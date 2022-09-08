Дата в паспорте — это лишь документальное свидетельство факта вашего рождения. Количество прожитых лет далеко не всегда отражает истинное состояние организма — физическое и психическое. Уже давно ученые и врачи оценивают не только паспортный возраст человека. Количество прожитых лет не дает объективной оценки физическому и психическому состоянию.
Два человека одинакового возраста как внешне, так и внутренне могут быть настолько разными, что порой не верится — что перед вами ровесники. В отношении возраста всегда возникает много споров — должны ли совпадать биологический и хронологический возраста, можно ли замедлить старение и нужно ли это делать? «Доктор Питер» поговорил о возрасте с терапевтом, заведующей методическим кабинетом — Лидией Голубенко.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом
В медицине — три возраста
Помимо паспортного (он же — хронологический), который отсчитывают количеством прожитых лет с дня рождения, дополнительно в медицине выделяют еще два возраста — это биологический и психологический. И в отличие от цифр в паспорте, именно два последних наиболее точно отражают состояние человека — его психическое и физическое здоровье, уровень зрелости.
Хронологический возраст необходим для глобальных статистических прогнозов, выделения определенных периодов в жизни людей — детства, юности, пенсионного возраста и т.д. С точки зрения паспортного возраста все люди должны стареть одинаково — совершеннолетие в 18, пенсия в 60 у женщин, в 65 — у мужчин. Но у природы свое мнение на этот счет — каждый организм проживает свою, индивидуальную программу. Поэтому и возраст в паспорте и внутри организма зачастую не совпадают.
Мы стареем по одним законам, но с разной скоростью
Общие законы старения ученые изучают давно, и принципиально понятно, что в организме запускаются программы, записанные в генах. Клетки обновляются все медленнее, хуже исправляются мутации внутри них, тормозится производство иммунных клеток и факторов, повышается уровень воспалительных процессов в теле. Поэтому мы постепенно копим «болячки», дряхлеем, органы и ткани исчерпывают свои ресурсы. И в конце концов наступает закономерный исход — смерть. Но некоторые люди живут до 100 лет и практически не болеют, а другие к 50-60 годам собирают целую коллекцию хронических болезней.
Скорость нашего старения зависит от того, что мы унаследовали от своих предков на уровне генов. Но эта заложенная программа может существенно корректироваться за счет образа жизни. И здесь различных влияющих факторов много — это условия жизни и климат, влияние условий работы, питание и много что еще.
Биологический возраст — отражение процесса старения
Цифры в паспорте не могут отражать истинного состояния организма. Более точно процессы старения отражают именно показатели биологического возраста. Да, у кого-то они практически совпадают с паспортом, но у многих данные могут существенно расходиться, причем как в сторону уменьшения, так и увеличения.
Другими словами — организм может изнашиваться как раньше времени, так и значительно позднее. Оценить биологический возраст сложнее, чем хронологический. Одной цифрой его уже не опишешь, нужно взять в расчет то, в каком состоянии находятся сердце и сосуды, иммунная и эндокринная системы, мозг и вся нервная система. Их сравнивают с тем, соответствуют ли они статистическим нормам, и насколько изношены мы изнутри.
Как оценить свой истинный возраст
Те методы расчета, что используются в клиниках и научных исследованиях, достаточно сложные, комплексные и учитывают сразу несколько показателей.
Предварительно можно рассчитать свой биологический возраст помощью различных онлайн калькуляторов в интернете. Но оценка будет очень приблизительной. Есть ряд тестов, оценивающих:
подвижность суставов — можете ли вы наклониться, завести руки за спину, и т.д.;
эластичность кожи — как быстро расправляются складки кожи на руке;
пульс, давление до и после небольшой физической нагрузки (например, приседания);
способность к выполнению определенных упражнений — например, можете ли вы в принципе сделать 20 приседаний или 5 отжиманий.
Но все эти данные, чтобы они были максимально полными, нужно оценивать вместе с результатами анализов. Врач должен проверить уровень альбумина, щелочной фосфатазы, креатинина, холестерина и С-реактивного белка.
Дополнительно оценивают объем потребления воды, количество сна, уровень стресса в повседневной жизни.
Есть ли нормы в старении?
У каждого из нас свои особенности старения. Есть люди, которые за календарный год могут внутренне постареть на все пять лет. Другие же, прожив полвека, сохраняют как психические, так и физические показатели тридцатилетних людей. Уровни календарного и биологического возраста максимально приближены друг к другу в детстве и юности. Но после 25-30 лет изменения уже становятся более значительными.
Все жизненные неурядицы, перенесенные болезни, травмы, операции, изменения в жизни отражаются на биологическом возрасте. Негативные факторы могут состаривать нас быстрее, позитивные — отсрочат наступление старости.
Нормы соотношения биологического и паспортного возраста есть, хотя и достаточно условные. Считается, что естественным будет старение, когда отклонения от цифр паспорта в ту или иную сторону не превышают 5 лет.
Омолодиться не получится, но можно притормозить
Паспортный возраст «обмануть» проще — современная пластическая хирургия способна творить чудеса, изменяя внешность (хотя тоже в определенных пределах). Но с биологическим возрастом, состоянием организма все сложнее.
Омолодиться за счет диеты, упражнений, приема таблеток или хирургии не получится. Те клетки, которые уже состарились, накопили груз мутаций, изменений, вы заменить не сможете.
Но вполне можно повлиять на свое будущее и замедлить процесс последующего прибавления биологических лет. Рекомендации по замедлению старения известны всем — они лежат в основе ЗОЖ. Нужно заботиться о своем физическом теле, стараясь достаточно спать, полноценно питаться и как можно больше двигаться. Но параллельно с этим нам нужно беречь и нервы, стрессы старят нас не меньше, чем гиподинамия и нездоровая пища.