Врач Болотина назвала симптомы, по которым можно распознать проблемы с печенью еще до анализов

Печень — самая крупная железа тела, которая весит около полутора килограммов. Одновременно она участвует в сотнях метаболических процессов — от свертывания крови до пищеварения. Если печень страдает, внешние проявления нередко возникают уже в далеко зашедших ситуациях, когда повреждения очень сильные. В самой печени нет болевых рецепторов, и она не дает о себе знать, даже если внутри происходят достаточно серьезные процессы с повреждением тканей.
Потенциальные болезни и повреждения важно распознать как можно раньше — они могут негативно отражаться на психике, процессах обмена веществ, даже сказаться на поведении. Как проверить, как понять, что есть проблемы с печенью, «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Болотина.
При нарушении дезинтоксикационной функции печени, когда из-за серьезных поражений ткани она просто не успевает инактивировать токсины, отравляющие вещества напрямую попадают в кровь.
Подобная проблема чаще проявляется при таких заболеваниях:
цирроз печени в силу влияния различных причин, например, алкогольного поражения или как исход вирусных гепатитов, наследственных заболеваний печени.
холестатические нарушения, если желчь застаивается в протоках.
лекарственные поражения печени.
Бессонница, невроз и психоз
При серьезных проблемах с печенью могут наблюдаться симптомы со стороны мозга и всей нервной системы:
апатия, нежелание что-либо делать,
быстрая утомляемость, возникающая с самого утра,
снижение работоспособности,
выраженная усталость,
нарушения сна.
Человеку трудно делать те дела, которые раньше он выполнял без усилий. Появляется сонливость днем, но бессонница в ночное время. Человек раздражителен, он нервный, несобранный, иногда — даже агрессивный, с вспышками агрессии.
При тяжелых ситуациях возможны неврозы, развитие депрессии, а при некоторых патологиях — психозы с галлюцинациями, судорогами. Тяжелые проблемы психики связаны с развитием печеночной энцефалопатии.
Печень не болит, но дискомфорт возможен
Даже при развитии достаточно серьезных процессов внутри печень может долго не давать о себе знать. Это орган лишен нервных окончаний, поэтому даже при тяжелом воспалении, разрушении тканей печень может не болеть. Только при ее сильном увеличении, например, при вирусных гепатитах, когда есть растяжение капсулы печени, может появиться боль.
Чтобы оценить состояние органа, врач назначит инструментальное обследование. Его начинают с УЗИ, поскольку это простой, безболезненный и доступный метод, который помогает более точно определить размер печени и состояние ее ткани.
Переболели ОРВИ — сдайте кровь
В плановом порядке у относительно здоровых людей проверять работу печени достаточно раз в полтора-два года. Но если вы перенесли, например, вирусные инфекции и принимали (или еще принимаете) какие-либо препараты, то сдать анализ крови для того, чтобы убедиться, что с печенью все нормально не помешает.
По мнению врача, практически любой лекарственный препарат может вызвать повреждение клеток печени. Но тяжесть изменений сильно различается. Наиболее часто печень повреждают антибиотики, парацетамол в высоких дозах, гормоны, иммуносупрессоры и др.
Как отреагирует печень данного человека на какой-либо препарат предсказать не возможно. Врачи знают о влиянии лекарств на печень, поэтому периодически назначают исследования крови, чтобы проверить, как организм реагирует на лечение. Если есть изменения, схему корректируют.
Кроме лекарственных препаратов, которые назначает врач при серьезных проблемах здоровья, повреждать печень могут на первый взгляд такие безобидные вещества как различные травы, витамины и БАДы. Причем чаще всего люди используют их без консультации с доктором, вычитав рецепты в интернете или получив совет от знакомых. Если это и ваш грех тоже, то стоит периодически проверять работу печени и при малейших отклонениях в анализах обращаться к врачу.
Какие анализы покажут проблемы с печенью
Чтобы проверить, все ли нормально с эти органом, оценить, насколько пострадали ткани, достаточно сдать на первом этапе:
Общий анализ крови. В нем врач смотрит гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и СОЭ. При воспалительных, иммунных, метаболических процессах они существенно страдают, выявляются анемия, изменения количества лейкоцитов или лимфоцитов.
Биохимический анализ крови. В нем врач оценивает как минимум АЛТ, АСТ, билирубин и его фракции, щелочную фосфатазу, глютаминтранспептидазу, общий белок, альбумин. Эти показатели отражают работу печени, происходящие в ней процессы задолго до появления внешних признаков.