Как давно в последний раз вы измеряли размер своей талии? Если вы не знали, рассказываем: этот параметр может очень многое рассказать о состоянии здоровья. Для женщин опасным считается показатель объемов талии более 88 см, для мужчин — 102 см. Слишком большая талия — симптом критически большого количества брюшного, или висцерального жира.
Как отмечает гастроэнтеролог Сэмюэл Кляйн, заведующий отделением гериатрии и нутрициологии Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, висцеральный жир может покрывать ваши внутренние органы и свисать с толстой кишки, как фартук — и тогда ваш живот будет выпирать. Висцеральный жир повышает риск гипертонии, диабета, болезней сердца и сосудов, а также жировой болезни печени.
Как понять, что жира стало слишком много? Издание
У вас вырос твердый пивной живот
Если каждый вечер вы проводите с баночкой пива в руках, а ваш живот уже приобрел внушительные размеры и стал твердым, значит, вас точно нужно что-то менять.
По словам доктора медицинских наук Дэниела Аллана, такой живот появляется, когда жир скапливается в органах и выталкивает брюшную стенку наружу, из-за чего живот выпирает. Брюшная стенка состоит из мышц и волокнистых тканей, поэтому живот такой твердый на ощупь.
Вы чувствуете постоянную усталость
Да-да, жир на животе может истощать вас, доводить до бессонницы и неврозов, а в самых тяжелых случаях — до психозов с галлюцинациями и судорогами.
Все дело в печени. Если жира слишком много, этот орган очень страдает — сначала развивается жировая болезнь, потом цирроз, а в перспективе дело может дойти и до рака печени.
При серьезных проблемах с печенью могут наблюдаться симптомы со стороны мозга и всей нервной системы. Поэтому если вы чувствуете себя постоянно измученным, возможно, нужно просто избавиться от жира на животе.
Ваш иммунитет на нуле
Если вы стали слишком часто болеть, возможно, что ваш иммунитет страдает именно из-за висцерального жира.
Как отмечает доктор Рэй Шиллинг, жир может вызвать воспаление в системах организма, в том числе в слизистых оболочках сосудов. Это как раз и может подорвать иммунную систему.
Вы — фанат фаст-фуда и сладостей
Далеко не всегда человек с высоким процентом висцерального жира выглядит как толстый. Медицинский директор Института здоровья Кливлендской клиники Дэниел Нейдес отмечает, что к нему на прием часто приходят люди со скрытым ожирением:
- Снаружи они выглядят невероятно здоровыми, но внутри — развалюха, — отмечает врач.
Если вы будете питаться только бургерами, сладким и продуктами высокой обработки, возможно, вы даже не потолстеете — если не будете превышать норму калорийности. Однако висцеральный жир будет скапливаться в вашем теле — и рано или поздно станет причиной болезней.
Вы не занимаетесь спортом
Если работа у вас сидячая, а выходные вы предпочитаете проводить лежа и спорту в вашей жизни места просто нет — вполне возможно, что жир на животе рано или поздно доведет вас до болезней. Физическая активность позволяет прокачать мышцы и избавится от жирка на животе.
Причины накопления жира
Эндокринолог Дарья Нечаева перечислила несколько ключевых факторов, из-за которых растет жировая прослойка в районе живота:
Генетика. Если в роду все пухлые и крупные, риск лишнего веса возрастает. Ситуация становится еще хуже, если человека не учат с детства держать себя в форме и просто оправдывают тучность фразами в духе «у нас кость широкая»;
Стресс. Постоянный стресс провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. А если вы еще и пытаетесь справиться с переживаниями с помощью переедания или спиртного, то становится еще хуже;
Возрастные изменения — чем старше человек, тем медленнее его обмен веществ.