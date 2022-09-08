Нарколог Одинцова объяснила, каким женщинам нельзя даже притрагиваться к алкоголю

Сначала вино с друзьями по выходным, потом — бутылка пива после работы, одна, а потом и парочка — и каждый день. Считается, что именно так многие и скатываются в алкоголизм, когда уже не могут отказать себе в постоянном допинге.

Но почему кто-то может остановиться, когда заметит «красные флаги» зависимости, а другие так и идут «по наклонной»? Почему пьющую женщину общество резко осуждает, а мужчин — даже жалеет?

О склонности к алкоголизму и факторах риска у женщин рассказывает врач-психиатр-нарколог.