кофе польза вред
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Диабетики и те, кто контролирует уровень сахара в крови, знают, что лучший способ оставаться здоровым и держать глюкозу под контролем — придерживаться определенной диеты. В первую очередь, отказаться от сладкого и быстрых углеводов.

Но многие совершают невольную ошибку, когда пьют вроде бы безобидный черный кофе без сахара и молока. Об этом рассказали исследователи.

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Когда надо пить черный кофе, чтобы не повышался сахар

Кофе — некалорийный продукт и вполне подходит для пациентов с диабетом, если не добавлять в него сахар, сиропы и молоко. Кофе при умеренном употреблении даже полезен тем, что стимулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта, считается хорошим антиоксидантом, желчегонным средством, и те, кто пьет его, имеет меньшие риски заработать хронические заболевания печени.

Но оказывается даже черный кофе способен повышать сахар в крови. Согласно исследованию, употребление двух чашек кофе перед завтраком может повысить уровень сахара в крови на 50%.

Это происходит потому, что кофеин блокирует белок под названием аденозин, который «сообщает» организму, сколько инсулина ему нужно вырабатывать, и позволяет клеткам правильно на него реагировать. Следовательно, употребление кофе может препятствовать выработке инсулина, тем самым повышая уровень сахара в крови.

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Кофе и уровень кортизола

Кофеин до завтрака также может повысить и уровень кортизола. Это гормон стресса, который препятствует высвобождению инсулина.

Поэтому ученые рекомендуют утром обязательно съесть завтрак — сбалансированный и сытный, а уже затем пить кофе. Иначе в крови может повыситься уровень сахара.

Если кофе вам жизненно необходим как самый первый утренний напиток, то выбирайте кофе без кофеина как альтернативу.

Ирина Кононенко
Ирина Кононенко
диетология

нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf.

- Уровень кортизола достигает пика около 7 часов утра. Кортизол — это гормон, который дает вам заряд энергии, поэтому, если вы не страдаете недосыпанием, рано утром все равно чувствуете себя бодрыми — даже без допинга, — рассказала «Доктору Питеру» нутрициолог Ирина Кононенко. — Поэтому воздержитесь от кофеина в течение нескольких часов после пробуждения, и выпейте чашечку ароматного напитка, как только уровень кортизола начнет снижаться.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о 7 тревожных признаках, что вы перебрали с кофеином.

Ранее врачи предупреждали, с чем нельзя пить кофе (например, с сырниками и творогом, витаминами, алкоголем и даже мясом) и в какое время пить его не рекомендуется. Так, кофе натощак может вызвать дискомфорт в желудке и изжогу, а после обеда — бессонницу.

Анна Майская