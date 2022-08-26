С повышенным давлением и диагнозом «гипертония» можно вполне счастливо и комфортно жить долгие годы — если контролировать показатели и принимать таблетки, прописанные доктором.

Гипертоники, как правило, не особенно считают калории, а многие и вовсе уверены, что, например, алкоголь для страдающих от высокого давления может быть даже полезен. Но и ВОЗ, и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям ограничивать потребление алкоголя, чтобы снизить уровень артериального давления.

Но можно ли хотя бы иногда позволять себе спиртное, если у вас повышенное давление? Эксперт, врач-диетолог, магистр здравоохранения Триста Бест дает короткий ответ — и да, и нет.

- Когда речь идет об алкоголе и хронических заболеваниях, самый простой ответ — от спиртного лучше полностью воздержаться, — уверена врач. — Но есть нюансы.