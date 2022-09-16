Ортопед Гаря рассказал о самой вредной осенней обуви

Природой так задумано, что люди должны ходить босиком. Поскольку сейчас мы может это делать только в теплые деньки, гуляя по лужайке или пляжу, то нашим стопам не очень-то комфортно. Поэтому так важно покупать обувь, которая будет максимально физиологична положению стопы и опорно-двигательному аппарату.
Дело в том, что «неправильные» сапоги или ботинки могут спровоцировать не только усталость ног, появление отеков и болезненных мозолей, но и привести к плоскостопию, деформации стопы и пальцев. Также повышается риск тромбофлебита, артрита, искривления позвоночника и даже смещения внутренних органов.
Травматолог-ортопед медицинской клиники НАКФФ
- Осенняя обувь должна, прежде всего, быть непромокаемой, сохранять тепло и, в то же время, позволять ноге «дышать», поэтому лучше всего отдавать предпочтение натуральным материалам, — говорит ортопед.
Такие материалы, в отличие от искусственных, могут немного разнашиваться и принимать форму ноги, что предотвратит появление мозолей и деформацию стопы. Но самое главное — обувь из синтетических материалов препятствует естественному теплообмену, не пропускает к ногам воздух, создавая внутри парниковый эффект, что может привести к грибковым заболеваниям.
«Доктор Питер» попросил Александря Гаря рассказать, как правильно выбирать осеннюю обувь, можно ли долго носить резиновые сапоги и какие ботинки или туфли лучше оставить в магазине.
Резиновые сапоги: экстренная мера
В таких сапогах осенью и правда хорошо: наступил в лужу, а ноги все равно сухие. Однако из-за того, что в них совсем нет натуральных материалов, такая обувь не пропускает воздух. Соответственно, велик риск заработать грибок.
- Кроме того, в резиновых сапогах отсутствует амортизация и поддержка стопы, голеностопа и голени. Слишком широкие сапоги не фиксируют ногу, что грозит вывихом сустава, а узкие — могут нарушить кровоток в ногах и привести к заболеваниям вен. У детей такая обувь может спровоцировать плоскостопие. В случае необходимости, в дождливую погоду, чтобы пройти через лужи и слякоть, за городом можно надеть резиновую обувь на 2-4 часа, но не ходить в ней постоянно, — предостерегает врач.
Сапоги и ботильоны: внимание на каблук
Нога в обуви на высоком каблуке принимает неестественное положение, постепенно происходит грубая деформация всей стопы и ее сводов. Пятка в таких сапогах или ботильонах поднимается очень высоко, из-за чего сокращается ахиллесово сухожилие, центр тяжести смещается, тело «наклоняется» вперед и опора приходится на передний отдел стопы.
- Для сохранения равновесия человек вынужден принимать совершенно неестественное положение тела при ходьбе, что приводит к искривлению таза, позвоночника и всего скелета в целом, а в дальнейшем — и к смещению внутренних органов, — говорит ортопед.
Кроме того, нога на высоком каблуке или той же самой танкетке принимает крайне неустойчивое положение, что чревато непосредственными травмами при падении, вывихами, растяжениями, разрывами связок.
Кеды: не так безобидны, как кажется
Казалось бы, такие удобные и безопасные кеды на плоской подошве безопасны для стопы и позвоночника. Но это, к сожалению, не так.
- Плоская подошва тоже нарушает правильное положение стопы, наибольшая нагрузка приходится на пяточную кость, при этом происходит «провисание» средней части стопы. Это приводит к деформации костей стопы и нарушению ее опорной и амортизационной функции, — говорит ортопед.
Удар при каждом шаге передается коленным, далее — тазобедренным суставам, потом — всем отделам позвоночника. Все это может привести к появлению дегенеративных изменений: артрозу, артриту, остеохондрозу. Кроме того, развиваются поперечно-продольное плоскостопие, тромбофлебит.
Кстати
Обувь на платформе кажется более устойчивой и безопасной. Однако, это не так. Подошва у таких ботинок не гнется, что не дает стопе естественно изгибаться при ходьбе, связки и мышцы остаются без «работы», что может привести к плоскостопию и проблемам с позвоночником.
Про подошву
Осенью предпочтительнее выбирать обувь на рельефной подошве — это придаст ноге устойчивость во время дождя, слякоти, плюс в ней не так скользко.
- Рельефная подошва позволяет идти более расслабленно, свободно и естественно ставить ногу. С началом гололеда наиболее безопасна обувь с разнообразным рисунком протектора на подошве, — поясняет эксперт.
Вообще подошва — это один из самых важных факторов при выборе любой обуви. И плоская подошва, и высокий каблук или танкетка вредны, если носить их постоянно.
Как сделать обувь «здоровее»
Спасти ситуацию могут:
анатомическая подошва,
ортопедические стельки, которые должны быть подобраны индивидуально и анатомически выверены.
Например, кроссовки обычно создаются со встроенными супинаторами с учетом анатомии стопы, они поддерживают ее свод, хорошо фиксируют, не дают атрофироваться мышцам. Но при постоянном ношении даже такой обуви стопы могут выворачиваться наружу, перегружая мизинцы.
- С точки зрения ортопедии идеальная подошва обуви должна иметь широкой устойчивый каблук высотой 2,5-5 см. Он поддерживает пятку, обеспечивает анатомически правильное расположение стопы и равномерное распределение нагрузки. Поэтому небольшие каблуки даже лучше анатомической подошвы, — говорит эксперт.
Если обувь низкая — ботинки или кроссовки — нужно, чтобы у нее были высокие задники, которые будут защищать голеностоп и давать опору связкам стопы.
Важная деталь: обувь со шнурками предпочтительнее обуви на молнии или вовсе без застежки. В шнурованной обуви есть возможность зафиксировать стопу в удобном положение и удерживать его во время ходьбы. Мыс обуви должен быть не слишком узким, чтобы не сдавливать пальцы ног, поскольку они теряют подвижность, постепенно искривляются, происходит вальгусная деформация стопы и первого пальца.
- Самое главное — в обуви должно быть комфортно, и, конечно, она должна быть подобрана по размеру. Старайтесь не надевать без необходимости обувь на высоких каблуках или носите ее как можно меньше, — говорит Александр Гаря.
Чтобы разгрузить ноги и одновременно привести в тонус мышцы, можно периодически выполнять простую гимнастику для стоп на сгибания-разгибания пальцев, катание теннисного мяча по полу стопой.
Рекомендуется по возможности ходить летом босиком в естественным условиях: по траве, небольшим камням, песку. При появлении тяжести в ногах, боли в стопах, суставах ног или спине необходимо обратиться за консультацией к врачу-ортопеду.