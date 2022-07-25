Все знают о том, как важно пить достаточно воды в жару. Если у вас есть дети или пожилые родственники, лучше внимательно следить за тем, сколько воды они пьют в течение дня. Дело в том, что люди старше 65 лет не могут чувствовать жажду.

С возрастом люди хуже ощущают потребность в воде, даже когда у них уже видны первые признаки обезвоживания. Поэтому не забывайте предлагать воду родным в возрасте. А вот от чая и кофе им лучше отказаться — эти напитки только усиливают обезвоживание.

Сколько нужно пить воды? Врачи рекомендуют пить не менее 30-60 мл на 1 кг веса человека. То есть если вы весите 60 кг, пить нужно примерно 1,5 — 2 литра воды в день. Фаррахов советует взять пластиковую бутылку нужного объема, налить в нее воду и таким образом отслеживать, сколько вы выпили. Такой метод поможет дешево и эффективно улучшить самочувствие.