«Симптом капюшона»: простой тест, который покажет, есть ли у вас остеохондроз

Остеохондроз может настигнуть внезапно, зачастую страдают те, кто раньше никогда не жаловался на проблемы со спиной и позвоночником.

- Однажды воскресным утром я проснулась и поняла — с моей правой рукой что-то не так — предплечье ноет и отдает тяжестью, когда руку поднимаешь. Такого я никогда не испытывала — особо не жаловалась на здоровье, и что такое хондроз, знала довольно смутно, — рассказывала «Доктору Питеру» петербурженка Мария.

Следующим утром дискомфорт в руке превратился в невыносимую боль. Чувство было такое, будто внутри — раскаленный металлический штырь, выжигающий мою руку резкой болью от шеи до локтя. Более менее она утихала, лишь когда я лежала с высокой подушкой под головой.

Важно знать, что остеохондроз не всегда проявляется сильной болью, особенно, когда патология только «поселилась» в организме, говорит доктор Александр Шишонин.