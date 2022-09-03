«Мне 60, а чувствую себя на 20»: от чего на самом деле зависит психологический возраст

Что такое психологический возраст
Как правило, под психологическим возрастом люди подразумевают уровень психического развития и активности человека, которые тот достиг к определенному этапу жизни. Психологи же вкладывают в это понятие иной смысл.
Психолог, преподаватель Московского института психоанализа
- В науке первая попытка определить психологический возраст принадлежит известному советскому психологу Льву Семеновичу Выготскому. Он считал, что психологический возраст — это определенный период психического развития, для которого характерно появление новообразования. Под новообразованием он имел ввиду качественно новый тип личностного взаимодействия человека с действительностью. Сегодня, размышляя о психологическом возрасте, психологи говорят о возможности выхода психики человека на качественно новый уровень. Он определяется взаимодействием человека с окружающей действительностью, другими людьми и оценкой этого, — говорит психолог Анастасия Пономаренко.
Молодиться — не значит, быть молодым
По словам Анастасии Пономаренко, психологический возраст зависит от жизненных целей, которые человек ставит перед собой, от его самовосприятия. Молодость подразумевает активность: человек должен ставить перед собой много интересных и разных целей. А вот стремление внешне молодиться — вовсе не показатель. По мнению специалиста, это скорее говорит о некоем инфантилизме и страхе человека перед возрастом: он думает, раз он будет выглядеть на 15 и вести себя соответствующе, все будут думать, что ему на самом деле 15.
- Взросление — это процесс отказа от детских иллюзий. Но, к сожалению, далеко не все сумели от них отказаться. Естественно, это влечет череду разочарований. В качестве психологической защиты человек включает «режим» беспомощности, что характерно обычно для детей: «Раз у меня не получается, то и не буду никогда это делать». Многие считают сохранение детских иллюзий молодым психологическим возрастом, но это не так. Все эти «он в свои 60 чувствует себя на 20» тоже не имеют прямого отношения к психологическому возрасту. Не всегда заигрывание пятидесятилетних дам на дискотеках с ровесниками сына свидетельствует о том, что они психологически чувствуют себя моложе, — считает наш эксперт.
Нет радости в 20 — повод для беспокойства
Обратный случай — когда человек в 20 «с хвостиком» уже чувствует себя умудренным опытом, много что испытавшим и пережившим. Его сложно чем-то удивить, обрадовать. Здесь тоже, возможно, дело вовсе не в том, что он психологически намного старше паспортного возраста.
- Молодым все-таки свойственен азарт жизни, желание побед и активных изменений. Обычно за отсутствием желаний и стремлений к удовольствиям и свершениям скрывается депрессия. Поэтому, если в этом возрасте человек ничего не хочет, нужно обратить внимание на его психологическое состояние, — добавляет Анастасия Пономаренко.
Как рассказала психолог Анастасия Мартынова, возрастные изменения психики действительно существуют, но совсем не те, о которых мы привыкли думать.
Психолог, арт-терапевт
- Большая часть характера «старика» — сварливость, мнительность, жалобы, цинизм, отсутствие любопытства — это симптомы не старости, а депрессии. Пожилые люди часто страдают от нее и оказываются в ловушке — им не предлагают квалифицированную помощь, потому что считают происходящее нормальным положением вещей. Даже знаменитая «старческая бессонница» с ранним просыпанием — не что иное, как симптом именно депрессии, — объясняет психолог.
Как определить свой психологический возраст
По словам Анастасии Пономаревой, самый популярный тест описан в монографии «Психологическое время личности» Евгения Головахи и А. Кроника. Психолог также предложила более простой вариант самотестирования — он состоит из 5 пунктов:
На листе бумаги начертите горизонтальную линию.
Затем на ней поставьте точку, где ваш возраст на данный момент.
Справа от этой точки поставьте еще одну точку — это будет возраст, до которого вы планируйте дожить.
А затем подумайте про свои жизненные цели на будущее. И поставьте между этими точками другие точки — количество этих самых целей.
И еще раз посмотрите на свою «линию будущего».
- Может, вы слишком мало поставили целей? Мало, с учетом сегодняшних реалий и постоянно меняющегося мира? Может, вы просто не решаетесь реализовать свою самую сокровенную мечту? Или вы слишком пессимистично смотрите на продолжительность своей жизни? Тогда, может, прямо сейчас нужно заняться своим здоровьем? Психологический возраст сегодня — не приговор, это то, что может меняться постоянно, в зависимости от поставленных целей и состояния здоровья, — подчеркнула эксперт.