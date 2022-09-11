«Брюшной замок»

Когда мышцы живота привыкли двигаться, и вы управляете дыханием, можно освоить задержку дыхания на выдохе, которая называется в йоге Уддияна-бандха.

Внимание, эта практика категорически противопоказана при патологиях органов внутри брюшной полости, а также проблемах с сердцем! Обычно она делается в продолжение Капалабхати, когда очередной раунд близится к завершению.

На последнем выдохе вы задерживаете дыхание, отчего в животе образуется вакуум, благодаря которому диафрагма идет вверх, а передняя стенка живота начинает втягиваться внутрь, приближаясь к позвоночнику и даже затягиваясь под ребра. Конечно, при избыточном весе вы не получите такого эффекта, а просто будете ощущать легкое втягивание живота вовнутрь.

Важно делать вдох вовремя, когда он происходит не резко, а плавно.

Перед выполнением упражнения и задержкой дыхания можно дополнительно слегка наклонить корпус вперед, чтобы выдох был сильнее, а втягивание живота было более глубоким, однако во время самой задержки дыхания нужно выпрямить спину. После снятия замка снова закройте глаза и отследите постэффект, пока состояние не нормализуется, после чего можно сделать следующий заход.

Все упражнения необходимо разучивать под руководством инструктора по йоге, который видит, что вы делаете, и может поправить ошибки, тогда как вы сами не сможете догадаться, если делаете что-то неправильно.

- К более продвинутым практикам хатха-йоги относятся Агни-сара-дхаути — когда при задержке вы дополнительно двигаете брюшную стенку вперед назад усилием мышц, и Наули — когда мышцы формируют брюшной жгут по центру, который можно перекатывать влево и вправо, что даете глубокий массаж внутренних органов, — рассказывает Мария Николаева.