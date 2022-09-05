Кардиолог Пирожников назвал нормы пульса в разном возрасте

Наверняка вы хоть раз видели такую сцену в кино: человек лежит без сознания, никто не понимает, жив он или нет. Чтобы разобраться, актер прикладывает к шее пострадавшего ладонь — прощупывает пульс. Потом облегченно вздыхает или, наоборот, медленно опускает голову и прикрывает глаза. По реакции зритель сразу понимает, какое развитие получит сюжет фильма в ближайшие минуты.

Пульс — один из главных показателей, позволяющих легко и быстро оценить и контролировать состояние сердечно-сосудистой системы. Когда ваш пульс слишком быстрый или, наоборот, замедленный, то это может сигналить о серьезных проблемах со здоровьем, говорит кардиолог Владимир Пирожников.