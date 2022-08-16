Последние исследования

Для исследования ученые из Университета Лома Линда в Калифорнии спросили почти 30 тысяч мужчин об их диетах, а затем в течение 8 лет отслеживали данные об их здоровье. У 1254 мужчин обнаружили рак предстательной железы.

Среди участников исследования были канадцы и американцы — в том числе, веганы, исключившие молочку из рациона, а также пьющие молоко довольно редко и употреблявшие его ежедневно.

Оказалось, что у мужчин, которые пили больше всего молока (не менее 1 стакана в день), риск рака простаты был выше на 27% по сравнению с теми, кто употреблял этот напиток нечасто.

По сравнению с мужчинами, которые никогда не употребляли молочные продукты, у тех, кто пил их хотя бы изредка, вероятность развития рака простаты была на 60% выше.

Чтобы получить эти результаты, ученые учитывали и другие потенциальные факторы риска, включая семейный анамнез, вес, калорийность пищи, употребление алкоголя, уровень физической активности и отношение к курению.

Что важно — риск рака простаты у мужчин совершенно не зависел от жирности употребляемого молока — он был высоким как у тех, кто пил обезжиренную молочку, так и у тех, кто предпочитал жирное молоко.

А вот йогурт и сыр реабилитированы — исследователи не нашли убедительных доказательств того, что эти продукты влияют на риск развития рака простаты.

Результаты исследования также не показали связи между употреблением кальция (из продуктов или пищевых добавок) и риском рака простаты.