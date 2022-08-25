Невролог Стецкая рассказала об опасности капельниц для «подпитки мозга» и чистки сосудов
Фото
iStockphoto

Подобные курсы чистки сосудов и улучшения мозгового кровообращения проходят обычно по несколько раз в год. Некоторые говорят, что им реально становится лучше. Как объясняет врач-невролог Татьяна Стецкая, дело — в эффекте плацебо, который к тому же дает только временное облегчение.

Татьяна Стецкая
Неврология

Врач-невролог, кандидат медицинских наук

t.me/doctor_steckaya

- Отсюда и курсы по 3-4 раза в год, и проблемы особо не решаются, — пояснила доктор в своем телеграм-канале.

По словам Татьяны Стецкой, все внутривенные инфузии — капельницы назначаются в основном в экстренных ситуациях, когда врачам надо быстро доставить в организм высокие дозы препарата. В неврологии они тоже используются, но не так часто, как многим кажется. Например, их применяют при обострении рассеянного склероза (пульс-терапия) или при лечении лекарственно-индуцированной головной боли. В остальных случаях, когда нет реальных показаний, лишний раз в вену лучше не лезть — можно получить серьезные эффекты, но не те, на которые рассчитывает пациент. Врач назвала лишь некоторые из них, которые часто встречаются в практике:

  1. постинъекционные абсцессы,

  2. эмболия сосудов,

  3. гематомы,

  4. некроз тканей.

- Наш организм устроен гораздо сложнее, чем мы думаем. Наши сосуды — не мусорные баки, которые нужно чистить 3-4 раза в год, а наш мозг — не грядка с капустой, которую нужно удобрять и подпитывать, — еще раз напомнила Татьяна Стецкая.

Читайте также

Вместо «капельниц для мозга» доктор посоветовала использовать другие, более эффективные методы улучшения самочувствия и работы мозга. А именно:

  • заниматься спортом,

  • следить за весом,

  • достаточно спать,

  • учиться,

  • следить за эмоциональным состоянием.

Также ранее врач-невролог Дмитрий Хуторов предупреждал, что многие под профилактикой инсульта понимают курсы нейрометаболических препаратов для «чистки сосудов» или госпитализацию в стационар, чтобы «прокапаться». Однако, по словам врача, такие меры никак не влияют на снижение риска сосудистой катастрофы.

Как можно улучшить кровообращение мозга с помощью питания, читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также

5 скрытых причин, почему мозг работает не в полную силу

Если вы стали замечать, что голова все время будто в тумане или вы стали медленнее соображать, попробуйте вспомнить, чем болели в последнее время. Возможно, причина «проблем с головой» в других заболеваниях.

Зарубежные эксперты приводили в пример 5 причин, которые влияют на память и скорость восприятия информации.

  1. Деменция. Если проблемы с памятью стали ежедневным явлением, возможно, это первые признаки деменции. Стоит сходить на прием к неврологу.

  2. Проблемы со слухом. Ученые пришли к выводу, что даже легкая потеря слуха удваивает риск слабоумия.

  3. Сахарный диабет 2-го типа. Он может спровоцировать ускоренное старение мозга.

  4. Злоупотребление алкоголем. Любовь к спиртному может довести до синдрома Вернике-Корсакова, который еще называют «влажным мозгом». Это форма амнезии, для которой характерны острое спутанное сознание и долгосрочная потеря памяти.

  5. Коронавирусная инфекция. Мозговой туман — один из частых последствий перенесенного ковида. Даже легкая форма COVID-19 и потеря обоняния могут спровоцировать заметные воспаления в мозге и когнитивным нарушениям.

Анастасия Романова