Совы, жаворонки, голуби: что может рассказать о человеке его режим дня

Ну а если вы «жаворонок» и рветесь в бой, когда у всех остальных в глазах еще только мечты об утреннем кофе, можете считать себя счастливым, здоровым и более продуктивным человеком.

- Ранние пташки лучше адаптируются к повседневной трудовой жизни, — говорит доктор Стоун. — Их циркадные ритмы хорошо вписываются в стандартный режим. При это такие люди чаще прагматичны, у них аналитический склад ума, они больше доверяют своему опыту и тому, что они сами видели или испытывали.

В общем, лучшие работники получаются из «жаворонков» — они организованнее, чаще доводят дела до конца и объективно оценивают ситуацию, а также умеют нравиться другим людям и влиять на них.

Но при этом самые успешные люди, как говорят эксперты, все равно получаются из «голубей» — этот хронотип иногда выделяют некоторые ученые и он представляет собой гибрид «сов» и «жаворонков».

- По такому режиму живет, например, Илон Маск, — говорит психолог. — Как правило, он ложится после полуночи, встает в 7 утра и отвечает на электронные письма.