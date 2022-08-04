Пейте воду

Совет пить достаточно воды может показаться избитым, но от этого он не становится менее рабочим. Тем более, что в нашей стране привычки пить воду просто нет — до сих пор.

Доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес отмечает: обезвоживание — это дополнительный стресс для организма, который усиливает воспаление и старит человека на клеточном уровне. Поэтому вода не только оздоравливает ваш организм в моменте, она буквально продлевает вашу жизнь. Авторы опубликованного в Nutrition Reviews выяснили, что обезвоживание и недостаток электролитов связаны с риском преждевременной смерти и болезнями.

А сколько воды надо пить? Норма употребления жидкости человеком — 30-50 мл на 1 кг веса, это примерно 2-2,5 литра в день. При этом считаются все напитки, где есть вода. В жару и при тяжелых физических нагрузках пить нужно еще больше.