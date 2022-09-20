Как без анализов понять, что у вас начались проблемы с печенью: 5 внешних признаков

Болезни можно не замечать годами и даже месяцами. Печень — это «молчаливый» орган, в котором нечему болеть. Профессор-токсиколог рассказал, по каким изменениям на теле можно заподозрить, что вам пора к гепатологу.