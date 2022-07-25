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Впереди больше месяца лета, и жара явно не собирается сдавать позиций. В некоторых регионах России прогнозируют температуру выше 40 и даже 50 градусов тепла. Далеко не всем людям легко адаптироваться к такой погоде.

Кому особенно важно следить за самочувствием в жару? Как уберечь здоровье от палящего зноя? Об этом рассказывает терапевт Марат Фаррахов.

Марат Фаррахов
Медицина

Врач-терапевт

vk.com/doctor_farrakhov

Врач напомнил: когда россияне столкнулись с аномально жарким летом в 2010 году, избыточная смертность от болезней сердечно-сосудистой системы составила 54 тысячи, причем 11 тысяч из этого числа — это жители Москвы, относительно северного города с развитой инфраструктурой. Поэтому не стоит недооценивать опасность жаркой погоды — она действительно может убить.

Кто находится в группе риска? Фаррахов в своей группе в соцсети назвал 5 групп:

  • Любой человек, который долго находится под солнцем, рискует получить тепловой удар. Однако особенно рискуют те, кто вынужден работать на свежем воздухе, занимаясь физическим трудом. Если при этом одеться в плотную одежду и забывать о воде, ситуация может стать еще хуже;

  • Особенно жара опасна для пожилых людей и детей: им лучше не выходить на улицу в самые жаркие часы и пить побольше воды;

  • Также высокие температуры плохо влияют на людей с хроническими болезнями. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой: гипертоникам, больным стенокардией и хронической сердечной недостаточностью в жару может быть особенно непросто. Кстати, еще в знойные дни тяжело тем, кому диагностировали бронхиальную астму;

  • Кроме того, в жаркую погоду страдают люди, привыкшие принимать стимуляторы нервной и сосудистой системы. Речь не об экзотических наркотиках, а о том, чем грешат большинство из нас: кофеин, алкоголь, сигареты. Все это перегружает сосуды, нарушает теплообмен и водно-электролитный баланс. В жару от стимуляторов лучше отказаться;

  • Наконец, жара очень опасна для лиц с психическими расстройствами. Такая погода способствует повышению риска суицидального и агрессивного настроения.

Еще к перечню тех, кто особенно рискует в жару, можно добавить следующие группы:

  • Люди с ожирением;

  • Любители жирного и сладкого;

  • Больные атеросклерозом.

Кстати, а еще жара может менять действие препаратов. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.

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Как же помочь себе в жару? Терапевт перечислил несколько простых, но эффективных правил. По возможности постарайтесь не находится под солнцем в период с 11 до 16 часов. Если выйти на улицу нужно, возьмите с собой бутылку воды, веер, наденьте головной убор и оденьтесь максимально легко. В случае, если во время прогулки вы почувствуете, что вам становится плохо, появится слабость, легкость в голове и учащенное сердцебиение — зайдите в помещение, сядьте под кондиционер и попросите окружающих о помощи.

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Все знают о том, как важно пить достаточно воды в жару. Если у вас есть дети или пожилые родственники, лучше внимательно следить за тем, сколько воды они пьют в течение дня. Дело в том, что люди старше 65 лет не могут чувствовать жажду.

С возрастом люди хуже ощущают потребность в воде, даже когда у них уже видны первые признаки обезвоживания. Поэтому не забывайте предлагать воду родным в возрасте. А вот от чая и кофе им лучше отказаться — эти напитки только усиливают обезвоживание.

Сколько нужно пить воды?  Врачи рекомендуют пить не менее 30-60 мл на 1 кг веса человека. То есть если вы весите 60 кг, пить нужно примерно 1,5 — 2 литра воды в день. Фаррахов советует взять пластиковую бутылку нужного объема, налить в нее воду и таким образом отслеживать, сколько вы выпили. Такой метод поможет дешево и эффективно улучшить самочувствие.

Дарья Гапионок