Почему люди говорят во сне и чем это опасно: объясняет гипнотерапевт

Каждый из нас время от времени, кто-то чаще, кто-то реже, от родных и близких слышал слова: «А ты сегодня во сне разговаривал (или разговаривала!)». И помимо тревоги и опасений сказать что-то «не то», есть причины, по которым эти разговоры совсем не полезны.
Если же разговоры, бормотание во сне сопровождаются храпом или периодическим остановками дыхания — это еще более серьезная ситуация. Люди, которые страдают от данной проблемы, хуже спят, их ночной отдых не полноценный, они страдают от дневной сонливости. Но и это не самое страшное. «Доктор Питер» выделил самые ключевые опасности для здоровья из-за разговоров во сне и остановок дыхания вместе с Ириной Нуждовой, врачом, психологом, гипнотерапевтом.
Почему люди говорят во сне
Разговоры во сне — это отражение работы мозга, который с засыпанием не прекращает свою работу. В ходе анализа событий, происходивших днем, мозг может допускать разговоры, которые обычно бессвязны и не имеют никакого смысла.
Среди ключевых причин, в силу которых люди могут говорить во сне, можно выделить:
Развитие нервной системы в детском возрасте, освоение новых слов и предложений.
Физический или психический стресс, перенесенные потрясения, из-за которых мозгу нужно «выговориться».
Наследственность — если ваши родители по ночам говорят, есть вероятность того, что и вы будете ночным «болтуном».
Эпилепсия или иные психические патологии.
Лунатизм, при котором помимо разговоров возможно еще и хождение по дому.
Чем глубже сон — тем бодрее мозг
Каждый из нас знает, что ночью все функции организма замедляются, в том числе и активность головного мозга, который тоже должен отдыхать. И чем глубже сон, тем более бодрыми, «свежими» мы себя чувствуем утром. Если ночной сон страдает из-за храпа, пробуждений, разговоров или остановок дыхания — хорошего отдыха ждать не стоит.
Простой эксперимент
Чтобы понять, мешают ли разговоры нормальному сну, проведите сами с собой очень небольшой эксперимент — поговорите вслух и лежа на спине. Обратите внимание, что это не очень удобно: при разговоре выделяется слюна, которую хочется сглотнуть, а в горизонтальном положении можно «закашляться», «поперхнуться слюной», легкие не могут расправиться должным образом, чтобы хватало дыхания. Чтобы «продышаться», мы начинаем «ворочаться» в постели, принимая более удобное положение.
Таким образом, своими собственными разговорами мы себя «слегка пробуждаем», переходит в поверхностный сон (полудрему). Этот процесс делает наш сон некачественным, снижая время, когда мозг и тело может полноценно отдохнуть и «перезагрузиться». Таким образом, «наговорившись» во сне, утром мы встаем уставшими и желающими поспать еще!
Ночное апноэ — пугающая тишина
Особенно тревожна ситуация, когда помимо разговоров, человек громко храпит или у него периодически останавливается дыхание. Со стороны это слышится жутко — после периода храпа, громкого и раскатистого, наступает звенящая тишина. 10-20-40 секунд напряженной, звенящей тишины. После этого нередко возникает судорожный, громкий вдох, и человек снова дышит и храпит.
Помимо того, что подобные ночные «концерты» с разговорами и храпом, сменяющееся пугающими паузами, могут испортить нервы близких и личные отношения, они еще и опасны для собственного здоровья. Во время пауз мозг лишается поступления кислорода, а уровень углекислоты растет. Если подобные паузы происходят не более 5 раз за ночь, а длятся не дольше 10-20 секунд, это не столь опасно. Если же дольше и чаще — пора к врачу.
Топ опасностей
Среди самых тяжелых патологий, которыми грозит апноэ сна, можно выделить:
Повышение риска инфаркта.
Развитие проблем с сердцем, вплоть до сердечной недостаточности.
Внезапная смерть из-за остановки работы сердца и дыхания.
Сильная сонливость днем, из-за которой возможны ДТП, производственные аварии, травмы.
Повышение артериального давления, устойчивое к антигипертензивной терапии.
Повышение уровня стресса, что ведет за собой нарушения метаболизма и связанные с этим ожирение, диабет, проблемы щитовидной железы, надпочечников.
Повышение риска инсультов.
Кто чаще болтает и храпит, страдает от апноэ
В принципе, разговоры во сне типичны для многих людей. Но если говорить об их комбинации с храпом и остановками дыхания, чаще этим страдают люди, злоупотребляющие алкоголем, работающие в стрессовых условиях и те, кто имеет лишний вес.
Дополнительно проблема возможна у аллергиков и людей с хроническими патологиями в области носоглотки и придаточных пазух. У этой категории людей нарушено нормальное носовое дыхание. Закономерно ухудшит ночной сон прием пищи на ночь, поскольку организму нужно время, чтобы ее усвоить.
Проблема также возможна у людей, принимающих лекарственные препараты, заядлых курильщиков, тех, кто страдает от проблем со щитовидной железой и легочными патологиями (астма, эмфизема, бронхиты).
Как «отучить» себя разговаривать во сне?
Существует такое понятие, как «гигиена сна». И одно из основных правил — готовиться ко сну, замедляя все активные процессы, всю социальную активность уже за несколько часов до сна. Стоит соблюдать социальный джет-лаг, создать для себя режим сна и отдыха и еще массу простых вещей (ванна, книга перед сном и т.д.), которые достаточно включить в правила своей жизни, чтобы перенести разговоры из своих снов в дневную социальную сферу.