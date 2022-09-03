«Мне 60, а чувствую себя на 20»: от чего на самом деле зависит психологический возраст

- В науке первая попытка определить психологический возраст принадлежит известному советскому психологу Льву Семеновичу Выготскому. Он считал, что психологический возраст — это определенный период психического развития, для которого характерно появление новообразования. Под новообразованием он имел ввиду качественно новый тип личностного взаимодействия человека с действительностью. Сегодня, размышляя о психологическом возрасте, психологи говорят о возможности выхода психики человека на качественно новый уровень. Он определяется взаимодействием человека с окружающей действительностью, другими людьми и оценкой этого , — говорит психолог Анастасия Пономаренко.

Молодиться — не значит, быть молодым

По словам Анастасии Пономаренко, психологический возраст зависит от жизненных целей, которые человек ставит перед собой, от его самовосприятия. Молодость подразумевает активность: человек должен ставить перед собой много интересных и разных целей. А вот стремление внешне молодиться — вовсе не показатель. По мнению специалиста, это скорее говорит о некоем инфантилизме и страхе человека перед возрастом: он думает, раз он будет выглядеть на 15 и вести себя соответствующе, все будут думать, что ему на самом деле 15.