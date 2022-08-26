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С повышенным давлением и диагнозом «гипертония» можно вполне счастливо и комфортно жить долгие годы — если контролировать показатели и принимать таблетки, прописанные доктором.

Гипертоники, как правило, не особенно считают калории, а многие и вовсе уверены, что, например, алкоголь для страдающих от высокого давления может быть даже полезен. Но и ВОЗ, и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям ограничивать потребление алкоголя, чтобы снизить уровень артериального давления.

Но можно ли хотя бы иногда позволять себе спиртное, если у вас повышенное давление? Эксперт, врач-диетолог, магистр здравоохранения Триста Бест дает короткий ответ — и да, и нет.

- Когда речь идет об алкоголе и хронических заболеваниях, самый простой ответ — от спиртного лучше полностью воздержаться, — уверена врач. — Но есть нюансы.

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Как алкоголь влияет на гипертоников

- Алкоголь увеличивает выработку гормона ренина — он заставляет кровеносные сосуды сокращаться, — говорит диетолог Бест. — Поэтому после нескольких бокалов спиртного кровеносные сосуды сужаются намного сильнее, чем обычно, и, следовательно, увеличивается давление на эти сосуды, что приводит к повышению показателей на тонометре.

Также алкоголь влияет на давление через уровень гормона стресса кортизола.

- Он может уменьшить эффект от таблеток, которые принимает гипертоник или вызвать негативные побочные эффекты, — говорит диетолог.

Алкоголь также способствует набору веса. А лишние килограммы всегда — причина повышения давления.

- Вино, пиво — они содержат пустые калории, что может привести к увеличению веса и повышению артериального давления, — говорит Бест.

Но полностью отказываться от алкоголя гипертоникам, возможно, и не стоит, считает врач-диетолог. Но только если вы умеете вовремя остановиться.

- Умеренность — это одна порция алкоголя в день для женщин и две — для мужчин, — говорит Бест. — Важно, чтобы алкоголь был без сахара, с высоким содержанием полезного ресвератрола — антиоксиданта, который способен нормализовать уровень холестерина, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов — это, например, хорошее сухое красное вино. Оно также содержит полезные оксиданты и полифенолы.

Ранее ученые выяснили, что небольшое количество алкоголя для людей старше 40 лет на самом деле лучше, чем его полное отсутствие. Но речь шла о пациентах без хронических заболеваний.

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Зона риска — мнение Минздрава

Ранее врач-психиатр-нарколог Евгений Рысин рассказал «Доктору Питеру», что даже одна порция алкоголя в день — это уже всегда вступление в зону определенного медицинского риска.

По данным главного внештатного кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова, злоупотребление алкоголем — одна из ведущих причин возникновения мерцательной аритмии предсердий. Это один из самых распространенных видов аритмий в клинической практике.

  • Любые дозы алкоголя повышают давление, уровень триглицеридов и индекс массы тела, а при злоупотреблении спиртным изменяется функция всех органов — в частности, печени.

  • При злоупотреблении алкоголем повышается риск кровотечений, осложняется подбор безопасной дозы препаратов для наркоза во время операции.

  • Алкоголь оказывает токсическое влияние на миокард.

Анна Майская