Рюмка водки на столе: сколько алкоголя можно выпивать в неделю, чтобы не угробить печень

Многое зависит от нашего возраста, пола, этнической принадлежности, генетики и заболеваний. Да и отдавать предпочтение какому-либо напитку тоже не стоит. Нет напитков вреднее или безопаснее для печени.

- Существует лимит употребления алкоголя за неделю, — продолжает Екатерина Заботина. — У мужчин — не более 14 «стандартных доз» — это примерно 400 мл виски, у женщин — не более 7 доз — 1 бутылка вина. Превышение связано с риском смерти от цирроза .

Но и это еще не все. Выпивать всю отведенную недельную норму за раз ни в коем случае нельзя! Только руководствуясь допустимыми ежедневными дозами.

- Минимум 2-3 дня в неделю обязательно должны быть безалкогольными! — категорична врач. — И любые дозы противопоказаны, если у вас уже есть хронические заболевания печени, обострения хронических болезней желудочно-кишечного тракта или ожирение.