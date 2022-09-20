Как без анализов понять, что у вас начались проблемы с печенью: 5 внешних признаков

Печень часто называют главным фильтром организма — через нее проходит кровь, тем самым очищаясь от ненужных «отходов». Однако именно этот орган врачи считают «молчаливым»: если с ним не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Печень месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно ее атакует.
Но наш организм все равно подает тревожные сигналы, главное, успеть их вовремя распознать, говорит профессор Михаил Кутушов.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Ваше тело сигналит о том, что с ним не все в порядке. Давайте разберемся, по каким изменениям можно понять, что печень находится в опасности. Такая самодиагностика актуальна до похода к врачу и сдачи различных анализов, — говорит эксперт.
Сосудистые звездочки
Стоит насторожиться, если сосудистые звездочки или сеточки появились в районе щиколоток — это может быть признаком фиброза или даже цирроза печени. Дело в том, что при этих заболеваниях происходит нарушение печеночного кровотока, давление в кровеносных сосудах постепенно повышается, что приводит к расширению подкожных капилляров.
Красные точки
Это еще один тревожный звоночек: если с печенью не все в порядке, то на голени и/или щиколотках могут появиться красные либо коричневые точки.
- Такие изменения указывают на проблемы с кровообращением, от них страдают люди с сахарным диабетом или патологиями печени, —
Трещины на пятках
Если на пятках появились трещины, то это может сигналить о дефиците жирных кислот Омега-3 и витамина В3. Если этих двух веществ не хватает, то со временем организм начинает страдать от недостатка витаминов А и Е. Зуд стопы и, особенно, жжение говорят о нарушениях в работе печени.
Резкий запах обуви и носков
Если вы надели обувь не по погоде, то логично, что ноги быстро вспотеют и появится неприятный запах. Тут беспокоиться не стоит. Но если вы понимаете, что эта проблема преследует вас каждый день, хотя обувь из натуральной кожи, ноги не потели, да и носки вы носите хлопковые, то это повод обратиться к врачу.
- Резкий запах говорит о том, что токсичные вещества плохо выводятся печенью, ведь она должна выводить продукты метаболизма. Это бывает от неправильной, канцерогенной еды, употребления алкоголя, паразитарных и вирусных поражений органа, — говорит Михаил Кутушов.
Отеки ног
Если ноги постоянно отекают, то высока вероятность, что это происходит из-за проблем с печенью и лимфатической системой.
Важная деталь: при проблемах с печенью всегда есть дисбаланс микрофлоры. Значит, дрожжевые плесневые грибки микромицеты прекрасно себя чувствуют и процветают, отсюда — перхоть, псориаз, грибок ногтей, стоп и разные проблемы с кожей, заключил профессор.
Если вы заметили у себя что-то из перечисленных симптомов, то лучше как можно скорее обратиться к врачу. Доктор знает, что многие заболевания печени могут протекать бессимптомно, поэтому лабораторные показатели анализов будут необходимы и информативны.
О том, по каким показателям в анализах крови можно понять, что ваша печень на грани отказа, читайте ЗДЕСЬ.