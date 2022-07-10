Если мы говорим о патологии, учащение пульса может быть функциональным или компенсаторным. Так бывает при анемии, повышении температуры тела (при внешнем перегревании или на фоне инфекционного заболевания), повышении уровня гормонов щитовидной железы, надпочечников, некоторых заболеваниях легких, приводящих к значительному снижению уровня насыщения крови кислородом, тромбоэмболии легочной артерии, резком снижении артериального давления, функциональных нарушениях вегетативной нервной системы.
Почему еще учащается пульс, «Доктор Питер» поговорил с Виталием Баклаковым врачом-кардиологом, терапевтом высшей категории клиники «АБИА».
Проблемы сердца учащают пульс
Тахикардия может быть непосредственным и основным проявлением патологии самого сердца. Эта патология может быть связана с нарушениями органического характера. Это следствие многочисленных приобретенных болезней, например:
хроническая ишемическая болезнь сердца,
острый инфаркт миокарда,
гипертоническая болезнь,
кардиомиопатия,
миокардит,
перикардит,
эндокардит.
Вторая группа — результат врожденных заболеваний: пороков развития клапанов, сосудов, перегородок сердца.
Если страдает «электропроводка» сердца
Но нередко тахикардия может развиваться и при структурно неизмененном сердце. В этих случаях патология возникает в уникальной электрической внутрисердечной системе, ответственной за генерацию и проведение электрических импульсов, которые заставляют сокращаться мышечные волокна сердца. Сюда можно отнести:
группу врожденных заболеваний, связанных с развитием и функционированием дополнительных путей проведения электрических импульсов в сердце;
наследственные патологии, затрагивающие функционирование электрических каналов мембран мышечных клеток сердца (каналопатии).
Для выявления причин тахикардии при структурно неизменном сердце прибегают к сложным методам исследования: внутрисердечное электрофизиологическое исследование, генетические исследования для выявления генов, ответственных за развитие дефектов каналов клеточных мембран.
На фоне других болезней
По своим проявлениям (симптомам) тахикардию можно в упрощенном виде разделить на доброкачественную и злокачественную.
В первом случае она, как правило, не приводит к заметному ухудшению самочувствия человека. Может проявляться частым пульсом (до 110-120 ударов в минуту) в покое, невыраженной одышкой или чувством нехватки воздуха.
Причиной могут быть:
анемия,
перегревание,
гипертиреоз (повышенный уровень гормонов щитовидной железы),
простудное или инфекционное заболевание,
стресс,
физическое переутомление.
Учащение пульса не требует специального лечения и проходит после устранения основной причины.
Иногда может потребоваться непродолжительный курс терапии препаратами, урежающими частоту сердечных сокращений. Например, при гипертиреозе часто назначают ритм-урежающие препараты на период, в течение которого будет восстанавливаться гормональный фон щитовидной железы.
Если самочувствие сильно страдает
Злокачественная тахикардия сопровождается заметным ухудшением общего самочувствия, проявляется:
выраженной общей слабостью, бледностью,
потливостью, внутренней дрожью,
чувством страха,
тошнотой,
учащенным мочеиспусканием,
головокружением,
значительным снижением уровня артериального давления,
дискомфортом или болью в области сердца,
предобморочным состоянием или обмороком.
В тяжелых случаях может развиться острая сердечно-сосудистая недостаточность с потерей сознания и летальным исходом.
Когда нужно срочно к кардиологу
В случае развития тахикардии надо серьезно к ней отнестись и не откладывать визита к врачу-терапевту или кардиологу, а может быть и вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Опасны:
впервые внезапно возникший приступ сердцебиения с частотой более 120-130 ударов в минуту в покое без явных на то внешних факторов (например: стресс, перегревание);
приступ сердцебиения, сопровождающийся выраженной общей слабостью, головокружением, одышкой, снижением АД менее 90 мм.рт.ст., предобморочным состоянием тем более обмороком, болью в грудной клетке;
в случае, если имеется эпизод внезапной сердечно-сосудистой смерти среди близких родственников в возрасте до 50 лет.
В ситуациях, когда в условиях покоя внезапно развился приступ тахикардии без значительного ухудшения общего состояния, иногда может помочь ее купировать выполнение вагусных проб:
глубокое дыхание;
сделать глубокий вдох и натужиться с задержкой дыхания на 20-30 секунд (проба Вальсальвы);
массаж одного, а потом и другого каротидного синуса в течение 5 секунд (проба Чермака-Геринга). Каротидный синус находится в точке пересечения наружного края грудино-ключично-сосцевидной мышцы (если повернуть голову в сторону, то она натянется и проявится на передней поверхности шеи на стороне противоположной повороту) с ключицей. Пальцем не сильно надавить на эту точку в направлении к позвоночнику и помассировать.
надавливание на глазные яблоки в течение 5 секунд (проба Ашнера), глаза при этом должны быть закрыты и опущены;
надувание воздушного шарика;
присаживание на корточки;
раздражение корня языка с имитацией рвотного рефлекса;
резкое опускание лица в холодную воду на 10-30 секунд (рефлекс ныряющей собаки);
глотание холодной воды или сухой корочки.
Из перечисленных проб наиболее чаще помогает проба Вальсальвы.