Дата в паспорте — это лишь документальное свидетельство факта вашего рождения. Количество прожитых лет далеко не всегда отражает истинное состояние организма — физическое и психическое. Уже давно ученые и врачи оценивают не только паспортный возраст человека. Количество прожитых лет не дает объективной оценки физическому и психическому состоянию.

Два человека одинакового возраста как внешне, так и внутренне могут быть настолько разными, что порой не верится — что перед вами ровесники. В отношении возраста всегда возникает много споров — должны ли совпадать биологический и хронологический возраста, можно ли замедлить старение и нужно ли это делать? «Доктор Питер» поговорил о возрасте с терапевтом, заведующей методическим кабинетом — Лидией Голубенко.