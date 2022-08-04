Без правильного питания здоровье сохранить не получится — сколько бы вы не занимались спортом и какие бы чудо-таблетки не принимали. Впрочем, даже самый сбалансированный рацион не может остановить старение. Зато есть возможность сделать все, чтобы замедлить этот процесс и сохранять молодость как можно дольше.
Один из основных факторов старения — уровень воспаления. Для борьбы с ним попробуйте привить себе несколько полезных пищевых привычек.
Пейте воду
Совет пить достаточно воды может показаться избитым, но от этого он не становится менее рабочим. Тем более, что в нашей стране привычки пить воду просто нет — до сих пор.
Доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес отмечает: обезвоживание — это дополнительный стресс для организма, который усиливает воспаление и старит человека на клеточном уровне. Поэтому вода не только оздоравливает ваш организм в моменте, она буквально продлевает вашу жизнь. Авторы опубликованного в
А сколько воды надо пить? Норма употребления жидкости человеком — 30-50 мл на 1 кг веса, это примерно 2-2,5 литра в день. При этом считаются все напитки, где есть вода. В жару и при тяжелых физических нагрузках пить нужно еще больше.
Пейте черный кофе
Если каждое ваше утро начинается с кофе, постарайтесь не добавлять в него подсластители или молоко, сливки. Сам по себе кофе — отличный противовоспалительный напиток, богатый полифенолами и антиоксидантами. Пользу этого напитка подтвердили многие ученые.
Однако важно помнить: в большинстве исследований говорится о пользе обычного черного кофе без добавок. При этом эксперты выяснили, что большое количество добавленного сахара в напитках связано с высоким уровнем воспаления, пишет
Полюбите травяные чаи
Как отмечает доктор медицинских наук Триста Бест, травяные чаи не только согревают и успокаивают, но и обладают мощным противовоспалительным эффектом благодаря фитонутриентам в составе.
Например, чай из гибискуса богат витамином С. Аскорбиновая кислота уменьшает воспаление, а также способствует выработке коллагена — главного белка молодости.
Добавьте в свой напиток авокадо
О пользе воды с лимоном известно очень многое. А что насчет того, чтобы попробовать добавить в свой напиток авокадо? Особенно хорош этот фрукт в составе смузи.
Авокадо — кладезь полезных мононенасыщенных жиров, которые снижают маркеры воспаления в крови. Кроме того, в этом фрукте много полифенолов. Эти антиоксиданты снижают уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Еще в авокадо есть витамин Е, который делают нашу кожу увлажненной и молодой. Наконец, в авокадо есть каротиноид лютеина, который позволяет сохранить остроту зрения в преклонном возрасте.