Когда надо пить черный кофе, чтобы не повышался сахар

Кофе — некалорийный продукт и вполне подходит для пациентов с диабетом, если не добавлять в него сахар, сиропы и молоко. Кофе при умеренном употреблении даже полезен тем, что стимулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта, считается хорошим антиоксидантом, желчегонным средством, и те, кто пьет его, имеет меньшие риски заработать хронические заболевания печени.

Но оказывается даже черный кофе способен повышать сахар в крови . Согласно исследованию, употребление двух чашек кофе перед завтраком может повысить уровень сахара в крови на 50%.

Это происходит потому, что кофеин блокирует белок под названием аденозин, который «сообщает» организму, сколько инсулина ему нужно вырабатывать, и позволяет клеткам правильно на него реагировать. Следовательно, употребление кофе может препятствовать выработке инсулина, тем самым повышая уровень сахара в крови.