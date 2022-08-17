Диабетики и те, кто контролирует уровень сахара в крови, знают, что лучший способ оставаться здоровым и держать глюкозу под контролем — придерживаться определенной диеты. В первую очередь, отказаться от сладкого и быстрых углеводов.
Но многие совершают невольную ошибку, когда пьют вроде бы безобидный черный кофе без сахара и молока.
Когда надо пить черный кофе, чтобы не повышался сахар
Кофе — некалорийный продукт и вполне подходит для пациентов с диабетом, если не добавлять в него сахар, сиропы и молоко. Кофе при умеренном употреблении даже полезен тем, что стимулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта, считается хорошим антиоксидантом, желчегонным средством, и те, кто пьет его, имеет меньшие риски заработать хронические заболевания печени.
Но оказывается даже черный кофе способен повышать сахар в крови. Согласно исследованию, употребление двух чашек кофе перед завтраком может повысить уровень сахара в крови на 50%.
Это происходит потому, что кофеин блокирует белок под названием аденозин, который «сообщает» организму, сколько инсулина ему нужно вырабатывать, и позволяет клеткам правильно на него реагировать. Следовательно, употребление кофе может препятствовать выработке инсулина, тем самым повышая уровень сахара в крови.
Кофе и уровень кортизола
Кофеин до завтрака также может повысить и уровень кортизола. Это гормон стресса, который препятствует высвобождению инсулина.
Поэтому ученые рекомендуют утром обязательно съесть завтрак — сбалансированный и сытный, а уже затем пить кофе. Иначе в крови может повыситься уровень сахара.
Если кофе вам жизненно необходим как самый первый утренний напиток, то выбирайте кофе без кофеина как альтернативу.
нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf.
- Уровень кортизола достигает пика около 7 часов утра. Кортизол — это гормон, который дает вам заряд энергии, поэтому, если вы не страдаете недосыпанием, рано утром все равно чувствуете себя бодрыми — даже без допинга, — рассказала «Доктору Питеру» нутрициолог Ирина Кононенко. — Поэтому воздержитесь от кофеина в течение нескольких часов после пробуждения, и выпейте чашечку ароматного напитка, как только уровень кортизола начнет снижаться.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о 7 тревожных признаках, что вы перебрали с кофеином.
Ранее врачи предупреждали, с чем нельзя пить кофе (например, с сырниками и творогом, витаминами, алкоголем и даже мясом) и в какое время пить его не рекомендуется. Так, кофе натощак может вызвать дискомфорт в желудке и изжогу, а после обеда — бессонницу.