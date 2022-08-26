С повышенным давлением и диагнозом «гипертония» можно вполне счастливо и комфортно жить долгие годы — если контролировать показатели и принимать таблетки, прописанные доктором.
Гипертоники, как правило, не особенно считают калории, а многие и вовсе уверены, что, например, алкоголь для страдающих от высокого давления может быть даже полезен. Но и ВОЗ, и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям ограничивать потребление алкоголя, чтобы снизить уровень артериального давления.
Но можно ли хотя бы иногда позволять себе спиртное, если у вас повышенное давление? Эксперт, врач-диетолог, магистр здравоохранения Триста Бест
- Когда речь идет об алкоголе и хронических заболеваниях, самый простой ответ — от спиртного лучше полностью воздержаться, — уверена врач. — Но есть нюансы.
Как алкоголь влияет на гипертоников
- Алкоголь увеличивает выработку гормона ренина — он заставляет кровеносные сосуды сокращаться, — говорит диетолог Бест. — Поэтому после нескольких бокалов спиртного кровеносные сосуды сужаются намного сильнее, чем обычно, и, следовательно, увеличивается давление на эти сосуды, что приводит к повышению показателей на тонометре.
Также алкоголь влияет на давление через уровень гормона стресса кортизола.
- Он может уменьшить эффект от таблеток, которые принимает гипертоник или вызвать негативные побочные эффекты, — говорит диетолог.
Алкоголь также способствует набору веса. А лишние килограммы всегда — причина повышения давления.
- Вино, пиво — они содержат пустые калории, что может привести к увеличению веса и повышению артериального давления, — говорит Бест.
Но полностью отказываться от алкоголя гипертоникам, возможно, и не стоит, считает врач-диетолог. Но только если вы умеете вовремя остановиться.
- Умеренность — это одна порция алкоголя в день для женщин и две — для мужчин, — говорит Бест. — Важно, чтобы алкоголь был без сахара, с высоким содержанием полезного ресвератрола — антиоксиданта, который способен нормализовать уровень холестерина, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов — это, например, хорошее сухое красное вино. Оно также содержит полезные оксиданты и полифенолы.
Ранее ученые выяснили, что небольшое количество алкоголя для людей старше 40 лет на самом деле лучше, чем его полное отсутствие. Но речь шла о пациентах без хронических заболеваний.
Зона риска — мнение Минздрава
Ранее врач-психиатр-нарколог Евгений Рысин рассказал «Доктору Питеру», что даже одна порция алкоголя в день — это уже всегда вступление в зону определенного медицинского риска.
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Любые дозы алкоголя повышают давление, уровень триглицеридов и индекс массы тела, а при злоупотреблении спиртным изменяется функция всех органов — в частности, печени.
При злоупотреблении алкоголем повышается риск кровотечений, осложняется подбор безопасной дозы препаратов для наркоза во время операции.
Алкоголь оказывает токсическое влияние на миокард.