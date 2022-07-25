Впереди больше месяца лета, и жара явно не собирается сдавать позиций. В некоторых регионах России прогнозируют температуру выше 40 и даже 50 градусов тепла. Далеко не всем людям легко адаптироваться к такой погоде.
Кому особенно важно следить за самочувствием в жару? Как уберечь здоровье от палящего зноя? Об этом рассказывает терапевт Марат Фаррахов.
Врач напомнил: когда россияне столкнулись с аномально жарким летом в 2010 году, избыточная смертность от болезней сердечно-сосудистой системы составила 54 тысячи, причем 11 тысяч из этого числа — это жители Москвы, относительно северного города с развитой инфраструктурой. Поэтому не стоит недооценивать опасность жаркой погоды — она действительно может убить.
Кто находится в группе риска? Фаррахов
Любой человек, который долго находится под солнцем, рискует получить тепловой удар. Однако особенно рискуют те, кто вынужден работать на свежем воздухе, занимаясь физическим трудом. Если при этом одеться в плотную одежду и забывать о воде, ситуация может стать еще хуже;
Особенно жара опасна для пожилых людей и детей: им лучше не выходить на улицу в самые жаркие часы и пить побольше воды;
Также высокие температуры плохо влияют на людей с хроническими болезнями. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой: гипертоникам, больным стенокардией и хронической сердечной недостаточностью в жару может быть особенно непросто. Кстати, еще в знойные дни тяжело тем, кому диагностировали бронхиальную астму;
Кроме того, в жаркую погоду страдают люди, привыкшие принимать стимуляторы нервной и сосудистой системы. Речь не об экзотических наркотиках, а о том, чем грешат большинство из нас: кофеин, алкоголь, сигареты. Все это перегружает сосуды, нарушает теплообмен и водно-электролитный баланс. В жару от стимуляторов лучше отказаться;
Наконец, жара очень опасна для лиц с психическими расстройствами. Такая погода способствует повышению риска суицидального и агрессивного настроения.
Еще к перечню тех, кто особенно рискует в жару, можно добавить следующие группы:
Люди с ожирением;
Любители жирного и сладкого;
Больные атеросклерозом.
Кстати, а еще жара может менять действие препаратов. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
Как же помочь себе в жару? Терапевт перечислил несколько простых, но эффективных правил. По возможности постарайтесь не находится под солнцем в период с 11 до 16 часов. Если выйти на улицу нужно, возьмите с собой бутылку воды, веер, наденьте головной убор и оденьтесь максимально легко. В случае, если во время прогулки вы почувствуете, что вам становится плохо, появится слабость, легкость в голове и учащенное сердцебиение — зайдите в помещение, сядьте под кондиционер и попросите окружающих о помощи.
Все знают о том, как важно пить достаточно воды в жару. Если у вас есть дети или пожилые родственники, лучше внимательно следить за тем, сколько воды они пьют в течение дня. Дело в том, что люди старше 65 лет не могут чувствовать жажду.
С возрастом люди хуже ощущают потребность в воде, даже когда у них уже видны первые признаки обезвоживания. Поэтому не забывайте предлагать воду родным в возрасте. А вот от чая и кофе им лучше отказаться — эти напитки только усиливают обезвоживание.
Сколько нужно пить воды? Врачи рекомендуют пить не менее 30-60 мл на 1 кг веса человека. То есть если вы весите 60 кг, пить нужно примерно 1,5 — 2 литра воды в день. Фаррахов советует взять пластиковую бутылку нужного объема, налить в нее воду и таким образом отслеживать, сколько вы выпили. Такой метод поможет дешево и эффективно улучшить самочувствие.