Просыпаетесь каждую ночь в одно и то же время? Это может быть симптомом серьезной болезни

- Как правило, ночные пробуждения безвредны и не означают бессонницу, — говорит психолог клиники Кливленда Алекса Кейн. — Возможно, у вас раньше была причина просыпаться в это время, например, плач ребенка. И тело привыкло к этому. Или это ваши собственные циркадные ритмы. Если вы потом легко засыпаете, проблемы нет.

В проблему это превращается, если после пробуждения вы испытываете тревогу, беспокойство или разочарование. Значит резко активировалась ваша симпатическая нервная система, реакция «бей и беги».

- Когда так происходит, мозг резко переключается из режима сна в режим бодрствования, — объясняет эксперт. — Сердце бьется быстрее, давление подскакивает и снова уснуть уже трудно. Вот такая реакция может привести к полномасштабному нарушению сна.

Вторая причина регулярных пробуждений в одно и то же время — ночные апноэ, когда человек перестает дышать во время сна и просыпается от этого. Предположить апноэ можно, если, проснувшись, вы чувствуете, что вам не хватает воздуха, вы как будто задыхаетесь. Среди других симптомов: храп, а также дневная сонливость.

Недооценивать апноэ нельзя — это очень серьезное расстройство.

- Обязательно обратитесь к неврологу или сомнологу, — говорит доктор Кейн. — Если апноэ не вылечить, оно может провоцировать болезни сердца, ожирение и диабет.