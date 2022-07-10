Если мы говорим о патологии, учащение пульса может быть функциональным или компенсаторным. Так бывает при анемии, повышении температуры тела (при внешнем перегревании или на фоне инфекционного заболевания), повышении уровня гормонов щитовидной железы, надпочечников, некоторых заболеваниях легких, приводящих к значительному снижению уровня насыщения крови кислородом, тромбоэмболии легочной артерии, резком снижении артериального давления, функциональных нарушениях вегетативной нервной системы.

Почему еще учащается пульс, «Доктор Питер» поговорил с Виталием Баклаковым врачом-кардиологом, терапевтом высшей категории клиники «АБИА».