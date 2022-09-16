Ортопед Гаря рассказал о самой вредной осенней обуви

Природой так задумано, что люди должны ходить босиком. Поскольку сейчас мы может это делать только в теплые деньки, гуляя по лужайке или пляжу, то нашим стопам не очень-то комфортно. Поэтому так важно покупать обувь, которая будет максимально физиологична положению стопы и опорно-двигательному аппарату.

Дело в том, что «неправильные» сапоги или ботинки могут спровоцировать не только усталость ног, появление отеков и болезненных мозолей, но и привести к плоскостопию, деформации стопы и пальцев. Также повышается риск тромбофлебита, артрита, искривления позвоночника и даже смещения внутренних органов.