В печали и радости, если следовать брачным клятвам, мужчина и женщина должны быть вместе. Но их может разлучить алкоголь. И дело не в патологической тяге, а в том, что нам хочется выпить в разных настроениях . Гендерные особенности в употреблении спиртного взялись обнаружить в Университете Центральной Флориды. И обнаружили.

В эксперименте участвовали 69 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Все они употребляли алкоголь, при этом не было зависимости. Они не страдали от депрессии, тревожности, не использовали психоактивные вещества и не страдали от психических расстройств. Еще один важный момент: женщин в исследовании было больше, чем мужчин, но эту погрешность приняли во внимание при подведении итогов.