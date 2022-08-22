Пробежался и вдруг в боку закололо — довольно распространенная жалоба, с которой вряд ли пойдут к врачу. Но иногда боль в боку при ходьбе или беге может говорить о серьезной патологии.

Почему возникает такое болевое ощущение, и когда этот симптом — тревожный, объясняет врач спортивной медицины.