром беременного папы — достаточно редкое психосоматическое явление. Тем не менее психологи сталкиваются с ним в своей практике.

Как правило, появляется такой синдром после первого триместра беременности у жены, когда женщина во всю погружается в будущее материнство и волнения, с этим связанные. Естественно, она начинает делиться своим состоянием с мужем.

Конечно, далеко не у каждого мужчины включается синдром беременного папы. Он проявляется в результате эмпатичного отношения мужа к жене и является показателем эмоционального слияния с женой. Такой мужчина вовлечен в проблемы жены и переживает ее состояние на себе.

Чтобы решить эту проблему, можно обратиться на совместную психологическую супружескую консультацию. Психологическая помощь в таком состоянии заключается в повышении осознавания, что именно жена нуждается в участии, помощи и внимании. Не нужно перетягивать проблемы на собственную персону, лучше окружить заботой и оказать реальную поддержку женщине, которая в этом действительно нуждается, — будущей матери.

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Кстати

А бывает так, что мужчина решает в шутку сделать тест на беременность и… получает положительный результат. Разумеется, это не значит, что ему нужно готовиться к родам: положительный тест на беременность у представителей сильного пола на самом деле может сигнализировать об опасной болезни. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок