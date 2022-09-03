Совы, жаворонки, голуби: что может рассказать о человеке его режим дня

Циркадные ритмы разделили людей на два основных хронотипа: «жаворонков» — тех, для кого утро в радость и «сов», которые предпочитают жизнь ночного города. Последних, кстати, намного больше: статистика
По словам психологов, от наших внутренних биологических часов зависит не только время активности. Они так же могут многое рассказать о характере человека.
Психолог, коуч
- Люди, которые привыкли к вечернему образу жизни, обычно плохо вписываются в социальную структуру обычного рабочего дня, —
По словам эксперта, так как пик активности «сов» приходится на вечер, у них есть больше пространства для творческого мышления. И они чаще готовы выходить за рамки и раздвигать границы.
- Такие люди демонстрируют повышенный уровень экстраверсии, они очень общительны, — говорит Клэр Стоун. — Таких, кстати, большинство.
При это «совы», по мнению психологов, более ранимы и более открыты для чувств и эмоций.
Ну а если вы «жаворонок» и рветесь в бой, когда у всех остальных в глазах еще только мечты об утреннем кофе, можете считать себя счастливым, здоровым и более продуктивным человеком.
- Ранние пташки лучше адаптируются к повседневной трудовой жизни, — говорит доктор Стоун. — Их циркадные ритмы хорошо вписываются в стандартный режим. При это такие люди чаще прагматичны, у них аналитический склад ума, они больше доверяют своему опыту и тому, что они сами видели или испытывали.
В общем, лучшие работники получаются из «жаворонков» — они организованнее, чаще доводят дела до конца и объективно оценивают ситуацию, а также умеют нравиться другим людям и влиять на них.
Но при этом самые успешные люди, как говорят эксперты, все равно получаются из «голубей» — этот хронотип иногда выделяют некоторые ученые и он представляет собой гибрид «сов» и «жаворонков».
- По такому режиму живет, например, Илон Маск, — говорит психолог. — Как правило, он ложится после полуночи, встает в 7 утра и отвечает на электронные письма.
Сова или жаворонок?
Конечно, провести грань с точностью до минуты, не получится. Но врачи и исследователи предлагают ориентироваться на такие временные рамки.
Жаворонки: могут встать в 4-6 часов утра, в 8-10 часов вечера уже хотят спать. Утром просыпаются легко, изменения в режиме дня воспринимают болезненно.
Голуби: их подъем в 6-8 утра, засыпают они в промежуток с 10 вечера до полуночи. Бодрее всего себя чувствуют около 10 часов утра и около 4 часов вечера, а хуже всего — в районе обеда.
Совы: раньше 8-10 утра их лучше не будить, зато раньше полуночи в кровать не загнать. Их второе дыхание открывается ближе к вечеру.
По подсчетам ученых, сов гораздо меньше, чем жаворонков — всего 9 процентов против 27. Остальные относятся к смешанному типу.
Кстати
Поставим вопрос ребром: кто живет дольше — совы или жаворонки? Ответ неутешителен — для сов. Ученые США и Великобритании
По мнению одного из авторов исследования, доктора Кристен Кнутсен, дело тут может быть в причинах сдвига циркадного ритма: среди них стресс, вредные привычки, нездоровый образ жизни. Разумеется, на продолжительность жизни это влияет не лучшим образом. У тех, кто придерживается ночного образа жизни, выше риск развития сахарного диабета, психических и неврологических расстройств.
Но это, скажем так, внешние причины «совиности». А если человек — истинная сова, прирожденная, то все намного сложнее. Ведь он должен встроиться в мир, придуманный жаворонками и для жаворонков, с их ранними подъемами. Совам приходится идти наперекор своим биологическим часам — и это подкашивает их здоровье.
- Человек не всегда в силах синхронизировать свои биологические часы с солнечным временем, — говорят авторы исследования. — Частично это обусловлено генетикой.