Кардиолог Пирожников назвал нормы пульса в разном возрасте

Наверняка вы хоть раз видели такую сцену в кино: человек лежит без сознания, никто не понимает, жив он или нет. Чтобы разобраться, актер прикладывает к шее пострадавшего ладонь — прощупывает пульс. Потом облегченно вздыхает или, наоборот, медленно опускает голову и прикрывает глаза. По реакции зритель сразу понимает, какое развитие получит сюжет фильма в ближайшие минуты.
Пульс — один из главных показателей, позволяющих легко и быстро оценить и контролировать состояние сердечно-сосудистой системы. Когда ваш пульс слишком быстрый или, наоборот, замедленный, то это может сигналить о серьезных проблемах со здоровьем, говорит кардиолог Владимир Пирожников.
Врач-терапевт, кардиолог — аритмолог, функциональный диагност, экперт по кардионеврологии. Специалист клиники НАКФФ
Что такое пульс
- Пульс — это колебания сосудов, которые соответствуют сокращениям сердечной мышцы и выбросом крови в большой круг кровообращения. У большинства взрослых здоровых людей в состоянии покоя частота пульса, также как и частота сердечных сокращений, составляет 60–90 ударов в минуту. В норме частота сердечных сокращений должна соответствовать частоте пульса, — говорит врач.
От чего зависит норма
Частота пульса в первую очередь зависит от пола и возраста человека. Так, например, женское сердце в соотношении с телом меньше по размеру, нежели мужское, поэтому сердечная мышца сокращается чаще, чтобы обеспечить адекватный кровоток в организме.
Совершенно другие показатели будут у младенцев: у них сердечная мышца еще не до конца сформирована, поэтому сокращается чаще, ударов в минуту она делает гораздо больше.
- Организм растет, с годами частота пульса снижается, а в преклонном возрасте вновь повышается, что обусловлено возрастными изменениями в сердечной мышце и сосудах, — объясняет кардиолог.
Любопытная деталь: частота нашего пульса напрямую связана с температурой тела. Так, при повышении температуры тела на 1 градус частота сердцебиений увеличивается на 10 ударов в минуту. Это естественная реакция организма. Поэтому у болеющего человека пульс может участится на 10, 20, а то и 30 ударов в минуту — все вернется в норму, как только температура спадет до привычных 36,6 градуса.
В среднем показатели пульса у женщин находятся в пределах 60–80 ударов в минуту, физиологическое повышение частоты пульса (на 10-15 ударов в минуту) наблюдается при беременности, что связано с увеличением объема циркулирующей крови и формированием третьего круга кровообращения — плацентарного.
У мужчин частота пульса обычно остается в пределах 60–75 ударов за минуту, рассказывает кардиолог.
Что касается нормы у детей, то здесь диапазон очень широкий — все зависит от возраста ребенка. Например, для новорожденного нормальными значениями будут 120-140 ударов в одну минуту, для четырехлетнего ребенка — 100-105 ударов в минуту, а к 15 годам частота пульса уже приближается к нормам взрослого человека (70-76 ударов в минуту).
Считаем свои показатели
Пульс легко прощупать на запястье — достаточно приложить к месту напротив больного пальца указательный и средний пальцы. Вы будете ощущать «толчки» — это сокращается ваше сердце.
Чтобы посчитать пульс, вам надо засечь 60 секунд — для этого отлично подойдет таймер, который сейчас есть в каждом смарфтоне. А затем сравнить результаты с нормами, которые приведены ниже.
Нормы пульса в разном возрасте
0–1 месяц — от 120 (минимальный показатель) до 180 (максимальный показатель) ударов в минуту;
1–12 месяцев — от 110 до 170;
1–4 года — от 100 до 160;
4–6 лет — от 90 до 130;
6–8 лет — от 80 до 120;
8–10 лет — от 70 до 110;
10–15 лет — от 60 до 100;
15–30 лет — от 60 до 80;
30–40 лет — от 55 до 95;
40–60 лет — от 50 до 95;
60–80 лет — от 70 до 90.
Показатели пульса могут меняться в зависимости от многих факторов:
физической нагрузки,
психоэмоционального состояния,
приема некоторых медикаментов,
временного переохлаждения или перегрева.
- На общие отклонения от нормы частоты пульса сильно влияют вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем), условия труда (как тяжелый физический труд, так и, напротив, малоподвижная сидячая работа), вес, возраст, заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Если вы понимаете, что ваш пульс учащенный или, наоборот, слишком медленный, то стоит показаться врачу. Доктор соберет анамнез и определит, почему показатели далеки он нормы, — заключил кардиолог.
Когда нужно срочно в больницу
Следует обратиться за медицинской помощью, если ненормальный сердечный ритм — слишком медленный или слишком быстрый — возникает со следующими симптомами, рассказывал Джим Лю, кардиолог из Медицинского центра Векснера Университета:
Боль в груди;
Сильный стук в груди;
Головокружение.