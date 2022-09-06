Как определить свои биологические часы и понять, по какому времени вы должны жить

Как определить свою «птичку»

Самым точным, но и самым дорогим методом будет определение гена, кодирующего ваши биоритмы. Помимо этой, при проведении ДНК-тестирования можно узнать о себе много новой и полезной информации. Но стоят такие тесты дорого, проводятся далеко не везде и точно не по полису ОМС. Поэтому можно определить хронотип более доступными методами. Учеными разработаны тесты, которые можно пройти, чтобы определить — какая вы «птичка». Есть опросник Хорна-Остберга, в котором нужно не торопясь, внимательно вчитавшись, ответить на ряд вопросов (их около 20 в зависимости от модификации).

Еще проще — провести тест Хильдебрандта. В течение трех дней подряд, только проснувшись самостоятельно, без будильника, в комфортное время, не вставая с кровати, подсчитайте свой пульс и количество вдохов, которое делаете за минуту. Затем разделите частоту сокращений сердца на частоту дыхания. Если итоговое число меньше 4 — вы «сова», если больше — «жаворонок». Если получилось 4 или очень близко (3,9-4,1) — «голубь».

Еще один тест, который проводится достаточно просто — температурный. Измеряйте утром, до подъем с кровати температуру в подмышке в течение 3 дней. Затем вставайте и занимайтесь привычными делами. Через час измерьте ее еще раз. При повышении температуры на 0,8 градуса и более относит вас к «совам». Изменение на 0,3 градуса или меньше — к «жаворонкам». Размах от 0,4 до 0,7 — это «голубь».