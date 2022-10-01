Как давно в последний раз вы измеряли размер своей талии? Если вы не знали, рассказываем: этот параметр может очень многое рассказать о состоянии здоровья. Для женщин опасным считается показатель объемов талии более 88 см, для мужчин — 102 см. Слишком большая талия — симптом критически большого количества брюшного, или висцерального жира.

Как отмечает гастроэнтеролог Сэмюэл Кляйн, заведующий отделением гериатрии и нутрициологии Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, висцеральный жир может покрывать ваши внутренние органы и свисать с толстой кишки, как фартук — и тогда ваш живот будет выпирать. Висцеральный жир повышает риск гипертонии, диабета, болезней сердца и сосудов, а также жировой болезни печени.