- Отсюда и курсы по 3-4 раза в год, и проблемы особо не решаются, — пояснила доктор в своем телеграм-канале.

По словам Татьяны Стецкой, все внутривенные инфузии — капельницы назначаются в основном в экстренных ситуациях, когда врачам надо быстро доставить в организм высокие дозы препарата. В неврологии они тоже используются, но не так часто, как многим кажется. Например, их применяют при обострении рассеянного склероза (пульс-терапия) или при лечении лекарственно-индуцированной головной боли. В остальных случаях, когда нет реальных показаний, лишний раз в вену лучше не лезть — можно получить серьезные эффекты, но не те, на которые рассчитывает пациент. Врач назвала лишь некоторые из них, которые часто встречаются в практике:

постинъекционные абсцессы, эмболия сосудов, гематомы, некроз тканей.

- Наш организм устроен гораздо сложнее, чем мы думаем. Наши сосуды — не мусорные баки, которые нужно чистить 3-4 раза в год, а наш мозг — не грядка с капустой, которую нужно удобрять и подпитывать, — еще раз напомнила Татьяна Стецкая.