Врач Смирнова рассказала, сколько может прожить человек, если откажет печень

При возникновении проблем с печенью страдает весь организм без исключения. Часто поражение органа долго не проявляется жалобами. Но если печень работает «на пределе», то врач отметит бледность и желтушность кожных покровов, глаз, переменчивое настроение, снижение аппетита, памяти, постоянную усталость, снижение либидо, кровоточивость десен и многое другое.

Поэтому орган требует заботы — об этом писали еще наши предки. Многие древние люди ставили печень даже выше сердца, считая именно ее вместилищем души. А людей, которые обладали скверным, злобным характером, называли «желчными», поскольку вырабатываемый печенью секрет — желчь, обладает неприятным горьким вкусом. Вместе с врачом-гастроэнтерологом Елизаветой Смирновой, мы собрали интересные и малоизвестные факты об этом уникальном органе.