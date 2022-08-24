Просыпаетесь каждую ночь в одно и то же время? Это может быть симптомом серьезной болезни

Внутренний будильник — это, конечно, хорошо, но не когда он заведен на 2:30 ночи. А так бывает, и потом еще лежи в темноте и пытайся заснуть снова. Неприятно, правда?
Но просто «неприятно» — это полбеды и грозит лишь тем, что вы не выспитесь, а утром будете как сонная муха. Врачи предупреждают, что такие ночные пробуждения могут быть признаком проблем со здоровьем.
Психолог, сомнолог
- Как правило, ночные пробуждения безвредны и не означают бессонницу, —
В проблему это превращается, если после пробуждения вы испытываете тревогу, беспокойство или разочарование. Значит резко активировалась ваша симпатическая нервная система, реакция «бей и беги».
- Когда так происходит, мозг резко переключается из режима сна в режим бодрствования, — объясняет эксперт. — Сердце бьется быстрее, давление подскакивает и снова уснуть уже трудно. Вот такая реакция может привести к полномасштабному нарушению сна.
Вторая причина регулярных пробуждений в одно и то же время — ночные апноэ, когда человек перестает дышать во время сна и просыпается от этого. Предположить апноэ можно, если, проснувшись, вы чувствуете, что вам не хватает воздуха, вы как будто задыхаетесь. Среди других симптомов: храп, а также дневная сонливость.
Недооценивать апноэ нельзя — это очень серьезное расстройство.
- Обязательно обратитесь к неврологу или сомнологу, — говорит доктор Кейн. — Если апноэ не вылечить, оно может провоцировать болезни сердца, ожирение и диабет.
Проснулись? Встаньте!
Что вы обычно делаете, если проснулись ночью и не можете снова уснуть? Скорее всего, вертитесь, крутитесь, считаете овец и покорно ждете, когда сон снова придет. Врач предупреждает, в норме процесс повторного засыпания занимает 15-20 минут. Если же вы бодрствуете дольше, надо встать с кровати.
- Наш мозг очень ассоциативен, — объясняет психолог. — То есть, если мы долго лежим в кровати, но не спим, мозг может соотнести постель с бодрствованием, беспокойством и местом для раздумий. Если вы встанете, такая ассоциация будет разрушена.
Телу нужно будет время, чтобы успокоиться и вновь почувствовать сонливость. Доктор Кейн советует не пользоваться в это время смартфоном, не проверять почту и не думать о делах, чтобы мозг не решил, что пора просыпаться и работать. Лучше всего помедитировать, почитать что-то скучное и глубоко подышать. А когда почувствуете, что сон возвращается, можете снова лечь в кровать.