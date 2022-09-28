Врач Смирнова рассказала, сколько может прожить человек, если откажет печень

При возникновении проблем с печенью страдает весь организм без исключения. Часто поражение органа долго не проявляется жалобами. Но если печень работает «на пределе», то врач отметит бледность и желтушность кожных покровов, глаз, переменчивое настроение, снижение аппетита, памяти, постоянную усталость, снижение либидо, кровоточивость десен и многое другое.
Поэтому орган требует заботы — об этом писали еще наши предки. Многие древние люди ставили печень даже выше сердца, считая именно ее вместилищем души. А людей, которые обладали скверным, злобным характером, называли «желчными», поскольку вырабатываемый печенью секрет — желчь, обладает неприятным горьким вкусом. Вместе с врачом-гастроэнтерологом Елизаветой Смирновой, мы собрали интересные и малоизвестные факты об этом уникальном органе.
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наукvk.com/pavlov_medikal_group
1. После кожи, но впереди мозга
Печень — самый крупный внутренний орган нашего организма, а по общему размеру она стоит на втором месте после кожи. В плане площади и объема она опережает даже мозг человека. Мужская печень весит около 1500 г, у женщины она чуть скромнее — около 1200 г. По отношению к другим частям тела печень особенно велика у новорожденных детей — она составляет 1/20 от всего веса, в то время как у взрослых ее вес не более 1/40 от общей массы. Примерно 70% от этого веса печени составляет вода, и еще 10% — жир.
2. Ее ресурсов хватит на 300 лет
Аналогично сердцу и почкам, печень работает в режиме 24/7, не останавливая свою активность ни на секунду. Одновременно она участвует почти в 500 различных процессах — пищеварительных, иммунных, обменных и барьерных, выделительных. По мнению ученых, если не «истязать» орган алкоголем и вести относительно здоровый образ жизни, ресурсов печеночных клеток хватит на 300 с лишним лет. Это связывают с тем, что печеночные клетки, лучше, чем многие другие клетки тела, восстанавливается после повреждений.
3. «Воскреснет» за 3 недели
Именно с активной регенерацией связан и тот факт, что даже при удалении или гибели практически трети всей печени (а то и половины), человек может спокойно жить. Причем, если устранены все негативные факторы, влияющие на орган, через три недели ткань печени восстановится и вырастает заново.
4. Супермощный фильтр
Печень каждые сутки пропускает через себя такой объем крови, который бы поместился в 10 чугунных ванн объемом 250 л. Причем кровь не просто протекает через печень, а еще и активно очищается от различных веществ — лекарств, промежуточных метаболитов, обломков клеток, токсинов, пищевых компонентов и т.д. Печень — самый мощный биологический фильтр тела человека.
5. Печень — кормилица мозга
Если бы наша печень не работала в полную мощь и не запасала про запас сахар в форме гликогена, мы бы падали в обмороки при малейших стрессах, нагрузках и как только проголодались. Именно печень «подкармливает» мозг, выпуская из своих запасов глюкозу, если нам некогда покушать, или мы активно тренируемся в спортзале, сидим на диете.
Но важно помнить, запасы у печени ограничены, ее гликогена хватит примерно на сутки. Еще небольшая часть запасена в мышцах, но эти запасы кормят сами мышцы.
6. Собственная грелка для тела
Поскольку печень постоянно фильтрует кровь, внутри нее поддерживается стабильная температура в 37,5-39 градусов. За счет этого она согревает все остальные внутренние органы и помогает поддерживать температуру всего тела. Даже при сильном переохлаждении печень остывает самой последней. Кстати, это свойство используют в патолого-анатомических исследованиях и криминалистике. По изменению температуры печени можно достаточно точно определить время наступления смерти.
7. Витамины — не лучше алкоголя
Все мы привыкли думать, что печень «убивает» только алкоголь. Но это далеко не так. Опасны лекарства, среди которых первые места делят антибиотики и препараты из группы НПВС.
Особенно опасен парацетамол или его сочетание с алкоголем. Кроме того, для печени опасны и витамины, и БАД, при этом токсичность зависит не только от дозы, но и их взаимодействия между собой. Иногда комбинации средств могут усиливать негативное действие друг друга.
8. Без печени человек может прожить два дня
Печень можно смело назвать органом, определяющим жизнь человека. Если она полностью откажет или ее удалить целиком, организм проживет максимум двое суток, при этом уже через несколько часов наступит кома. Это произойдет потому, что различные метаболиты, токсины и вещества — ксенобиотики, поступающие из внешней среды, перестанут обезвреживаться. И тогда токсическое действие скажется на всех жизненно важных органах.
Но есть и хорошая новость, печень можно пересаживать от доноров — причем не обязательно даже целиком. Хватит и небольшого «кусочка», примерно в треть размера органа. Нередко из-за проблем с совместимостью и подбором подходящего органа, свою часть печени жертвуют родственники, у них чаще есть шанс на совпадение по антигенам.