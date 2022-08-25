Подобные курсы чистки сосудов и улучшения мозгового кровообращения проходят обычно по несколько раз в год. Некоторые говорят, что им реально становится лучше. Как объясняет врач-невролог Татьяна Стецкая, дело — в эффекте плацебо, который к тому же дает только временное облегчение.
- Отсюда и курсы по 3-4 раза в год, и проблемы особо не решаются, — пояснила доктор в своем телеграм-канале.
По словам Татьяны Стецкой, все внутривенные инфузии — капельницы назначаются в основном в экстренных ситуациях, когда врачам надо быстро доставить в организм высокие дозы препарата. В неврологии они тоже используются, но не так часто, как многим кажется. Например, их применяют при обострении рассеянного склероза (пульс-терапия) или при лечении лекарственно-индуцированной головной боли. В остальных случаях, когда нет реальных показаний, лишний раз в вену лучше не лезть — можно получить серьезные эффекты, но не те, на которые рассчитывает пациент. Врач назвала лишь некоторые из них, которые часто встречаются в практике:
постинъекционные абсцессы,
эмболия сосудов,
гематомы,
некроз тканей.
- Наш организм устроен гораздо сложнее, чем мы думаем. Наши сосуды — не мусорные баки, которые нужно чистить 3-4 раза в год, а наш мозг — не грядка с капустой, которую нужно удобрять и подпитывать, — еще раз напомнила Татьяна Стецкая.
Вместо «капельниц для мозга» доктор посоветовала использовать другие, более эффективные методы улучшения самочувствия и работы мозга. А именно:
заниматься спортом,
следить за весом,
достаточно спать,
учиться,
следить за эмоциональным состоянием.
Также ранее врач-невролог Дмитрий Хуторов предупреждал, что многие под профилактикой инсульта понимают курсы нейрометаболических препаратов для «чистки сосудов» или госпитализацию в стационар, чтобы «прокапаться». Однако, по словам врача, такие меры никак не влияют на снижение риска сосудистой катастрофы.
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