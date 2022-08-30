1 кг жира — это 7000-7500 калорий. Норма похудения без стресса для организма — не больше (!) 3-4 кг в месяц.

Давайте посчитаем: 3 кг х 7 000 ккал = 21 000 ккал. 1 час бега — 250 ккал. То есть, чтобы значительно похудеть, вам придется бегать трусцой целых 84 часа в месяц. Почти три часа в день — вряд ли это возможно.

Да, чем больше вы бегаете, тем больше у вас мышечная масса, тем больше общие затраты энергии. Но это все равно будут не те затраты, которые приведут вас к значительному снижению веса.

Бег — это здорово. Но если ваша цель похудение, то дополнительно пересматривайте свое питание и подключайте другие, интересные именно вам, тренировки.

Или освойте высокоинтервальный бег: разминка 5-10 минут, резкое максимальное для вас ускорение (до 30 секунд), замедление до стабилизации пульса, снова ускорение. Количество подходов — 10-15.