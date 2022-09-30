Врач Болотина назвала симптомы, по которым можно распознать проблемы с печенью еще до анализов

Печень — самая крупная железа тела, которая весит около полутора килограммов. Одновременно она участвует в сотнях метаболических процессов — от свертывания крови до пищеварения. Если печень страдает, внешние проявления нередко возникают уже в далеко зашедших ситуациях, когда повреждения очень сильные. В самой печени нет болевых рецепторов, и она не дает о себе знать, даже если внутри происходят достаточно серьезные процессы с повреждением тканей.

Потенциальные болезни и повреждения важно распознать как можно раньше — они могут негативно отражаться на психике, процессах обмена веществ, даже сказаться на поведении. Как проверить, как понять, что есть проблемы с печенью, «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Болотина.