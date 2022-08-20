Почему люди говорят во сне и чем это опасно: объясняет гипнотерапевт

Кто чаще болтает и храпит, страдает от апноэ

В принципе, разговоры во сне типичны для многих людей. Но если говорить об их комбинации с храпом и остановками дыхания, чаще этим страдают люди, злоупотребляющие алкоголем, работающие в стрессовых условиях и те, кто имеет лишний вес.

Дополнительно проблема возможна у аллергиков и людей с хроническими патологиями в области носоглотки и придаточных пазух. У этой категории людей нарушено нормальное носовое дыхание. Закономерно ухудшит ночной сон прием пищи на ночь, поскольку организму нужно время, чтобы ее усвоить.

Проблема также возможна у людей, принимающих лекарственные препараты, заядлых курильщиков, тех, кто страдает от проблем со щитовидной железой и легочными патологиями (астма, эмфизема, бронхиты).

Как «отучить» себя разговаривать во сне?

Существует такое понятие, как «гигиена сна». И одно из основных правил — готовиться ко сну, замедляя все активные процессы, всю социальную активность уже за несколько часов до сна. Стоит соблюдать социальный джет-лаг, создать для себя режим сна и отдыха и еще массу простых вещей (ванна, книга перед сном и т.д.), которые достаточно включить в правила своей жизни, чтобы перенести разговоры из своих снов в дневную социальную сферу.